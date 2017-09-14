BIGor написав:......... ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
Я уже дважды отвечал на этот вопрос. Повторять для вас лично, простите, не буду. И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.
жодного разу не відповів - точніше "єто другое".
а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...
Понятно. Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак". А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз? Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны. У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии. Достаточно отличий?
ЛАД написав:......... ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
Я уже дважды отвечал на этот вопрос. Повторять для вас лично, простите, не буду. И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий. жодного разу не відповів - точніше "єто другое".
а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...
Понятно. Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак". А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз? Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны. У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии. Достаточно отличий?
цікаво що розовощокі соросята в коротких помаранчевих штанішках, сидячи в прагах-краковах, досі дивуть аналогіями другої світової, якщо не "великої вітчизняної" (прямо кажучи)
BIGor написав:......... ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
Я уже дважды отвечал на этот вопрос. Повторять для вас лично, простите, не буду. И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.
Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.
По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
1. Не увидел связи с моим постом. 2. Вы хоть показывайте цены на одно и то же. А то раньше показывали цены на Brent, а теперь на CRUDE. А на Brent сейчас 61,29, опустилась, но не ниже октября или, тем более, мая.