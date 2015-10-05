Додано: Суб 13 гру, 2025 12:29

Почему дети чаще "липнут" к учителям/тренерам мужчинам, а не к женщинам?





Редкость мужчин в педагогике как фактор новизны и авторитета.

Мужчины составляют всего 20–25% учителей в школах (особенно в начальных) и ещё меньше в детских секциях. Их присутствие — редкость, что делает их "экзотикой" для детей. Дети (особенно мальчики) видят в них role model для shared experiences: общие интересы, способы мышления, юмор. Мужчины часто кажутся "громче, *** и авторитетнее", что помогает в дисциплине — дети лучше слушаются, но это не обязательно глубокая привязанность, а реакция на стереотипы силы.



Гендерные стереотипы и поведение учителей.

Учителя-мужчины чаще получают больше внимания от детей (и наоборот: учителя уделяют больше внимания мальчикам-ученикам). В спорте или секциях мужчины-тренеры ассоциируются с "мужскими" качествами (сила, соревновательность), что привлекает мальчиков, а девочки могут "липнуть" из-за faster development: они видят сверстников-мальчиков immature и тяготеют к взрослым мужчинам как к "идеалу". Женщины-учителя воспринимаются как nurturing (заботливые, эмоциональные), но это может казаться "обыденным" — дети привыкают и не "липнут" так заметно. В итоге, для девочек attachment выше в младших классах (где женщины доминируют), а для мальчиков — в старших.



Конфликты и восприятие.

С мальчиками чаще возникают конфликты в отношениях с учителями (любого пола), но мужчины-учителя могут лучше "управлять" этим через авторитет. В спорте гендерные стереотипы усиливают: тренеры-мужчины кажутся "строгими лидерами", а женщины — "поддерживающими", но менее "крутыми". Однако девочки часто показывают лучшие социальные навыки и engagement с учителями-женщинами.

Какие качества ребенок перенимает у мужчины и у женщины?

Дети перенимают качества через role models, но это стереотипы, подкреплённые культурой и медиа. Они не "врождённые", а социализированные — вредные стереотипы могут ограничивать (мальчики не плачут, девочки послушные). Вот типичные, по исследованиям:

От мужчин (отцов, учителей, тренеров):



Независимость, смелость и лидерство. Мужчины часто показывают independence, bravery, assertiveness — дети (особенно мальчики) копируют это, чтобы "не потерять преимущества".

Соревновательность и сила. В спорте/секциях — forceful, active, dominant; помогает в достижении целей, но может подавлять эмоции.

Открытость и empathy (современный взгляд). Мужские role models учат быть empathetic и inclusive, ломая стереотипы.



От женщин (матерей, учителей, тренеров):



Эмпатия, забота и relational skills. Женщины ассоциируются с nurturing, accommodating, emotional expression — дети учатся строить отношения, выражать чувства.

Красота, послушание и эмоциональность. Стереотипы: pretty, subordinate, emotional; полезно для социальных связей, но может ограничивать амбиции.

Процесс **феминизации** (преобладания женщин) в школьном образовании начался гораздо раньше — в середине XIX века (1840–1860-е годы в США и Европе, немного позже в России). К началу XX века женщины уже составляли большинство учителей, особенно в начальной школе.



### Исторический контекст (в основном на примере Запада, где процесс изучен лучше; в России похожие тенденции, но с отставанием)



- **До середины XIX века**: Учителя в школах действительно в основном мужчины (часто 60–80% или больше). Обучение считалось мужской профессией: мужчины обучали мальчиков, а женщины (если и занимались) — только девочек в домашних условиях или в редких женских школах. Мужчины часто использовали преподавание как временную работу перед карьерой в церкви, юриспруденции или бизнесе.



- **Середина XIX века — поворотный момент**:



- Расширение обязательного образования (common schools в США, аналогичные реформы в Европе) → резкий рост числа школ и нужды в учителях.



- Индустриализация: мужчины уходили в более высокооплачиваемые сферы (фабрики, бизнес, железные дороги).



- Женщины получали доступ к образованию и искали работу вне дома (одна из немногих "приличных" профессий для женщин).



- Идеология: Фигуры вроде Catharine Beecher (США) продвигали идею, что женщины "по природе" лучше подходят для воспитания детей — они nurturing (заботливые), моральнее, терпеливее.



- Экономика: Женщинам платили в 2–3 раза меньше мужчин (например, в 1850-е в США женщины зарабатывали ~$2–3 в неделю против $4–5 у мужчин), что делало их привлекательными для школ.



К 1860-м в многих регионах США доля мужчин упала до 14–20%, к концу XIX века — женщины ~70–80%. К 1920–1930-м (100 лет назад) женщины уже доминировали (75–85% в начальной школе).



### В России и СССР

- До революции: Учителя в основном мужчины, особенно в гимназиях и университетах. Женщины допускались в женские институты (Смольный институт с 1764 г.), но в массовой школе их было мало.



- Конец XIX — начало XX века: Женщины начинают входить в профессию (педагогические курсы, институты). К 1910-м — рост, но мужчины ещё преобладали.



- После 1917 г.: Равенство, массовое образование → женщины хлынули в преподавание (дешевая рабочая сила, "женская" профессия). К 1930–1950-м феминизация завершилась, как и на Западе.



### Почему сейчас ~80% учителей — женщины?



- **Наследие XIX века**: Процесс не остановился. Преподавание закрепилось как "женская" сфера (низкая зарплата, ассоциация с заботой о детях).



- Современные факторы:



- Женщины чаще выбирают педагогические специальности (80–90% выпускников педвузов — женщины).



- Мужчины избегают из-за низкого престижа, зарплат, стереотипов (страх обвинений в педофилии).



- В начальной школе — 90–97% женщины.



Это глобальный тренд: в большинстве стран (США, Европа, Россия) женщины — 70–90% учителей, особенно в младших классах.



Феминизация принесла плюсы (больше empathy, фокус на эмоциональном развитии), но и минусы (низкий статус профессии, отток мужчин как role models для мальчиков). Многие страны пытаются привлекать мужчин, но процесс инерционный.

в вузах во многих странах мира) доля мужчин среди преподавателей действительно выше, чем в школах — часто около **40–50% мужчин** (в зависимости от уровня должности и вуза), а не 80% женщин как в школьном образовании. Но дело всё равно во многом в **престиже, зарплатах и связанных с ними факторах**. Просто разница между школой и вузом усиливает гендерный дисбаланс. Вот почему:



### 1. **Разные требования к профессии и карьерные пути**



- Школьный учитель: Это массовая профессия с относительно низким порогом входа (педагогический вуз + стаж). Работа включает много "заботы" (nurturing): эмоциональная поддержка детей, дисциплина, проверка тетрадей, родительские собрания. Исторически это закрепилось как "женская" роль (с XIX века женщины заполнили вакансии из-за низких зарплат).



- Вузовский преподаватель: Требует научной степени (кандидат/доктор наук), публикаций. Это ближе к "мужским" стереотипам — экспертиза, авторитет, лекции "сверху вниз". Мужчины чаще идут в науку и остаются в вузах как в престижной карьере.



### 2. **Зарплаты и престиж — ключевой фактор**



- В школах зарплаты низкие относительно других профессий (особенно для мужчин как "кормильцев"). Мужчины избегают: лучше пойти в бизнес, IT, инженерию с более высокой оплатой и статусом.



- В вузах зарплаты выше (особенно в топ-вузах, с грантами, подработками), престиж больше (профессор — это титул, научный авторитет). Это делает профессию привлекательной для мужчин. Но даже здесь женщины часто на нижних должностях (доценты — ~60% женщин), а мужчины доминируют среди профессоров и руководителей.



- Исследования подтверждают: мужчины чувствительны к "opportunity cost" — они выбирают профессии с лучшей оплатой. Женщины чаще идут в образование из-за гибкого графика (отпуска совпадают с детскими, возможность совмещать с семьёй).





### 3. **Гендерные стереотипы и социальные ожидания**

- Школа воспринимается как "женская" сфера (забота о детях = материнство). Мужчин отпугивают стереотипы (страх обвинений в неподходящем поведении с детьми).

- Вуз — как "мужская": фокус на знаниях, исследованиях, конкуренции. Студенты взрослые, меньше "воспитания".



эмоциональное развитие в большинстве НУШ отсутствует, точнее идет хаотично. Зато присутствуют любимчики, лизоблюдство, буллинг учителями учеников. Короче пища для размышлений.