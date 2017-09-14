RSS
  #<1 ... 16152161531615416155>
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:39

  Shaman написав:

я ж кажу, теж почав хайп розганяти? про Одесу ти сам написав, як когось вбили за долги.

збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.

з приводу корупції - централізованої звісно стало менше. побутової - зараз під час війни корупція в ТЦК звісно розквітла - але ж населення наче не дуже проти, особливо ті, що порішали... а побутової корупції до речі, теж менше стало. твій основний вереск почнеться, коли на митниці лад почнуть наводити - як же ти тоді харчуватися будеш? :lol: палене вино заборонили - теж галасуєш.

велика трагедія тіки заткайтесь? Бо поліцаї недоторканні?

Палене вино заборонили?)
Ти цю лапшу, парторг, вішай на вуха пійонерам та шпані з патрульної поліції.
Я писав про те що виробництво вина заборонили і офіційні виробники та держава терпить збитки, на догоду євросоюзу.
А на рахунок "пальоного" то в свисточок ви нам свиснете :lol:
Тобі скинути телеграм канал де можно спирт купити?
Кислотою так само торгують, но то вже шукай сам...
Чи мож розкажеш, що спирт в телеграмі гірший ніж те чим з дозволу держави торгують в магазинах?
Газди на буковині для себе вже давно для самогонні апарати купили... і вертіли
Твої акцизи на своїм
що ти маєш на увазі під побутовою корупцією ? Учителів з лікарями? ну це да їх надо жучити, це вони в нас державу розікрали.
Тцк тр... ухилянтів, шо аж шуба завертається ) це корупція ? Чи куда?
почнуть вони на митниці :lol:
передасте митницю під іноземне управління з наглядовою радою з братів наємів та міндічів? Не здивуюсь.
Тільки будете сидіти в своїм вільнім Арканарі самі.
Нормальні люди звідси виїдуть.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:40

  Hotab написав:Бігунці, яких ми заслужили

Так а прицент-то мы увидим? -- ну чтоб совсем позором припечатать :lol: -- а то три сообщения есть, а "корысной информации" (с) -- не особо...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:43

  fler написав:Схоже, що сьогодні Одеса і Мико - цаби-відбувайли(((

Похоже, что так.
Помню недели с две назад тут кто-то петросянил "да что они сделают - за потопленные танкеры?". Ну, вот и ответ...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:47

  Shaman написав:
  prodigy написав:Одеса і область зазнали найпотужнішого удару з лютого 2022, повний блекаут
Всього в області пошкоджено 20 підстанцій

https://t.me/odesa_tuteshni/2118

вчора 15 годин без ее, позавчора і решта 13-14годин

всю ніч атаки, зранку теж, зараз теж під атакою...щось гупнуло (вибух)

й що це, як не тероризм?..

Террормзм. Что это меняет? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:53

  Banderlog написав:Тобі скинути телеграм канал де можно спирт купити?

А що, до цього спиртом не торгували ?
Чи ти не в курсі, що торгівля спиртом завжди була під кришею ментів
Так спитай у UA

  Banderlog написав: Газди на буковині для себе вже давно для самогонні апарати купили... і вертіли
Твої акцизи на своїм

Зачекай, то ти пишешь, що поліція не бореться з цим, то вихваляешся, які газди молодці )
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 13:54

Хіросіма

  _hunter написав:
  fler написав:Схоже, що сьогодні Одеса і Мико - цаби-відбувайли(((

Похоже, что так.
Помню недели с две назад тут кто-то петросянил "да что они сделают - за потопленные танкеры?". Ну, вот и ответ...


Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:00

  pesikot написав:

Зачекай, то ти пишешь, що поліція не бореться з цим, то вихваляешся, які газди молодці )

собі гнати законом не заборонено.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:02

  flyman написав:...........
як в Європі
як в Європі

Как тут не вспомнить: " А мой дед боролся, чтобы не было бедных". :)
Умиляет его возмущение тем, что в Австрии пенсионеры могут себе позволить позавтракать в кафе за 10 евро. Они "егоїстичні і аморальні".
И приводит в пример наших пенсионеров, которым "не за що жити" и, соответственно, завтракать за 10 евро = 500 грн они себе не могут позволить даже рзз в месяц. Вот это, по его мнению, нормально.
Я уж не говорю о том, что когда он говорит о слабости Европы на примере полиции, то он видимо забывает, что полиция и армия всё же несколько разные организации.
И совсем не буду о его классификации левых и правых. О классическом понимании этих понятий он не слышал? Или забыл?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одеська область була під однією з найбільших атак РФ – є перебої з електрикою
ОНОВЛЕНО. Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак РФ – впродовж ночі окупанти пошкодили об'єкти цивільного призначення, енерго- та промислової інфраструктури, повідомив Кіпер о 09:03.


Після атаки РФ в Одесі зупинили роботу трамваїв і тролейбусів, скасовано рух приміських поїздів
"Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена", – написав Лисак у Telegram.

У більшій частині Одеси нема тепло- та водопостачання. Цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна в магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо".

Лікарні Одеси переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечено запас води та палива.


Через атаку РФ на Одещині та Миколаївщині – значні відключення, а на Херсонщині – повний блекаут
"Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку, зокрема, на енергетичну інфраструктуру південних областей України. Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Одещині (включно з частиною міста Одеса) та Миколаївщині. Правобережна частина Херсонщини знеструмлена повністю", – йдеться у дописі.


От які "гарні" були менти, так до фіга дописів ...

А ось про це написали fler, prodigy та я доповнив ...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:07

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Зачекай, то ти пишешь, що поліція не бореться з цим, то вихваляешся, які газди молодці )

собі гнати законом не заборонено.

Для себе так

І що, всі-всі лише для себе ? Точно-точно ?
На продаж ні-ні ? )
