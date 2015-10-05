RSS
Суб 13 гру, 2025 21:55

Суб 13 гру, 2025 22:22

Прятки с наличными
2020
Главные герои – подростки Антуан и Лиза, в руках которых совершенно случайно оказалась крупная сумма денег. Обрадовавшись такому невероятному везению, друзья решают как следует повеселиться и сбегают из дома, никому не сказав ни слова о своих планах. Они решают выпустить на свободу омаров, предназначенных для шикарного ресторана. Друзья даже не подозревают, что их добрым помыслам могут помешать бандиты, которые рыщут по всему городу в поисках своих денег…

https://filmix.my/film/prikluchenija/33 ... -1994.html
Нед 14 гру, 2025 01:14

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:не те що б хотів но не возбраняю а нащот романа то ви надто довго про маньяків читали, насправді їх не так густо, в основному нормальні люди вчителями працюють) то психологи з трохи розшатаною психікою
я про маньяков ничего не писал и в мыслях не думал. До романов тоже в 99% случаев не доходит. Скорее ребенок страдает от того, что значимый взрослый недоступен для неформального общения. А взрослые опасаются такой дружбы из-за "добрых" коллег, которые от скуки придумают и увидят всё что захотят.

С годами толерантность общества падает, а ценность ребенка растёт. В результате то что 30 лет назад было нормой, сейчас уже кринж. Учитель/тренер (мужского пола) к которому "липнут" дети в пед.коллективе считается чуть ли не педофилом. Поэтому мужчин школьных педагогов практически нет, кроме учителя труда, физкультуры и военной подготовки.

Еще 50 лет назад школьные учителя наполовину были мужчинами, а в начале 20в - 100%. В ВУЗах до сих пор 50+% преподавателей мужчины, так что причина почему их нет в школах реальная.

Тут причина, скорее, в низких зарплатах учителей.
