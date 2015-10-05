Wirująświatła написав:

Banderlog написав: не те що б хотів но не возбраняю а нащот романа то ви надто довго про маньяків читали, насправді їх не так густо, в основному нормальні люди вчителями працюють) то психологи з трохи розшатаною психікою

я про маньяков ничего не писал и в мыслях не думал. До романов тоже в 99% случаев не доходит. Скорее ребенок страдает от того, что значимый взрослый недоступен для неформального общения. А взрослые опасаются такой дружбы из-за "добрых" коллег, которые от скуки придумают и увидят всё что захотят.С годами толерантность общества падает, а ценность ребенка растёт. В результате то что 30 лет назад было нормой, сейчас уже кринж. Учитель/тренер (мужского пола) к которому "липнут" дети в пед.коллективе считается чуть ли не педофилом. Поэтому мужчин школьных педагогов практически нет, кроме учителя труда, физкультуры и военной подготовки.Еще 50 лет назад школьные учителя наполовину были мужчинами, а в начале 20в - 100%. В ВУЗах до сих пор 50+% преподавателей мужчины, так что причина почему их нет в школах реальная.