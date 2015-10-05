З вересня 2026 року 15 шкіл Кіровоградської області можуть не отримати фінансування з державного бюджету. Уряд визначив мінімальну кількість учнів малокомплектних шкіл для надання субвенції. Планувалося, що наступного навчального року державну підтримку не матимуть школи з менше ніж 60 учнями. Третього грудня Кабмін послабив цю вимогу, розповів Суспільному (https://suspilne.media/kropyvnytskiy/11 ... ansuvanna/) заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.
За його даними, якби уряд не змінив порядок фінансування для малокомплектних шкіл, на Кіровоградщині без державної підтримки залишилися 30 шкіл.