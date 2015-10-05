RSS
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:----------------------------
ЛАД
Faceless
Плохо, что "Ті, хто розуміє, навіщо їм освіта і що вони від неї хочуть, вчаться" и... уезжают. На Запад.
----------------------------
То шо, прикрутить дротом до батареї?
Це трохи іншої проблеми стосується, і Україна в цьому плані нічим не унікальна

Проблема трохи інша.
Им тут делать нечего и они просто не нужны.
Такое есть мало где і Україна в цьому плані унікальна.
Не очень частый в мире случай деиндустриализации и развала науки.
Відтік мізків нічим не унікальне явище, і відбувається по всьому світу
Ну і "тут їм нема чого робити" теж мʼяко кажучи неправда

Відтік мізків нічим не унікальне явище - правда.
Вопрос в масштабах.
Вспомните, что писал Старикан о своём институте.
Так что, мʼяко кажучи, к сожалению, правда.
Если ХАЗ перестал работать, то авиа- конструкторы и технологи не нужны?
Если ХТЗ закрылся, то конструкторы и технологи не нужны?
Если деньги на науку выделяют как нищим, то учёные нужны?
Когда ещё до войны собирались универовской группой, был неприятно поражен, сколько детей однокурсников (из тех, кто пошёл в науку) уже были за границей. По очень разным специальностям, от физики до биологии.
Посмотрите предложения работы. Много найдёте инженеров?
Разве что "харчової промисловості".
Но можно и дальше рассказывать, что "мʼяко кажучи неправда".
"Зато мы делает ракеты и покорили Енисей" давно в прошлом.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:01

ПОТужний презедент . далі буде....
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:12

Re: Психологія та саморозвиток

Коли цей шатун вже нажреться досхочу? Ходить, сам з собою розмовляє, відповідає сам собі. Десь як ІнвесторК, але той тверезий такий.
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:18

  Hotab написав:Коли цей шатун вже нажреться досхочу? Ходить, сам з собою розмовляє, відповідає сам собі. Десь як ІнвесторК, але той тверезий такий.

Тоді коли цей "військовий" буде у окопі а не долярчик
Ферштейн?
цей військовий чі хвойда?
