Faceless написав:---------------------------- ЛАД Faceless Плохо, что "Ті, хто розуміє, навіщо їм освіта і що вони від неї хочуть, вчаться" и... уезжают. На Запад. ---------------------------- То шо, прикрутить дротом до батареї? Це трохи іншої проблеми стосується, і Україна в цьому плані нічим не унікальна
Проблема трохи інша. Им тут делать нечего и они просто не нужны. Такое есть мало где і Україна в цьому плані унікальна. Не очень частый в мире случай деиндустриализации и развала науки.
Відтік мізків нічим не унікальне явище, і відбувається по всьому світу Ну і "тут їм нема чого робити" теж мʼяко кажучи неправда
Відтік мізків нічим не унікальне явище - правда. Вопрос в масштабах. Вспомните, что писал Старикан о своём институте. Так что, мʼяко кажучи, к сожалению, правда. Если ХАЗ перестал работать, то авиа- конструкторы и технологи не нужны? Если ХТЗ закрылся, то конструкторы и технологи не нужны? Если деньги на науку выделяют как нищим, то учёные нужны? Когда ещё до войны собирались универовской группой, был неприятно поражен, сколько детей однокурсников (из тех, кто пошёл в науку) уже были за границей. По очень разным специальностям, от физики до биологии. Посмотрите предложения работы. Много найдёте инженеров? Разве что "харчової промисловості". Но можно и дальше рассказывать, что "мʼяко кажучи неправда". "Зато мы делает ракеты и покорили Енисей" давно в прошлом.
ЛАД Чуть не так, на мой взгляд. Смотрим на себя. Какие у нас приоритеты? Каковы жизненные цели? Украина - часть Западного мира. Все согласны? Представим всё вот так: В 1991 году, Девушка Украина - получила Свободу! Было, считай 30 лет для того, чтобы подготовиться, выбрать своё место в мире, обучиться, воспитать новое поколение, способное, внимание на экран - выживать в условиях дичайшей конкуренции Западного Мира!
Почитайте историю Запада. Непрерывные войны, перевороты, противостояния - в первую очередь на почве ресурсов, технологий, сфер влияния. Коллеги, я вот смотрю, есть такие - кто верит в то, что в той же Франции 17 века, можно было вот так спокойно, без связей и крыши - крутить серьёзный "бизнес". Франция, Британия, Италия - наследники Империй, сколотивших стартовый капитал на эксплуатации колоний. Там громаднейшие средства и - очень жесткая конкуренция.
И вот, открылись Двери! И мы попали а мир, где новые технологии - превалируют, где мы - уступаем им на порядок.
Мы - потеряли время. Главное, на самом то деле, не земля, не территории и даже не ресурсы а - ЛЮДИ! Люди, способные создавать технологии, проворачивать "различные сделки" на внешних рынках... притом, не только в угоду Себе, но и Стране (в которой, по идее -должны жить их дети и внуки).
Вот она, психология. Причины, почему вместо инвестиций в науку и образование, у нас вливали в потребительство - всем известны. Чем больше потребляем, тем выше ВВП! Выше и отчисления в госбюджет! Притом, потреблять можем импорт а курс гривни - держать за счет кредитования и распродажи Ресурсов, той же земли (наследие предков). Кстати, гениальная схема, применяемая столетиями.
Стоп. Коллеги, вопрос. А где здесь в этой схеме "Развитие населения"? Нафига капиталистам вкладываться в образование и науку? Что им с этого, какая прибыль? Финансовая грамотность? Да нет её! Единицы процентов что-то слышали о "Финансовых рынках" и то, для них - это Форекс-Кухня. Да пройдите по Шевченко в Черкассах и опросите встречных: " В какой ETF вы бы вложились?" Если пару человек знают, что такое ETF- вам несказанно повезло!
У нас ведь и "Инвестирование" - это или в недвигу или в золото а скорее всего, на депо в банке! Итак, наверху - было удобно, что народ - безграмотен. Внизу? Вот тут, уже саморазвитие! И финальный штрих. Чем выше вы будете подниматься в своём развитии, тем больше вас будут ненавидеть друзья, коллеги а то и родственники. Какое уж тут, саморазвитие? Проще быть, как все!
Для меня, тема закрыта на этом. Ты классный спец? Реально, не дурак? Езжай туда, где сможешь себя реализовать! Или удаленно. Если ты не смог себя реализовать на Западе, видимо ты - не такой уж и классный специалист! Если ты, за 30 лет жизни в Независимой Украине, не выучил международный, английский , ты - де***. Разве не так? Сейчас, вот среди профессиональных трейдеров США, куча индусов, китайцев и пр. Смогли ведь? И язык выучить и экзамены сдать и "место под Солнцем" получить! Кто нам то мешает?
62% респондентів зазначили, що ліки є однією з основних категорій витрат. З них 90% вказали, що подорожчання ліків є суттєвою проблемою, а 79% змушені скорочувати витрати на інші категорії товарів, щоб мати можливість їх купувати.
Найчастіше українці економлять на одязі (66%), товарах для дому (54%) та навіть продуктах харчування (51%). Особливо критичною ситуація є для людей віком 60+ років, серед яких 62% змушені обмежувати витрати на їжу, а 66% респондентів 55–60 років – на товари для дому.
«Це свідчить про те, що подорожчання ліків не просто вплинуло на рівень життя населення, а змушує людей відмовлятися від базових потреб, що може мати серйозні соціальні та медичні наслідки», — йдеться в звіті Gradus Research.
Автори дослідження наголошують, що аптечні націнки стали для населення значним фінансовим тягарем: «Більше третини опитаних (36%) зазначили, що аптечні націнки становлять від 25% і більше, а серед людей 35–60 років цей показник ще вищий (45%). Найбільший рівень націнок на ліки відзначили мешканці міст-мільйонників (48% проти 36% у середньому), тоді як у селах та містах з населенням менше 50 тис. осіб сприйняття рівня націнок є нижчим. Водночас у сільській місцевості більша частка людей вважає націнку відносно помірною – 10% (13% проти 9% у середньому)».
88% громадян змінили філософію витрат через війну: на чому не економлять українці й що уникають купувати
Дослідження зафіксувало, що жінки менш схильні скорочувати витрати на важливі для себе речі (61% проти 47% чоловіків). Також саме жінки (70%) частіше купують товари для покращення емоційного стану, тоді як серед чоловіків таких майже половина.
Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии, обосновал введение запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет (закон принят в 2024 году и вступил в силу в 2025-м) прежде всего заботой о психическом здоровье и безопасности детей, а также поддержкой родителей. Основные аргументы включают:
- **Защита от вреда социальных сетей**: Альбанезе подчеркивает, что платформы наносят "социальный вред" детям, вызывая проблемы с психическим здоровьем, буллинг и другие негативные последствия. Он считает, что запрет поможет детям "просто быть детьми" и жить полноценным детством без постоянного давления от онлайн-платформ.
- **Поддержка родителей**: Премьер-министр неоднократно заявляет, что правительство "на стороне родителей" и хочет дать им уверенность. Запрет снимает давление с семей, позволяя родителям ссылаться на закон, чтобы отказать детям в доступе.
- **Улучшение образования и поведения**: Запрет, по словам Альбанезе, приведет к лучшим результатам в обучении и поведении, поскольку дети будут меньше отвлекаться на устройства и получат больше возможностей для реального социального взаимодействия. Он также утверждает, что это в конечном итоге спасет жизни, предотвращая трагедии, связанные с онлайн-влиянием.
### Основные цитаты Альбанезе: - «Social media is doing social harm to our children, and I want Australian parents to know that we have their backs.» (Социальные сети наносят социальный вред нашим детям, и я хочу, чтобы австралийские родители знали: мы их поддерживаем.)
- «We want our kids to have a childhood and parents to know we have their backs.» (Мы хотим, чтобы наши дети имели детство, а родители знали, что мы их поддерживаем.)
- «We've got your back is our message to Australian parents.» (Мы поддерживаем вас — наше послание австралийским родителям.)
- «It will keep children safer, take the pressure off parents, and give young people more time to just be kids. We know social media can cause real harm - from bullying to mental health struggles.» (Это сделает детей безопаснее, снимет давление с родителей и даст молодым людям больше времени просто быть детьми. Мы знаем, что социальные сети могут наносить реальный вред — от буллинга до проблем с психическим здоровьем.)
- «The ban would lead to better educational outcomes and behavior since you get better social interaction when students aren’t subject to looking at their devices constantly... the ban would ultimately save lives.» (Запрет приведет к лучшим результатам в образовании и поведении, поскольку вы получаете лучшее социальное взаимодействие, когда ученики не смотрят постоянно на свои устройства... в конечном итоге запрет спасет жизни.)
- «I know parents are worried about the impacts of social media on their children.» (Я знаю, что родители беспокоятся о влиянии социальных сетей на своих детей.)
Эти обоснования основаны на консультациях с родителями, экспертами и трагических случаях, таких как самоубийства подростков из-за онлайн-буллинга. Запрет не решает все проблемы сразу, но устанавливает "нормы общества", аналогично ограничениям на алкоголь для несовершеннолетних.
В ноябре 2025 года Европейский парламент принял необязательную резолюцию, призывающую установить единый минимальный возраст 16 лет для доступа к социальным сетям, платформам видеообмена и ИИ-компаньонам.
Для детей 13–16 лет доступ возможен с согласия родителей. Резолюция также предусматривает запрет "аддиктивных" функций, таких как бесконечная прокрутка и автопроигрывание, и ответственность платформ за безопасность по умолчанию. Парламент рекомендует разработку ЕС-приложения для верификации возраста и использование европейского цифрового удостоверения (eID), с штрафами и блокировкой неcompliant-платформ.
На национальном уровне несколько стран вводят или планируют более строгие правила, близкие к австралийскому подходу:
- **Дания**: В ноябре 2025 года правительство объявило о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет, с внедрением к 2026 году через национальную систему электронного ID. Исключение — с согласия родителей для 13-летних и старше. Это может стать первым национальным запретом в Европе, аналогичным австралийскому.
- **Франция**: Закон 2023 года требует согласия родителей для детей младше 15 лет при создании аккаунтов. Штрафы за несоблюдение — до 1% от выручки платформы. Президент Макрон предложил расширить до полного запрета для младше 15 и установить "цифровое совершеннолетие" на уровне ЕС в 15 лет.
- **Норвегия**: В октябре 2024 года предложено повысить минимальный возраст согласия с 13 до 15 лет, с разрешением родителей для младших. Законопроект 2025 года предусматривает абсолютный запрет для младше 15, с верификацией (например, через банковские аккаунты).
- **Великобритания**: Закон об онлайн-безопасности 2023 года (в силе с 2025) обязывает платформы верифицировать возраст для предотвращения доступа детей к вредному контенту. Нет фиксированного возраста, но обсуждается запрет для младше 16, аналогичный австралийскому.
- **Германия**: Согласие родителей требуется для 13–16-летних. Нет планов на полный запрет, но критики считают меры недостаточными.
- **Италия**: Согласие родителей для детей младше 14 лет.
- **Греция**: Планируемые правила (декабрь 2024) для защиты младше 15 лет включают обязательную верификацию возраста и родительские контроли (блокировка ключевых слов).
В других странах ЕС (например, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия) минимальный возраст часто 13 лет с согласия родителей. Эти меры фокусируются на защите от вреда, психического здоровья и коммерческой эксплуатации, подобно австралийским обоснованиям, но чаще включают опции с родительским согласием, а не полный запрет.