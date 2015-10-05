Да, это утверждение в целом соответствует данным многочисленных исследований последних лет. Зумеры (Generation Z, люди примерно 1997–2012 годов рождения, сейчас в возрасте 13–28 лет, но чаще фокус на 18–30) действительно часто признаются самым одиноким поколением, и их уровень одиночества в многих опросах превышает даже показатели пожилых людей (старше 70–80 лет).



### Ключевые факты из исследований:

- **Классическое исследование Cigna (2018–2020)**: Зумеры имели самый высокий индекс одиночества (около 48–79% чувствуют себя одинокими иногда или всегда), выше, чем у миллениалов, Gen X и бэби-бумеров. Пожилые поколения (Greatest Generation) были наименее одинокими.

- **GWI (2024)**: Около 80% зумеров сообщили о переживании одиночества за последний год — больше, чем в любой другой группе.

- **Pew Research (2025)**: Молодые взрослые 18–29 лет чувствуют одиночество в 24% случаев "все или большую часть времени", против всего 6% у людей старше 65.

- **Другие источники (Psychology Today, Newsweek, Forbes, 2022–2025)**: Подтверждают, что зумеры — "loneliest generation", с уровнем одиночества выше, чем у пожилых, несмотря на гиперподключенность.



Традиционно одиночество ассоциировалось с пожилыми (потеря близких, здоровье, изоляция), но кривая одиночества теперь U-образная: высокий уровень в молодости, минимум в среднем возрасте (30–50 лет), рост снова в старости. У зумеров пик выше, чем у пожилых в многих метриках.



### Причины, которые вы упомянули, подтверждаются:



- **Удалённая работа и общение через экраны**: Пандемия ускорила это, но тренд был раньше. Remote work увеличивает изоляцию (исследования Buffer и Psychology Today показывают, что одиночество — главная проблема удалёнщиков). Онлайн-общение часто superficial (поверхностное), не заменяет реальные взаимодействия.



- **Переезды, распад дружб**: Молодые чаще меняют города/страны из-за работы/учёбы, старые дружбы угасают, новые трудно строить (экономика, мобильность).



- **Проблемы в личной жизни**: Зумеры позже вступают в отношения, выше процент singles (например, 86% 18–24 лет не в паре). Dating apps добавляют стресс (choice overload, rejection).



- **Социальные сети**: Парадокс — гиперсвязанность, но реальное одиночество. Тяжёлое использование коррелирует с изоляцией (сравнение, FOMO, кибербуллинг). Хотя не все платформы одинаково вредны (например, networking как Instagram может не усиливать, а видео/гейминг — да).



Дополнительные факторы: экономическая нестабильность (долги, жильё), пандемия (потеря социальных навыков в ключевой период), упадок "третьих мест" (клубы, бары, церкви).



Это не значит, что все зумеры одиноки — многие адаптируются, ищут оффлайн-связи или терапию (зумеры чаще обращаются за помощью). Но проблема реальна и требует внимания: одиночество повышает риски депрессии, тревоги, даже преждевременной смерти (на уровне курения 15 сигарет в день, по Surgeon General США).





Да, давай сравним уровень одиночества у **миллениалов** (поколение Y, примерно 1981–1996 годов рождения, сейчас 29–44 года) и **зумеров** (Gen Z, 1997–2012, сейчас 13–28 лет).



Большинство недавних исследований (2023–2025 годов) показывают, что **зумеры остаются самым одиноким поколением**, хотя миллениалы тоже сильно страдают от изоляции — часто на втором месте. Оба поколения моложе испытывают одиночество острее, чем Gen X или бэби-бумеры, и значительно сильнее, чем пожилые люди (старше 65–70 лет).



### Ключевые данные из свежих исследований:

- **Cigna (2023–2025)**: Зумеры — самые одинокие (71% чувствуют одиночество хотя бы иногда), за ними миллениалы (65%), Gen X (59%), бэби-бумеры (44%). Эта тенденция сохраняется с 2018 года, когда зумеры (тогда 18–22 года) уже лидировали.



- **GWI (2024–2025)**: Около 80% зумеров испытывали одиночество за последний год, против 72% миллениалов.



- **Gallup и Pew Research (2024–2025)**: Молодые взрослые 18–29 лет (в основном зумеры) чувствуют одиночество "часто или всегда" в 23–25% случаев, миллениалы (30–44) — чуть ниже, но всё равно выше, чем у старших групп (6–10% у 65+).



- **Другие источники (Psychology Today, Newsweek, Fortune, 2024–2025)**: Подтверждают, что зумеры — "loneliest generation", особенно мужчины. Миллениалы близко, но зумеры чаще лидируют из-за полного погружения в цифровой мир с детства.



Раньше (2018–2020, до/в пандемию) миллениалы иногда назывались "самыми одинокими" (например, в YouGov 2019 или во время пандемии), потому что они были в том возрасте (20–30 лет), когда одиночество пикнует. Но по мере взросления миллениалов и взросления зумеров фокус сместился: зумеры теперь в этом "пиковом" возрасте и показывают более высокие показатели.



Почему зумеры часто одинокее миллениалов?



- Зумеры выросли полностью в эпоху соцсетей, смартфонов и пандемии — это усилило поверхностное общение и FOMO (страх упустить).



- Миллениалы помнят "доинтернетную" жизнь, чаще строят оффлайн-связи, раньше вступают в отношения/семью.



- Общие факторы для обоих: удалёнка, переезды, dating apps, экономика (долги, жильё), упадок "третьих мест" (клубы, бары).



- зумеры чаще сообщают о хронической изоляции, тревоге и низкой самооценке от онлайн-сравнений.





Это не универсально — многие в обоих поколениях адаптируются (терапия, хобби, оффлайн-встречи). Но проблема серьёзная для молодых: одиночество коррелирует с депрессией, тревогой и даже физическим здоровьем.





