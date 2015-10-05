Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 880881882883 Додано: Сер 24 гру, 2025 00:34 Re: Психологія та саморозвиток Господар Вельзевула написав: о господи.

Как вас земля носит?

Вы еще цикорий вспомните. Не гоніть на цикорій. Не гоніть на цикорій. Faceless

Faceless

Модератор

Подякував: 1500 раз. Подякували: 8283 раз.

Доречі про тепло

На дієті (день розвантаження, чи просто суттєве скорочення кількості їжі від звичного) суттєво впливає на теплообмін . Тіло економить ресурси і може бути холодно у звичному одязі)

Особливо це помітно коли падаєш на 1-3 дні на воду (колись практикував таке). . Доречі про теплоНа дієті (день розвантаження, чи просто суттєве скорочення кількості їжі від звичного) суттєво впливає на теплообмін . Тіло економить ресурси і може бути холодно у звичному одязі)Особливо це помітно коли падаєш на 1-3 дні на воду (колись практикував таке). .



Утром завтрак - 2 яйца и чашка кофе .

в 7 утра.

в течении дня пью воду, не очень интенсивно.

обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.

Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.

Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось. Утром завтрак - 2 яйца и чашкав 7 утра.в течении дня пью воду, не очень интенсивно.обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось.

Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало . С того момента ни одной чашки кофе Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало. С того момента ни одной чашки кофе



Мы пьем заварной, у нас кофе машина.

Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.

Иногда берем ИЛЛИ.

rjkz

Подякував: 8819 раз. Подякували: 5554 раз.

Додано: Сер 24 гру, 2025 08:25 rjkz написав:

Мы пьем заварной, у нас кофе машина.

Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.

Иногда берем ИЛЛИ.

Растворимый кофе не пью наверное вечность. Мы пьем заварной, у нас кофе машина.Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.Иногда берем ИЛЛИ.Растворимыйне пью наверное вечность.

И шо интересно , не тянет совсем как и курить,пью настоящий зелёный китайский чай и просто воду.

Vadim_

Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз.

Додано: Сер 24 гру, 2025 19:50

Ранжирование факторов в различных областях при прогнозировании психического здоровья подростков: байесовский подход машинного обучения.

Ранжирование факторов в различных областях при прогнозировании психического здоровья подростков: байесовский подход машинного обучения.



Распространенность проблем с психическим здоровьем среди подростков растет во всем мире и является актуальной проблемой общественного здравоохранения во многих развивающихся странах, включая Китай. Хотя все больше эпидемиологических исследований выявляют потенциальные факторы, влияющие на психическое здоровье подростков, лишь немногие рассматривали как факторы риска, так и защитные факторы в различных областях или использовали методы машинного обучения для выявления и ранжирования этих факторов.



Методы

Это поперечное исследование, основанное на данных 3526 подростков в возрасте 11–15 лет, участвовавших в исследовании в уезде Цюй в Китае. Цель исследования — выявить и ранжировать факторы в пяти областях, включая социально-демографические факторы, успеваемость, внеклассные занятия, жизненный опыт и факторы устойчивости, которые влияют на прогнозирование психического здоровья подростков. Для выявления и ранжирования важных факторов, влияющих на прогнозирование психического здоровья подростков, включая симптомы депрессии, симптомы тревоги и качество сна, используется байесовский подход машинного обучения.





Из 3526 подростков, включенных в аналитическую выборку, 42% сообщили о клинически значимых симптомах депрессии, 56,5% — о легком или более высоком уровне тревожности, а 33,3% — о плохом или неудовлетворительном качестве сна (подробности см. в таблице S2). Более того, депрессия и тревожность положительно коррелировали ( r = 0,75, p < 0,001), в то время как плохое качество сна положительно коррелировало как с тревожностью ( r = 0,42, p < 0,001), так и с депрессией ( r = 0,53, p < 0,001).



На рисунке 2 представлен рейтинг различных факторов, предсказывающих симптомы депрессии, при этом модель демонстрирует хорошую прогностическую эффективность (псевдо-R² = 0,61, RMSE = 3,54). Пятью наиболее важными предикторами симптомов депрессии являются применение стратегий «переключения и сохранения», переживание жизненных стрессоров и благоприятных событий, использование стратегий подавления экспрессии, а также индивидуальная чувствительность к окружающей среде. Применение стратегий «переключения и сохранения» оказалось наиболее важным предиктором, о чем свидетельствует наибольшее значение VIP. Мы также исследовали маргинальные взаимосвязи между ведущими предикторами и симптомами депрессии (см. рисунок S1 в дополнительных материалах). Результаты показали в целом линейную взаимосвязь между стратегией «переключения и сохранения», жизненными стрессорами, благоприятными событиями, чувствительностью к окружающей среде, стратегиями подавления экспрессии и симптомами депрессии.



https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12519815/ Распространенность проблем с психическим здоровьем среди подростков растет во всем мире и является актуальной проблемой общественного здравоохранения во многих развивающихся странах, включая Китай. Хотя все больше эпидемиологических исследований выявляют потенциальные факторы, влияющие на психическое здоровье подростков, лишь немногие рассматривали как факторы риска, так и защитные факторы в различных областях или использовали методы машинного обучения для выявления и ранжирования этих факторов.МетодыЭто поперечное исследование, основанное на данных 3526 подростков в возрасте 11–15 лет, участвовавших в исследовании в уезде Цюй в Китае. Цель исследования — выявить и ранжировать факторы в пяти областях, включая социально-демографические факторы, успеваемость, внеклассные занятия, жизненный опыт и факторы устойчивости, которые влияют на прогнозирование психического здоровья подростков. Для выявления и ранжирования важных факторов, влияющих на прогнозирование психического здоровья подростков, включая симптомы депрессии, симптомы тревоги и качество сна, используется байесовский подход машинного обучения.Из 3526 подростков, включенных в аналитическую выборку, 42% сообщили о клинически значимых симптомах депрессии, 56,5% — о легком или более высоком уровне тревожности, а 33,3% — о плохом или неудовлетворительном качестве сна (подробности см. в таблице S2). Более того, депрессия и тревожность положительно коррелировали ( r = 0,75, p < 0,001), в то время как плохое качество сна положительно коррелировало как с тревожностью ( r = 0,42, p < 0,001), так и с депрессией ( r = 0,53, p < 0,001).На рисунке 2 представлен рейтинг различных факторов, предсказывающих симптомы депрессии, при этом модель демонстрирует хорошую прогностическую эффективность (псевдо-R² = 0,61, RMSE = 3,54). Пятью наиболее важными предикторами симптомов депрессии являются применение стратегий «переключения и сохранения», переживание жизненных стрессоров и благоприятных событий, использование стратегий подавления экспрессии, а также индивидуальная чувствительность к окружающей среде. Применение стратегий «переключения и сохранения» оказалось наиболее важным предиктором, о чем свидетельствует наибольшее значение VIP. Мы также исследовали маргинальные взаимосвязи между ведущими предикторами и симптомами депрессии (см. рисунок S1 в дополнительных материалах). Результаты показали в целом линейную взаимосвязь между стратегией «переключения и сохранения», жизненными стрессорами, благоприятными событиями, чувствительностью к окружающей среде, стратегиями подавления экспрессии и симптомами депрессии.



коментарий от Грок

Этот отрывок из исследования (вероятно, "Ranking factors across multiple domains in predicting adolescent mental health: a Bayesian machine learning approach", 2025) предоставляет интересные insights о ментальном здоровье подростков на основе большой выборки из Китая. Давай разберём и прокомментирую ключевые аспекты шаг за шагом, чтобы было понятно, почему это важно и что из этого следует.



### 1. **Распространённость проблем с ментальным здоровьем**

- **Данные**: 42% подростков имеют клинически значимые симптомы депрессии, 56.5% — лёгкую или более серьёзную тревожность, а 33.3% — плохое качество сна.

- **Комментарий**: Эти цифры довольно высокие и отражают глобальную тенденцию: по данным WHO, около 10–20% подростков в мире сталкиваются с ментальными расстройствами, но в Азии (особенно в Китае с его академическим давлением) показатели часто выше. Здесь выборка большая (3526 человек), так что данные надёжные. Плохой сон в 1/3 случаев — это тревожный сигнал, так как сон напрямую влияет на когнитивные функции и эмоциональную регуляцию. Это подчёркивает необходимость скрининга в школах: если почти половина подростков в депрессии, это не "норма", а системная проблема, связанная с стрессом от учёбы, семьи и общества.



### 2. **Корреляции между симптомами**

- **Данные**: Сильная положительная корреляция между депрессией и тревогой (r = 0.75), а также между плохим сном и этими состояниями (r = 0.42 для тревоги, r = 0.53 для депрессии). Все p < 0.001, то есть статистически значимы.

- **Комментарий**: Корреляция 0.75 — это очень сильная связь, что подтверждает коморбидность (сосуществование) депрессии и тревоги: они часто "идут рука об руку", усиливая друг друга в порочном круге. Сон здесь как "мостик": хроническая бессонница усугубляет эмоциональные проблемы, а они, в свою очередь, мешают спать. Это классика — исследования вроде тех, что в Journal of Adolescent Health, показывают, что плохой сон повышает риск депрессии на 2–3 раза. Практически: для вмешательств стоит фокусироваться на "трандиагностических" подходах, где лечат не один симптом, а все сразу (например, через CBT для сна и эмоций).



### 3. **Модель предсказания депрессии (Рисунок 2)**

- **Данные**: Псевдо-R² = 0.61 (модель объясняет 61% вариации), RMSE = 3.54 (ошибка предсказания небольшая).



Топ-5 предикторов:



1. Стратегии "shift-and-persist" (переключение и сохранение — самый важный по VIP, то есть Variable Importance Projection).



2. Жизненные стрессоры.



3. Благоприятные события.



4. Подавление экспрессии эмоций.



5. Чувствительность к окружающей среде.



- **Комментарий**: Модель сильная (R² 0.61 — это хорошо для социальных наук, где обычно 20–30%), значит, эти факторы действительно ключевые. "Shift-and-persist" — это стратегия coping из психологии: "shift" (адаптироваться к стрессу, перефокусироваться на позитиве) + "persist" (держаться за цели несмотря на трудности). Она здесь топ-1, и это круто: она защитная, то есть чем лучше подросток ею владеет, тем ниже депрессия. Линейные связи (из рис. S1) подразумевают, что эффект дозозависим — больше стрессоров = больше симптомов, без "порогов".



Интересно, что благоприятные события (позитивные, как успехи) тоже в топе: они буферизуют негатив, подтверждая теорию resilience. Подавление эмоций и чувствительность к окружению — риски: подростки, которые "держат всё в себе" или слишком реагируют на внешнее, более уязвимы. Это перекликается с другими исследованиями (например, в Frontiers in Psychology), где resilience и coping — главные предикторы.



### Общий вывод и implications

Этот отрывок подчёркивает, что ментальное здоровье подростков — не случайность, а результат взаимодействия жизненного опыта (стрессоры + позитив) и личных стратегий (coping, эмоциональная регуляция).



Модель фокусируется на трандиагностических факторах, что полезно для профилактики: вместо "лечения депрессии" лучше учить coping в школах (например, программы mindfulness). В Китае это актуально из-за "гаокао" (экзамены), но применимо глобально — везде стресс от соцсетей, пандемий и т.д. Минус: выборка китайская, так что культурный bias возможен (в Европе/США акцент может быть на соцсетях или буллинге).

Wirująświatła

Подякував: 2531 раз. Подякували: 3514 раз.

Додано: Сер 24 гру, 2025 20:02 Wirująświatła написав:

нануя столько текста ши ? ты своими мозгами пару слов напиши , будет полезнее кому то

Vadim_

Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз.

Додано: Сер 24 гру, 2025 20:30 Re: Психологія та саморозвиток

Пацієнт сам прийшов

Hotab

Подякував: 401 раз. Подякували: 2554 раз.

Додано: Сер 24 гру, 2025 20:37 Hotab написав:

Пацієнт сам прийшов

по легенде , пилотка геликоптера вважаэ шо воно саме розумне і Батьківщину захищати не наразі, є трактористи

Vadim_

Подякував: 629 раз. Подякували: 512 раз.

