Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:09

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless про его использование
А, нє, не розумію нащо такі дорогі гроші використовувати, в грейсі ще зрозуміло, але бачу ви відсотки платите

С чего вы решили что скрины мои? В одном из чатов люди начали выкладывать скрины у кого сколько кредитов в монобанке.
Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:37

  Faceless написав:Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю

Такова наша психология. Все рациональное скучно и не даёт повода для хвастовства, которое само по себе нерационально.
Сибарит
