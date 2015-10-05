Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 884885886887 Додано: Нед 28 гру, 2025 12:51 причины депрессии с точки зрения христианства, буддизма, индуизма и ислама





### Причины депрессии с точки зрения христианства



В христианстве депрессия часто интерпретируется как комбинация духовных, эмоциональных и физических факторов, а не просто как наказание от Бога. Некоторые консервативные взгляды связывают её со слабой верой, неудачей в молитве или чтении Библии, что может вызывать чувство вины. Другие причины включают духовные атаки Сатаны или демонов, как в примерах с Иовом (страдания от потерь) или Саулом (террор от злых духов).



Современные перспективы подчёркивают отсоединение от значимой работы, людей, ценностей или природы, что перекликается с библейскими идеями о потере связи с Богом. Также признаются биологические факторы, такие как химические дисбалансы, плохая диета или отсутствие упражнений, без отрицания науки. Отсутствие религиозной поддержки может повысить риск, так как вера часто предоставляет социальную сеть. В целом, депрессия видится как часть человеческого опыта, требующая как духовной, так и медицинской помощи.



### Причины депрессии с точки зрения буддизма



Буддизм рассматривает депрессию как проявление дуккхи (страдания), коренящееся в привязанностях, желаниях и иллюзиях. Основная причина — чрезмерное мышление и фиксация на мыслях, что усиливает тревогу и страдания. Это может быть вызвано "тремя путями земных желаний, кармы и страданий", где негативный цикл усугубляется желаниями и прошлыми действиями. Прошлая карма играет роль: если негативная карма сильнее практики, это приводит к потере веры и депрессии. Видимые причины включают конец отношений или внешние стрессы, а невидимые — старые горести, страхи и избегание проблем (эскапизм, отвлечения). Генетическая предрасположенность также признаётся. В буддизме депрессия — это возможность для практики, такой как медитация, чтобы преодолеть фиксацию на эго и страданиях.



### Причины депрессии с точки зрения индуизма

В индуизме депрессия (вишада) видится как токсичное состояние ума, вызванное искажённой реальностью и потерей перспективы. Основные причины — карма из прошлых жизней, создающая эмоциональные долги, которые проявляются в этой жизни как страдания. Избыточная внешняя стимуляция ума, без внутреннего взгляда, приводит к депрессии, так как ум не смотрит внутрь. Астрологические факторы, такие как положение Луны, могут влиять, а также разочарования в любви, сексуальные проблемы, финансовые трудности или карьера. Генетика или трудные обстоятельства также признаются. Здоровый образ жизни (диета, упражнения, сон) помогает в большинстве случаев, подчёркивая баланс тела и ума. Индуизм предлагает рамки для модификации поведения и снижения депрессии через йогу и аюрведу.



### Причины депрессии с точки зрения ислама

В исламе депрессия не делает человека плохим мусульманином и часто видится как испытание или часть жизни, а не наказание. Основные причины — слабость имана (веры), приводящая к безнадежности и отчаянию, что считается знаком слабой веры. Физические и внешние факторы: пищевые непереносимости, медицинские состояния (например, щитовидка), неразрешённая травма, одиночество или стресс. Коранические перспективы подчёркивают причины в детях и подростках, связанные с токсичным состоянием ума или внешними влияниями. Ислам предлагает инструменты для преодоления: терпение, молитва, пост, которые усиливают ментальное здоровье и снижают симптомы. В целом, депрессия — это комбинация духовной слабости и жизненных вызовов, но вера и практика помогают в выздоровлении.



как ни странно (если ИИ не врёт), все 4 точки зрения довольно разумные. Понравилось в буддизме разделение на видимые и невидимые причины. Терапевт пытается докопаться именно до невидимых (которые хорошо описал Бэк). Психологу неважно с кем там кто разошёлся или какую сумму денег он потерял. У подростков депрессия вообще не привязана к видимым причинам, их содержат живые и здоровые родители.



как ни странно (если ИИ не врёт), все 4 точки зрения довольно разумные. Понравилось в буддизме разделение на видимые и невидимые причины. Терапевт пытается докопаться именно до невидимых (которые хорошо описал Бэк). Психологу неважно с кем там кто разошёлся или какую сумму денег он потерял. У подростков депрессия вообще не привязана к видимым причинам, их содержат живые и здоровые родители.

видимых причин недостаточно, от многих уходят любимые люди, у всех умирают друзья и родители, каждый хотя бы раз теряет деньги или работу. Но в депрессию впадают не все. Более того я видел здоровых и успешных (при деле) людей, при живых друзьях и родителях, замкнувшихся и впавших в депрессию. Внешними причинами ничего не объясняется. Они только триггер.

The Washington Post: Вот как, согласно научным данным, телефоны и социальные сети влияют на мозг вашего подростка. Часть 1/2



Волна новых исследований проливает свет на риски раннего доступа к смартфонам и интенсивного использования экранов для психического здоровья и развития подростков.



▪️Исследователь из Университета Пенсильвании Ран Барзилай — отец троих детей. Двое его старших детей получили мобильные телефоны еще до того, как им исполнилось 12 лет. Но этим летом, когда появились первые результаты его собственного исследования о влиянии экранов на здоровье подростков, он изменил планы. А младший ребенок? В ближайшее время телефон ему не купят.



▪️Анализ на основе данных более чем 10 500 детей из 21 региона США, показал, что у тех, кто получил телефоны в 12 лет, по сравнению с 13 годами, риск плохого сна был более чем на 60% выше, а риск ожирения — более чем на 40% выше.



▪️На протяжении многих лет дискуссия о подростках и смартфонов была полна неопределенности. Родители, учителя, врачи и политики спорили о том, действительно ли телефоны и соцсети вредят молодежи, но доказательства часто были слабыми, основанными на отдельных случаях или противоречивыми.



▪️Во второй половине 2025 года эта ситуация резко изменилась. Волна масштабных исследований количественно оценивает, как ранний доступ к смартфонам может нанести вред психике подростков.



▪️Статистика показывает, что экраны оказывают на подростков более широкое и глубокое негативное воздействие, чем многие ожидали. Многочисленные исследования выявили связь между интенсивным использованием экранов и измеримым снижением когнитивных способностей — замедлением скорости обработки информации, снижением внимания и ухудшением памяти.



▪️Уровень депрессии и тревожности неуклонно растет с увеличением активности в социальных сетях. Качество сна ухудшается по мере того, как экраны используются дольше, а исследователи обнаруживают тревожные связи между привычками использования экранов и ростом веса у подростков.



▪️В этом месяце Австралия стала первой страной в мире, запретившей социсети для детей младше 16 лет; компаниям, управляющим TikTok, YouTube, Instagram и Facebook, было приказано заблокировать доступ к ним начиная с 10 декабря. Малайзийские чиновники заявили, что аналогичный запрет вступит в силу в следующем году, и за этим шагом следят другие страны.



▪️В США несколько штатов приняли законы, ограничивающие доступ детей к соцсетям.



Степени риска



▪️С тех пор как Стив Джобс вышел на сцену в Сан-Франциско в фирменной черной водолазке и представил первый iPhone в 2007 году, споры о том, как смартфоны влияют на нас — особенно на детей — в значительной степени опираются на отдельные примеры.



▪️В одной поразительной статье, опубликованной в журнале JAMA, было проведено различие между просто временем, проведенным за экраном, и тем, что авторы назвали аддиктивным использованием. Это различие оказалось существенным.



▪️Общее количество часов, проведенных в интернете, не предсказывало риск самоубийства. Но компульсивные модели поведения — дискомфорт при разлуке с устройством, трудности с сокращением времени — предсказывали. У подростков, чье аддиктивное использование со временем увеличивалось, риск суицидальных мыслей и поведения был в два-три раза выше по сравнению с теми, чье использование оставалось низким.



▪️В ходе исследования также были выявлены различия в типах онлайн-активности и рисках. Дети, которые активно и постоянно играли в видеоигры, чаще сталкивались с внутренними проблемами психического здоровья, такими как тревога и депрессия, в то время как дети, которые активно и постоянно использовали соцсети, чаще демонстрировали внешние поведенческие проявления, такие как нарушение правил и агрессия. #Технологии #Здоровье



The Washington Post: Вот как, согласно научным данным, телефоны и социальные сети влияют на мозг вашего подростка. Часть 2/2



Познание, память, обучение и концентрация внимания



▪️В исследовательской статье, опубликованной в журнале JAMA, рассматривалось использование соцсетей и когнитивные способности детей в возрасте от 9 до 13 лет.



▪️Авторы выделили три траектории: минимальное или полное отсутствие использования, низкое, но возрастающее использование и высокое, но возрастающее использование.



▪️Дети из последних двух групп показали несколько худшие результаты в ряде когнитивных задач, включая распознавание прочитанного вслух, запоминание последовательности картинок и тесты на словарный запас. Различия были незначительными, но устойчивыми.



▪️«Меня удивило, что даже у тех, кто проводил в социальных сетях всего час в день, когнитивные показатели со временем ухудшились по сравнению с теми, кто вообще ими не пользовался», — сказал автор исследования Джейсон Нагата, профессор педиатрии Калифорнийского университета.



▪️Другое исследование в журнале Pediatrics изучало внимание и обнаружило, что использование соцсетей — в отличие от игр или просмотра телепередач — связано с усилением симптомов невнимательности.



▪️«Соцсети постоянно отвлекают внимание», — сказал Торкель Клингберг, соавтор исследования и профессор когнитивной нейронауки в Каролинском институте в Швеции. «Если дело не в самих сообщениях, то в мысли о том, получили ли вы новое».



▪️Четвертый анализ изучал, влияет ли возраст, в котором дети получают первые смартфоны, на их благополучие в дальнейшем. Получение смартфона до 13 лет «связано с худшими показателями психического здоровья в молодом возрасте, особенно среди женщин, включая суицидальные мысли, отстраненность от реальности, худшую эмоциональную регуляцию и снижение самооценки».



Как управлять экранными привычками подростков



▪️Морган Кобуцци — основательница организации The Balance Project, которая выступает за то, чтобы дети начинали пользоваться мобильными телефонами позже. По ее оценкам, примерно половина одноклассников ее дочери в пятом классе имеют телефоны, и почти у всех есть доступ к iPad.



▪️Тем не менее, она наблюдает за зарождением тихой контркультуры. В дни, когда из-за снегопадов и в другие свободные от школы дни, дети по очереди ходят из дома в дом, играют на улице и пекут печенье — коротают время вдали от интернета.



▪️То, что когда-то могло казаться чем-то маргинальным, по словам Кобуцци, становится все более распространенным явлением — особенно среди миллениалов, таких как она сама, которых беспокоит то, насколько сильно детство их детей отличается от их собственного.



▪️Дженнифер Катценштейн, детский нейропсихолог из Университета Джонса Хопкинса, заявила, что наиболее эффективный способ контроля использования экранов подростками для родителей — это не запреты, а личный пример.



▪️Дети во многом копируют привычки своих родителей, отметила она, особенно в отношении использования телефонов по ночам и сна.



▪️«Исследования показывают, что даже сокращение использования электронных устройств на один час в день оказывает лучшее долгосрочное воздействие, а общее снижение использования устройств приводит к повышению качества жизни, чем попытка полностью отказаться от них», — сказала Катценштейн.



▪️По словам Барзилая, после недавних исследований друзья и родственники по всему миру обращаются к нему за советом. Двое его старших детей, которым сейчас 18 и 14 лет, получили телефоны еще до того, как им исполнилось 12. Но недавно он объяснил своему 9-летнему сыну, почему тот пока не собирается покупать телефон.



▪️«Это для того, чтобы ты оставался здоровым», — вспоминал Барзилай, как говорил сыну. Он подчеркнул, что родители не должны чувствовать себя виноватыми за то, что дают своим детям телефоны.



▪️«Для меня очень важно, чтобы речь не шла о вине родителей», — сказал он. «В прошлом дети получали смартфоны в очень раннем возрасте, потому что мы не знали. Теперь мы знаем».



