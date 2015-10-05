|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:36
барабашов написав:
Майор, давай в нашу "церковь".
Постятся все по своему желанию
Молятся тоже
"Батюшки" веселы и хорошие музыканты как правило
Опять же большинство офицеры запасу.
Идёшь?
Це якесь ЛГБТ паті в Стамбулі?
Додано: Сер 31 гру, 2025 05:24
Нехай сьогодні до Віталі прийде антидепреСанта і закриє всі його гештальти. 🤭
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:34
Hotab написав:
Невеликим молоточком
Vadim_ написав:
как удалять темы из ваші повідомлення
?
по екрану смартфона.
то ли приснилось то ли біло , в автобусах такие біли предусмотрені у окон аварийного віхода , при аварии разбей- біла надпись
Vadim_ написав: Hotab написав:
Це якесь ЛГБТ пат
і в Стамбулі?
да ,бувших , нінешних і майбутьних непридатніх профвійськовіх прапорщиков, и прочих аффицеров і сержантов , с не тем вус и у окоп не паложено
Мені теж в офіцері Барабашові це не подобається, та що поробиш. Йому мінімум ракета треба в ангар. Взвод не хоче. Всі ми не ідеальні. Ти он святкуєш новий рік з Миколая вже..
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:50
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Це якесь ЛГБТ пат
і в Стамбулі?
да ,бувших , нінешних і майбутьних непридатніх профвійськовіх прапорщиков, и прочих аффицеров і сержантов , с не тем вус и у окоп не паложено
Мені теж в офіцері Барабашові це не подобається, та що поробиш. Йому мінімум ракета треба в ангар. Взвод не хоче. Всі ми не ідеальні. Ти он святкуєш новий рік з Миколая вже..
проїхали, не ображайся , з наступаючим Новим роком!, тебе і усіх ,крім...
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:46
Vadim_ написав: Hotab написав:
Невеликим молоточком
Vadim_ написав:
как удалять темы из ваші повідомлення
?
по екрану смартфона.
то ли приснилось то ли біло , в автобусах такие біли предусмотрені у окон аварийного віхода , при аварии разбей- біла надпись
Чого були, досі є
Faceless написав:
вибачаюсь, дуже довго не пользовался этим сервисом ВІД ВЛАДИ УКРАЇНИ, а те скотовозки ...
п.с. родственники уехавшие в Италию живут лучше чем я на родине ,патриот м ля ?
п.с. и самый цынус в том что они не из Европы, не совсем похожи...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 31 гру, 2025 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Развитие мозга представляет собой сочетание расширения и регрессии. Производится гораздо больше клеток мозга, специализированных для обработки и передачи информации (нейронов), и их синаптических связей, чем в конечном итоге сохранится ( 19 ; 20 ). Считается, что это избыточное производство и обрезка обеспечивают установление соответствующей связности, при этом нейроны и синапсы, которые не могут установить соответствующие связи, теряются ( 21 ).
Хотя такие регрессивные процессы наиболее распространены на ранних стадиях развития мозга, они в некоторой степени продолжаются на протяжении всей жизни, при этом синаптическая обрезка, в частности, является характерной чертой трансформаций мозга в подростковом возрасте.
Обрезка в подростковом возрасте носит высокоспецифичный и может быть выраженной, приводя к потере почти 50% синаптических связей в некоторых областях, но с незначительным снижением в других ( 21 ).
Предполагается, что эта обрезка способствует «перестройке» связей мозга в соответствии с типичными для взрослого человека паттернами и потенциально может представлять собой относительно поздние возможности для пластичности мозга, как будет обсуждаться далее. Синапсы требуют больших энергетических затрат, и уменьшение их количества, вероятно, способствует повышению эффективности работы мозга, наблюдаемому в подростковом возрасте, что отражается в снижении использования энергии мозгом, наблюдаемом в подростковом возрасте у людей и других видов
Скорость и эффективность потока информации между относительно отдаленными областями ускоряются в подростковом возрасте, поскольку нейронные аксоны, соединяющие определенные области мозга, изолируются белым, обогащенным жиром веществом, называемым миелином, что значительно увеличивает скорость электрической передачи по аксонам, одновременно снижая энергию, необходимую для поддержания этого процесса. Хотя миелинизация начинается в раннем возрасте и продолжается во взрослом возрасте, ее производство заметно увеличивается в подростковом возрасте ( 25 ), тем самым ускоряя поток информации между отдаленными областями и усиливая их воздействие ( 26 ).
Особое внимание будет уделено подкорковым областям, которые будут рассмотрены ниже, включая области, модулирующие социальные, аверсивные и эмоциональные стимулы, такие как миндалевидное тело, а также области, участвующие в обработке вознаграждающих стимулов, как показано ниже на примере нейронов, высвобождающих нейромедиатор дофамин (ДА), и областей, получающих этот сигнал, таких как вентральный стриатум.
Изменения в этих областях в процессе развития будут рассмотрены в сочетании с когнитивными и поведенческими данными для подтверждения предположения о том, что повышенная склонность к рискованному поведению, поиску острых ощущений и употреблению алкоголя/наркотиков, часто наблюдаемая в подростковом возрасте, частично обусловлена незрелыми способностями к когнитивному контролю, которые могут быть подавлены повышенной реактивностью (и, возможно, перекрестной реактивностью) на социальные и эмоциональные стимулы и на вознаграждения при определенных обстоятельствах, а также иногда ослабленной реактивностью на неприятные стимулы/последствия.
Хотя подростки могут хорошо справляться с задачами, задействующими эти когнитивные функции, при определенных условиях часто возникают нарушения в выполнении задач при повышении требований к ним или в условиях повышенного возбуждения и эмоций. Действительно, было показано, что стрессовые и эмоционально возбуждающие ситуации ослабляют активность в префронтальной коре и других лобных областях ( 32 ), одновременно увеличивая активность в подкорковых областях, модулирующих эмоциональную реактивность, таких как миндалевидное тело, как будет обсуждаться далее.
Доказательства задержки созревания лобных областей очевидны в виде истончения коры ( 33 ), а также в виде переключения от более диффузной к более очаговой активации лобных областей во время выполнения задач, требующих ингибиторного самоконтроля ( 31 ; 34 ). Созревание ингибиторного контроля в подростковом возрасте также связано с увеличением вовлечения лобных/префронтальных областей в сети, связывающие эти области контроля с другими областями ( 35 ; 36 ).
Считается, что развитие лобных областей в позднем подростковом/раннем взрослом возрасте приводит к относительно позднему созреванию «нисходящих» систем контроля, которые постепенно усиливают свой контроль над рано формирующимися, в основном подкорковыми «восходящими» системами, которые очень чувствительны к вознаграждающим и эмоциональным стимулам ( 7 ). Развитие этих «восходящих» систем будет рассмотрено далее.
стимулы, захватывающие и рискованные ситуации, а также алкоголь, никотин и другие потенциально опасные наркотики активируют сложные и древние нейронные сети системы вознаграждения мозга, которые имеют решающее значение для поиска, обнаружения и «потребления» необходимых для выживания естественных вознаграждений, таких как еда, вода, тепло, сексуальные партнеры и другие социальные стимулы ( 37 ).
Эта система вознаграждения включает в себя нейромедиаторную систему дофамина и ее проекции к релевантным для вознаграждения подкорковым областям, таким как вентральный стриатум ( 38 ).
В качестве примеров этих выраженных преобразований можно привести потерю до 50% некоторых типов рецепторов в некоторых областях, необходимых для реагирования на дофамин, в то время как в других областях уровень активности дофамина может увеличиваться в 2-7 раз в подростковом возрасте ( 39 ; 40 ).
В соответствии с разнообразием и сложностью трансформаций развития в этих областях, связанных с вознаграждением, быстро накапливаются данные о том, что эти области по-разному реагируют на стимулы, приносящие вознаграждение, в подростковом возрасте по сравнению со взрослым возрастом, хотя наблюдаемые возрастные различия сложны. С одной стороны, подростки иногда ( 41 ; 42 ; 43 ), хотя и не всегда ( 44 ), демонстрируют большую активацию вентрального стриатума при получении вознаграждения, чем дети или взрослые. Тип задачи, контекст и интенсивность вознаграждения могут способствовать различиям, наблюдаемым в разных исследованиях ( 45 ), при этом, например, у подростков наблюдается более сильная реакция вентрального стриатума на большие вознаграждения, но более слабая реакция на относительно небольшие вознаграждения ( 41 )
"всё или ничего"
В отличие от иногда преувеличенной реакции вентрального стриатума на вознаграждение, подростки часто демонстрируют сниженную реакцию вентрального стриатума при ожидании вознаграждения или при показе сигналов, предсказывающих вознаграждение ( 44 ; 46 ). На первый взгляд, эти данные могут показаться противоречащими стремлению подростков к вознаграждению. Однако ослабленная активация вентрального стриатума во время ожидания вознаграждения связана с большей склонностью к рискованному поведению среди подростков
В соответствии с типичными для подростков изменениями в областях мозга, связанных с вознаграждением, и напоминая иногда повышенную реакцию вентрального стриатума подростков на получение вознаграждения , часто отмечается, что поведенческая чувствительность к вознаграждению достигает пика в подростковом возрасте. Например, было обнаружено, что стремление к вознаграждению (оцениваемое по самоотчету или чувствительности к положительной обратной связи в азартной игре) достигает пика в середине подросткового возраста (т.е., примерно в 14-15 лет), а затем постепенно снижается во взрослом возрасте ( 49 ; 50 ; 51 ).
Даже чувствительность к базовому вознаграждению — сладким веществам — также была выше в это время (11-15 лет), чем в позднем подростковом возрасте и в период становления взрослости (19-25 лет) ( 52 ). Данные, подтверждающие сильную биологическую составляющую этой повышенной реакции на вознаграждение, были получены с использованием простых моделей животных, при этом крысы-подростки также часто более чувствительны, чем взрослые, к вознаграждающим свойствам стимулов, которые варьируются от желательных вкусов, общения со сверстниками и новизны до наркотических веществ, включая кокаин, амфетамин, никотин и алкоголь (обзор см. в 38 ).
Сниженная чувствительность к аверсивным стимулам в подростковом возрасте часто ( 50 ; 57 ; 58 ), хотя и не всегда ( 59 ), проявляется поведенчески. Например, было обнаружено, что чувствительность к отрицательной обратной связи в азартной игре низка в раннем и среднем подростковом возрасте и постепенно увеличивается после этого ( 50 ; 58 ). Аналогичные поведенческие результаты были получены в исследованиях на животных, подтверждая биологическую основу подростковой нечувствительности к аверсивным стимулам. Например, крысы-подростки часто менее чувствительны, чем взрослые, к аверсивным свойствам как ненаркотических, так и наркотических стимулов, причем последние проявляются при более высоких дозах тех же самых наркотиков, которые при более низких дозах они, наоборот, находят более подкрепляющими, чем взрослые (кокаин, амфетамин, никотин и алкоголь) ( 38 ; 60 ; 61 ).
хотя рациональное принятие решений подростками достигает уровня, характерного для взрослых, к середине подросткового возраста, эта способность может снижаться в стрессовых, эмоционально заряженных и возбуждающих обстоятельствах ( 49 ) – феномен, называемый «горячими когнициями» (см. 67 ). Например, при изучении как эмоциональной, так и неэмоциональной версий задачи на принятие риска подростки демонстрировали большую склонность к риску, чем взрослые, только в эмоциональной версии задачи ( 68 ). Социальные сверстники, по-видимому, особенно эффективны в индуцировании «горячих» эмоциональных состояний в подростковом возрасте: подростки демонстрировали заметно большую склонность к риску, чем взрослые, при тестировании в компьютеризированной задаче на принятие риска в присутствии сверстников, но не когда испытуемые обоих возрастов тестировались в одиночестве ( 69 ). Участие подростков в рискованном поведении обычно происходит в социальных ситуациях ( 58 ).
