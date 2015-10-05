Развитие мозга представляет собой сочетание расширения и регрессии. Производится гораздо больше клеток мозга, специализированных для обработки и передачи информации (нейронов), и их синаптических связей, чем в конечном итоге сохранится ( 19 ; 20 ). Считается, что это избыточное производство и обрезка обеспечивают установление соответствующей связности, при этом нейроны и синапсы, которые не могут установить соответствующие связи, теряются ( 21 ).



Хотя такие регрессивные процессы наиболее распространены на ранних стадиях развития мозга, они в некоторой степени продолжаются на протяжении всей жизни, при этом синаптическая обрезка, в частности, является характерной чертой трансформаций мозга в подростковом возрасте.



Обрезка в подростковом возрасте носит высокоспецифичный и может быть выраженной, приводя к потере почти 50% синаптических связей в некоторых областях, но с незначительным снижением в других ( 21 ).



Предполагается, что эта обрезка способствует «перестройке» связей мозга в соответствии с типичными для взрослого человека паттернами и потенциально может представлять собой относительно поздние возможности для пластичности мозга, как будет обсуждаться далее. Синапсы требуют больших энергетических затрат, и уменьшение их количества, вероятно, способствует повышению эффективности работы мозга, наблюдаемому в подростковом возрасте, что отражается в снижении использования энергии мозгом, наблюдаемом в подростковом возрасте у людей и других видов



Скорость и эффективность потока информации между относительно отдаленными областями ускоряются в подростковом возрасте, поскольку нейронные аксоны, соединяющие определенные области мозга, изолируются белым, обогащенным жиром веществом, называемым миелином, что значительно увеличивает скорость электрической передачи по аксонам, одновременно снижая энергию, необходимую для поддержания этого процесса. Хотя миелинизация начинается в раннем возрасте и продолжается во взрослом возрасте, ее производство заметно увеличивается в подростковом возрасте ( 25 ), тем самым ускоряя поток информации между отдаленными областями и усиливая их воздействие ( 26 ).





Особое внимание будет уделено подкорковым областям, которые будут рассмотрены ниже, включая области, модулирующие социальные, аверсивные и эмоциональные стимулы, такие как миндалевидное тело, а также области, участвующие в обработке вознаграждающих стимулов, как показано ниже на примере нейронов, высвобождающих нейромедиатор дофамин (ДА), и областей, получающих этот сигнал, таких как вентральный стриатум.



Изменения в этих областях в процессе развития будут рассмотрены в сочетании с когнитивными и поведенческими данными для подтверждения предположения о том, что повышенная склонность к рискованному поведению, поиску острых ощущений и употреблению алкоголя/наркотиков, часто наблюдаемая в подростковом возрасте, частично обусловлена ​​незрелыми способностями к когнитивному контролю, которые могут быть подавлены повышенной реактивностью (и, возможно, перекрестной реактивностью) на социальные и эмоциональные стимулы и на вознаграждения при определенных обстоятельствах, а также иногда ослабленной реактивностью на неприятные стимулы/последствия.



Хотя подростки могут хорошо справляться с задачами, задействующими эти когнитивные функции, при определенных условиях часто возникают нарушения в выполнении задач при повышении требований к ним или в условиях повышенного возбуждения и эмоций. Действительно, было показано, что стрессовые и эмоционально возбуждающие ситуации ослабляют активность в префронтальной коре и других лобных областях ( 32 ), одновременно увеличивая активность в подкорковых областях, модулирующих эмоциональную реактивность, таких как миндалевидное тело, как будет обсуждаться далее.



Доказательства задержки созревания лобных областей очевидны в виде истончения коры ( 33 ), а также в виде переключения от более диффузной к более очаговой активации лобных областей во время выполнения задач, требующих ингибиторного самоконтроля ( 31 ; 34 ). Созревание ингибиторного контроля в подростковом возрасте также связано с увеличением вовлечения лобных/префронтальных областей в сети, связывающие эти области контроля с другими областями ( 35 ; 36 ).



Считается, что развитие лобных областей в позднем подростковом/раннем взрослом возрасте приводит к относительно позднему созреванию «нисходящих» систем контроля, которые постепенно усиливают свой контроль над рано формирующимися, в основном подкорковыми «восходящими» системами, которые очень чувствительны к вознаграждающим и эмоциональным стимулам ( 7 ). Развитие этих «восходящих» систем будет рассмотрено далее.



стимулы, захватывающие и рискованные ситуации, а также алкоголь, никотин и другие потенциально опасные наркотики активируют сложные и древние нейронные сети системы вознаграждения мозга, которые имеют решающее значение для поиска, обнаружения и «потребления» необходимых для выживания естественных вознаграждений, таких как еда, вода, тепло, сексуальные партнеры и другие социальные стимулы ( 37 ).



Эта система вознаграждения включает в себя нейромедиаторную систему дофамина и ее проекции к релевантным для вознаграждения подкорковым областям, таким как вентральный стриатум ( 38 ).



В качестве примеров этих выраженных преобразований можно привести потерю до 50% некоторых типов рецепторов в некоторых областях, необходимых для реагирования на дофамин, в то время как в других областях уровень активности дофамина может увеличиваться в 2-7 раз в подростковом возрасте ( 39 ; 40 ).



В соответствии с разнообразием и сложностью трансформаций развития в этих областях, связанных с вознаграждением, быстро накапливаются данные о том, что эти области по-разному реагируют на стимулы, приносящие вознаграждение, в подростковом возрасте по сравнению со взрослым возрастом, хотя наблюдаемые возрастные различия сложны. С одной стороны, подростки иногда ( 41 ; 42 ; 43 ), хотя и не всегда ( 44 ), демонстрируют большую активацию вентрального стриатума при получении вознаграждения, чем дети или взрослые. Тип задачи, контекст и интенсивность вознаграждения могут способствовать различиям, наблюдаемым в разных исследованиях ( 45 ), при этом, например, у подростков наблюдается более сильная реакция вентрального стриатума на большие вознаграждения, но более слабая реакция на относительно небольшие вознаграждения ( 41 )

