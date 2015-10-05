Форуми / Все про гроші: інші

Додано: П'ят 02 січ, 2026 06:00 Пластичность мозга у подростков



Мозг, как орган, специализирующийся на обработке и использовании информации для изменения когнитивных процессов и поведения, должен поддерживать определенную степень функциональной стабильности, оставаясь при этом достаточно пластичным, чтобы адаптироваться к новому опыту на протяжении всей жизни.



Баланс между пластичностью и стабильностью смещается в сторону пластичности в раннем возрасте — в период, когда существует множество возможностей для формирования мозга под воздействием опыта, начиная от первоначального сенсорного опыта и заканчивая ранним воздействием/ограничением питательных веществ или неблагоприятными условиями развития ( 70 ; 71 ; 72 ).



В зрелом возрасте баланс смещается в сторону большей стабильности нейронных цепей, хотя способность к пластичности все еще присутствует в ограниченной форме ( 73 ). Есть данные, свидетельствующие о том, что некоторая повышенная пластичность развития сохраняется и в подростковом возрасте, потенциально предоставляя относительно позднюю возможность для адаптации мозга к деятельности и опыту подростка.



Уникальна ли эта подростковая пластичность мозга или просто отражает промежуточный переход в развитии от повышенной нейронной пластичности, наблюдаемой в раннем возрасте, к большей нейронной стабильности зрелого мозга, пока неизвестно, и может варьироваться в зависимости от исследуемых систем и функций мозга, а также от стимулов, вызывающих адаптацию в этих системах.



Эффективными стимулами могут быть не только окружающая среда и опыт подростка, но и гормоны полового созревания. Было показано, что повышение уровня гонадальных стероидов (например, эстрогена; тестостерона) в период полового созревания влияет на созревание областей мозга, критически важных для репродуктивного поведения, тем самым помогая запрограммировать типичные для пола реакции на гонадальные гормоны во взрослом возрасте ( 74 ).



Вероятными нейронными мишенями для связанной с опытом пластичности в подростковом возрасте могут быть трансформации развития, обычно происходящие в мозге в это время. Синапсы в подростковом мозге заметно более динамичны, чем во взрослом возрасте: аксоны растут и сокращаются, новые синапсы образуются, а другие удаляются со значительно большей скоростью, чем это наблюдается в зрелом мозге ( 75 ; 76 ).



Часть синаптической обрезки, наблюдаемой в подростковом возрасте, частично зависит от опыта ( 76 ), как и процесс миелинизации, при этом миелинизация аксонов частично обусловлена ​​количеством электрической активности, проходящей вдоль аксонов, которые должны быть миелинизированы ( 77 ).



Результаты, согласующиеся с зависимой от опыта миелинизацией, начинают появляться и в исследованиях с использованием методов нейровизуализации человека. Например, в исследовании профессиональных музыкантов количество развития белого вещества в важных для исполнения проводящих путях коррелировало с количеством времени, затраченного на практику, особенно с временем практики в детстве и в раннем/среднем подростковом возрасте ( 78 ).



Считается, что миелинизация является одним из негативных регуляторов пластичности, что позволяет предположить, что связанное с опытом увеличение миелинизации может служить для стабилизации соответствующих аксональных путей за счет их дальнейшей пластичности ( 79 ).



Фундаментальные научные исследования также выявили доказательства того, что темпы образования новых нейронов в подростковом возрасте в 4-5 раз выше, чем во взрослом возрасте ( 80 ).



Образование небольшого количества новых нейронов на протяжении всей жизни ограничено несколькими областями мозга, но считается важным для некоторых форм обучения, для восстановления после повреждения мозга и как один из возможных медиаторов благотворного воздействия физических упражнений и обогащенной среды (например, 81 ).



(а) Подростки часто воспринимают приятные и неприятные стимулы иначе, чем взрослые, демонстрируя сдвиг в сторону повышенной чувствительности к вознаграждению, но ослабленной чувствительности к неприятному, что может распространяться на алкоголь и другие наркотики.



Такие гедонистические сдвиги могут стимулировать стремление к рискованным и захватывающим занятиям, их продолжение и эскалацию, особенно когда предыдущие занятия оказались приятными, но без катастрофических последствий. Действительно, рискованное поведение рассматривается как «одно из измерений стремления к острым ощущениям и возбуждению» ( 84 , с. 296).



Ослабленные неприятные последствия перед лицом потенциально большей приятной выгоды могут в сочетании с генетическими и экологическими факторами риска способствовать относительно высокому уровню «потребления» вознаграждения, что приводит к проблемному вовлечению в употребление алкоголя, других наркотиков или других приятных или рискованных стимулов.





(б) Контекст играет особенно важную роль в формировании поведения подростков: стрессовые, волнующие и эмоционально возбуждающие обстоятельства не только увеличивают активность в подкорковых областях, модулирующих реактивность на социально-эмоциональные и вознаграждающие стимулы, но и ослабляют активность в областях лобной коры, критически важных для логического мышления и когнитивного контроля, тем самым способствуя формированию «горячих когниций» и потенциально приводя к рискованным действиям. Такие результаты использовались для обоснования разных возрастов для информированного согласия в условиях, благоприятствующих «холодным» когнициям, по сравнению с возрастом для признания вины в противоправных действиях, происходящих в условиях, благоприятствующих «горячим» когнициям (например, 49 ). Типичные для подростков склонности к формированию «горячих» когниций также могут быть использованы для обоснования политики ограничения доступа подростков к контекстам, которые особенно склонны к рискованному поведению. Поэтапное получение водительских прав — лишь один из примеров.





Повідомлень: 31157 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 09:39 в работе Чугани (1996) и последующих исследованиях чрезмерный синаптический pruning (сокращение синапсов) и нарушения метаболизма глюкозы в мозге действительно ассоциируются с несколькими developmental disorders. Вот краткие примеры с ссылками на ключевые исследования:



Аутизм (ASD)

- **Чрезмерный pruning:** В аутизме часто наблюдается аномально интенсивный pruning в префронтальной коре и других регионах, что приводит к снижению связности и социальным/когнитивным дефицитам. Например, мутации в генах, регулирующих pruning (как SHANK3 или PTEN), вызывают перепроизводство или чрезмерное сокращение синапсов, нарушая баланс возбуждения/торможения. Это проявляется в поведении: гиперфокус на деталях, но дефицит в социальном взаимодействии.



- **Нарушения метаболизма:** ПЭТ-исследования показывают повышенный метаболизм глюкозы в детстве (гиперактивация), за которым следует гипометаболизм в подростковом возрасте, связанный с митохондриальной дисфункцией и окислительным стрессом. Поведенческие последствия: сенсорная перегрузка, стереотипии и тревога.



Эпилепсия

- **Чрезмерный pruning:** В эпилепсии (особенно в фокальной, как височная) pruning может быть неравномерным или чрезмерным из-за хронических судорог, приводя к потере нейронов и гипервозбудимости. Исследования на моделях показывают, что нарушения в mTOR-пути усиливают pruning, усугубляя судороги. Поведение: когнитивные дефициты, импульсивность и эмоциональная лабильность у подростков.



- **Нарушения метаболизма:** Гипометаболизм в эпилептогенных зонах (визуализируемый ПЭТ) указывает на сниженный глюкозный обмен, что коррелирует с частотой припадков и когнитивными нарушениями. Это может проявляться в усталости, раздражительности и замедленном развитии.



developmental disorders (УО, СДВГ, шизофрения)

- **Чрезмерный pruning:** В СДВГ pruning в префронтальной коре задерживается или чрезмерен, приводя к дефициту внимания и гиперактивности; в шизофрении (дебют в подростковом возрасте) — к чрезмерному сокращению серого вещества, вызывая галлюцинации и социальный отход. Поведение: импульсивность, социальная изоляция.



- **Нарушения метаболизма:** В Rett-синдроме или Дауна метаболизм глюкозы нарушен из-за генетических факторов, приводя к задержкам развития и когнитивным проблемам. Общие симптомы: моторные нарушения, тревога и сниженная адаптивность.



Мозг подростка. Спасительные рекомендации нейробиолога для родителей тинейджеров



Время звучания: 11:20:42



https://baza-knig.info/audio-102087-moz ... ellis-jemi



Которые чтоб согреться, обгортались в шкуру мамонта, и носили в руках в пещеру головешки, точнее факелы, после пожара от удара молнии в их локации.

Все дикари что могли быть - это те кто и сейчас живут в джунглях и ходят без трусов, причём нет ни одного со светлым цветом кожи.

Вообще полковник Менгеле доказал, что при температуре ниже 14грд. неодетый человек просто дохнет(естественно спя или лежа на земле) барабашов

может что то для себя найдёте. я слушаю когда занимаюсь домашней рутиной. занудная книга в этот момент самое то. https://baza-knig.info/genre-28-psihologiya-filosofiya



прежде чем слушать книгу я спрашиваю мнение нейронки

Книга Владимира Фёдоровича Чижа (1855–1922), психиатра и профессора, "Психология злодея, властелина, фанатика: Записки психиатра" (издана в 1907 году, переиздана в 2001-м) представляет собой сборник клинических заметок, где автор применяет психоаналитический подход к анализу исторических личностей.



Книга основана на исторических фактах, но интерпретирует их через призму психопатологии, фокусируясь на причинах формирования деструктивных черт.



### Содержание книги

Книга разделена на разделы, посвященные разным типам личностей:

- **Психология злодея**: Анализ карьеризма и властолюбия



### Основные мысли

Чиж рассматривает "злодейство" не как моральное зло, а как результат патологических черт личности, сформированных наследственностью, воспитанием и окружением. Главные тезисы:

- **Патологическая основа характера**: Злодеи и властелины часто имеют конституциональную возбудимость, слабую волю и эгоизм. Например, Павел I — невротик с эмоциональной лабильностью (быстрые смены настроения от милосердия к жестокости), истерическими чертами (демонстративность, внушаемость) и слабой волей (доминирование импульсами, неспособность контролировать гнев). Это приводит к иррациональным решениям, паранойе и тирании.

- **Психология раба у Аракчеева**: Чиж описывает "психологию раба" — подчинение сильным (императорам) и беспощадность к слабым. Карьеризм и властолюбие объясняются как компенсация низкого происхождения, с элементами садизма и бесчувственности.

- **Фанатизм как аффект**: У Фотия фанатизм — это гипертрофированный аффект, связанный с религиозным экстазом и борьбой с "врагами веры", что маскирует психические нарушения.

- **Эволюционно-психиатрический подход**: Чиж связывает черты с болезнями (неврозы, истерия) и общественными факторами, подчёркивая, что такие личности несчастны и изолированы, их действия — продукт неконтролируемых эмоций (гнев, страх, самообожание).



Автор использует исторические примеры для иллюстрации, как психопатология влияет на власть, приводя к трагедиям (убийство Павла I, изоляция Аракчеева).



### Критика

Книга высоко ценится как пионерская в психоанализе исторических фигур, но имеет недостатки:

- **Субъективность и предположения**: Критики отмечают, что анализ полон домыслов; Чиж интерпретирует факты с психиатрической позиции, игнорируя исторический контекст. Не подходит для тех, кто ищет объективную биографию.

- **Повторения и стиль**: Текст содержит повторы мыслей и фраз, что делает его утомительным. Некоторые видят в нём устаревший подход (начало XX века), где психоанализ упрощён.

- **Положительная оценка**: В современных работах (например, в анализе неврозов) Чиж цитируется одобрительно за яркие портреты и связь с психосоматикой (неврозы как причина болезней вроде гипертонии).





Вы знаете, я очень давно интересуюсь альтернативной историей.

Которая немного более логична чем то фуфло, что вбивали нам в школе

Ну сейчас мы наяву это видим по ходу войны, которая локально не менее жестока чем в 14-18годах, и иногда даже 39-45годах, но в ста км от линий фронта и орд(корпусов и бригад) противника забитые парковки ТРЦ, сияние гирлянд и вакханалия корпоративов(за Харьков и Запор не в курсе, там все 25км до линии фронта), а лично я в ноябре трёх похоронил и в принципе бусики раз и 1го января гребут всё и вся - значит есть потери, и не только СЗЧ.

Так вот - началось всё с NEWhistory Носовского и Фоменко.

Потом нагуглил Степаненко, Кадыкчанского, Диму Мыльникова(ватную гниду сейчас), Антона Монтану и главное - Вадухана.

так вот этот врач пластический хирург с Оренбурга(вроде) всё фуфло разложил по полочкам. Про медицину, про промышленность, про строительство, про климат, да про всё от чего ухИ в трубочку скручиваются.

Сейчас его нет, вроде не умер а просто у него забрали его логин на ЖЖ за некоторые радикальные посты.

Их(посты) ещё можно найти с архивах гугла, но без крайне интересных комаентариев.

Да ещё забыл Пашу Жукова(?) с Симфера - wakeuphuman, вроде он тоже не пропал.

При прочтении информации и комментариев не забывайте про то, что основная масса авторов немолодые снигерийцы.

Кстати оттуда я узнал оет 15 назад, что у пуйла с 2011года появился на видео везде двойник, который(по ушным раковинам) не соответствует путьке 98-07годов.

А оригинальный путя просто пропал. Кстати оттуда я узнал оет 15 назад, что у пуйла с 2011года появился на видео везде двойник, который(по ушным раковинам) не соответствует путьке 98-07годов.А оригинальный путя просто пропал. я помню как после правления медведева снова выбрали пуйло и он выскочил на сцену как молодой козлик, а предыдущий экземпляр с трапа самолёта с трудом прихрамывая спускался.



Так же что двойник видно по его излишней эмоциональности, которой никогда не было у раннего путина.



Интересно другое, спецслужбы сша и др продвинутых стран знают правду, но подыгрывают что типа трамп общается с настоящим путиным. Только президент чехии болтнул что это уже 5 реинкарнация путина, которую он видит. Возможно для того и затеяна война, чтобы отвлечь людей от подделки и потом положить володю вместо другого в мавзолей. Представляете сколько тырится из засекреченной части бюджета? Если они контрактникам готовы на старт платить 40куе. Лишь бы война не закончилась.



в этой войне много белых пятен, которые сми намеренно не освещают. я помню как после правления медведева снова выбрали пуйло и он выскочил на сцену как молодой козлик, а предыдущий экземпляр с трапа самолёта с трудом прихрамывая спускался.Так же что двойник видно по его излишней эмоциональности, которой никогда не было у раннего путина.Интересно другое, спецслужбы сша и др продвинутых стран знают правду, но подыгрывают что типа трамп общается с настоящим путиным. Только президент чехии болтнул что это уже 5 реинкарнация путина, которую он видит. Возможно для того и затеяна война, чтобы отвлечь людей от подделки и потом положить володю вместо другого в мавзолей. Представляете сколько тырится из засекреченной части бюджета? Если они контрактникам готовы на старт платить 40куе. Лишь бы война не закончилась.в этой войне много белых пятен, которые сми намеренно не освещают. Wirująświatła

Насколько реально, что Владимир Путин сейчас — не настоящий, а двойник?

Идея о том, что Владимир Путин сейчас является двойником (или был заменён на него), — это давняя теория заговора, которая существует уже много лет и часто распространяется в соцсетях, оппозиционными фигурами и в условиях геополитической напряжённости. Хотя теоретически это не невозможно — лидеры исторически использовали двойников в целях безопасности, — нет никаких проверяемых доказательств, подтверждающих это в случае Путина. Вместо этого утверждения обычно основываются на субъективных интерпретациях фотографий, видео и поведения, которые часто объясняются более обыденными причинами: старением, проблемами со здоровьем, освещением, ракурсами или даже дипфейками. Ниже я разберу происхождение, основные аргументы, контраргументы и общую реалистичность на основе доступной информации.

Происхождение и популярность теории

• Идея начала набирать обороты в начале 2000-х, но особенно взлетела во время пандемии COVID-19 и войны России с Украиной, когда публичные появления Путина стали реже и подвергались более тщательному анализу.

• Украинские официальные лица, включая главу военной разведки Кирилла Буданова, публично заявляли, что Путин использует как минимум трёх двойников, обученных имитировать его по соображениям безопасности или здоровья. Это вписывается в более широкие пропагандистские усилия военного времени по подрыву российского руководства.

• В соцсетях, таких как X (бывший Twitter), теория регулярно всплывает во время громких событий. Недавние примеры:

◦ Спекуляции вокруг саммита 2025 года на Аляске с Дональдом Трампом, где пользователи анализировали язык тела и утверждали, что это был «двойник».

◦ Обсуждения визита Путина в Курск или интервью (например, с Такером Карлсоном), где указывали на «заикание» или различия во внешности как на доказательство подмены.

◦ Утверждения, что «настоящий» Путин умер (например, в октябре 2023 года) и был заменён, с упоминанием отсутствия бывшей жены или подруги как доказательства.

Эти посты часто становятся вирусными, но остаются анекдотичными, без независимой проверки.

Доказательства, на которые ссылаются сторонники

• Несоответствия во внешности: Критики сравнивают фото за разные годы, акцентируя внимание на форме ушей, подбородке или морщинах. Например, утверждают, что уши «не совпадают» на разных снимках, предполагая хирургические изменения или нескольких людей.

• Поведение и слухи о здоровье: В некоторых видео Путин выглядит одутловатым, дрожащим или уклончивым, что подпитывает спекуляции.

• Исторические прецеденты: Другие лидеры (например, Саддам Хусейн, Фидель Кастро) якобы использовали двойников, так почему не Путин?

Контраргументы и опровержения

• Собственные отрицания Путина: В 2020 году Путин прямо отверг использование двойников, хотя признал, что ему предлагали такого в начале 2000-х во время чеченских войн по соображениям безопасности. Он назвал слухи «чушью».

• Отсутствие доказательств: Нет ни разоблачителей, ни утечек документов, ни forensic-анализа (например, биометрии), подтверждающего двойников. Википедия классифицирует это как теорию заговора, основанную на субъективных «несоответствиях».

• Альтернативные объяснения: Изменения во внешности могут быть вызваны пластической хирургией (обычное дело для стареющих лидеров), колебаниями веса или медицинским лечением. Технология дипфейков также усложняет ситуацию.

• Мотивы слухов: Они часто служат политическим целям — украинская сторона использует их для деморализации, западные СМИ — для кликов.

Насколько это реально?

По шкале от 1 до 10 (1 — полностью безосновательно, 10 — доказанный факт) я бы оценил это в 2–3. Теоретически это возможно — Путин работает в секретном режиме с высокой паранойей в отношении безопасности, а двойники не редкость в истории. Однако теория не имеет существенных доказательств и живёт за счёт спекуляций, а не фактов. Если бы двойники использовались, то, скорее всего, в ситуациях высокого риска, а не в рутинных появлениях.

Необычные утверждения требуют необычных доказательств, а здесь «доказательства» — в основном анализ с дивана, который легко опровергается.

Если появятся новые факты (например, от перебежчиков или продвинутого ИИ-анализа видео), ситуация может измениться, но на январь 2026 года это скорее мем, чем реальность. Для более глубокого погружения лучше смотреть надёжные источники вроде BBC или Reuters, а не вирусные треды в X.





