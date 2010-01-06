Форуми / Все про гроші: інші

Створений для сім'ї https://www.youtube.com/shorts/AMQvmoykLF8

**Фильм «Мой отец — ничтожество» (оригинальное название: Dui bu qi, duo xie ni / My Dad Is a Jerk!, 1997)**

Режиссёр: Джо Чун Тун-Чо (Tung Cho 'Joe' Cheung).

Это гонконгская комедия с элементами драмы, производства Win's Entertainment Ltd. Длительность: около 107 минут.

Режиссёр: Джо Чун Тун-Чо (Tung Cho 'Joe' Cheung).

Это гонконгская комедия с элементами драмы, производства Win's Entertainment Ltd. Длительность: около 107 минут.



**Сюжет:**

Ли Лап Чун (Чинг-Ван Лау) — ленивый, безответственный и инфантильный мужчина средних лет, который никуда не стремится в жизни. Его бывшая жена Ип Тин (Сесилия Ип) за несколько лет стала успешной и влиятельной бизнес-леди. В порыве гнева Чун требует, чтобы она позволила ему взять их сына Джастина (Лам Бо-Лун) на две недели. Мальчик — воспитанный, вежливый и дисциплинированный — приезжает к отцу и начинает оказывать на него "цивилизирующее" влияние. Постепенно безалаберный папаша меняется под воздействием сына, учится ответственности и зрелости. В фильме есть романтическая линия с участием Шу Ци. Это лёгкая история о семейных отношениях, отцовстве и личностном росте с типичным гонконгским юмором.



**Критика и отзывы:**

Фильм получил смешанные, но в целом средние оценки:

- IMDb: 5.7–6.1/10 (на основе небольшого количества голосов).

- Кинопоиск: около 5.7/10.

- Film.ru: 6.1/10 (из ограниченных отзывов).



Критики и зрители отмечают:

- **Плюсы**: Милый и трогательный семейный фильм, хорошая актёрская игра (особенно Чинг-Ван Лау в роли "неудачника" и ребёнок-актёр). Предсказуемый, но приятный, с элементами юмора и тепла — типичная гонконгская комедия 90-х о трансформации персонажа. Некоторые рецензии называют его "уютным" и "непритязательным развлечением".

- **Минусы**: Очень предсказуемый сюжет (как "старые удобные тапки" — комфортно, но без сюрпризов), местами сентиментальный, не выделяется на фоне похожих фильмов. Критики из Hong Kong cinema отмечают, что это не шедевр, а скорее "средняя" работа режиссёра, без глубоких идей.



В целом, фильм недооценённый и малоизвестный за пределами Азии, подходит для лёгкого просмотра о семейных ценностях. Если вы фанат гонконгского кино 90-х (типа фильмов с Джеки Чаном или Стивеном Чоу в комедийном ключе) — может понравиться.

Повідомлень: 31160 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 січ, 2026 15:35 Драма разворачивается в Нидерландах, где в центре сюжета малышка Экки. Ей всего шесть лет, она не очень любит учиться, зато обожает футбол. Девочка быстро бегает, умеет дать сдачи и забивать пенальти. Вместе со своей командой, они готовятся к участию в футбольном турнире. Но неожиданно выясняется, что у Экки - рак. Девочке прописывают долгое пребывание в больнице, месяцы химиотерапии и анализов. Родители и многочисленные друзья поддерживают Экки, они навещают ее в палате, приносят рисунки, играют в настольные игры, и верят, что выздоровление - не за горами.



Спустя время, команда отправляется в специальный, тренировочный лагерь. Девочка чувствует себя лучше и больше всего мечтает о победе в предстоящем турнире. Джоэв, симпатичный и характерный мальчик, он помогает девочке слезть с дерева, между ними вспыхивает первая любовь. Но, к сожалению, рак даёт рецидив, и Экки - опять на больничной койке. Молодой, но влюбленный мальчик настаивает на организации матча, прямо в больничном дворе. Долгожданную победу приносит финальный гол, близкой подруги - Элизы, а главным подарком становится футболка, с личным номером Экки, одетая Джоэвом на матч. Так дети исполнили мечту, своей умирающей подруги.



### Сюжет фильма "Хорошие дети не плачут" (2012)



Фильм "Хорошие дети не плачут" (оригинальное название "Achtste-Groepers Huilen Niet", также известен как "Cool Kids Don't Cry") — нидерландская драма, снятая режиссёром Деннисом Ботсом по книге Жака Вринса. Это история о 12-летней девочке Акки, которая обожает футбол, дерётся с мальчишками и ведёт себя как сорванец. Она влюбляется в одноклассника Джоэпа, но их детская романтика прерывается, когда у Акки диагностируют лейкемию. Девочка проходит через химиотерапию, теряет волосы и сталкивается с реальностью болезни, но не сдаётся: друзья и одноклассники сплачиваются вокруг неё, устраивая акции поддержки, а Акки учится принимать любовь и помощь. Фильм сочетает юмор, драму и темы дружбы, первой любви и борьбы с неизлечимой болезнью, заканчиваясь на эмоциональной ноте о ценности жизни.



### Отзывы зрителей



Зрители в основном хвалят фильм за эмоциональную глубину и искренность, отмечая, что он вызывает слёзы, но оставляет светлое послевкусие. На Kinopoisk и IMDb средний рейтинг около 7.4/10, с акцентом на то, что картина подходит для семейного просмотра, особенно для подростков, помогая обсудить темы болезни и поддержки.



- Положительные отзывы: Многие называют его "душевным" и "трогательным", хваля актёрскую игру детей (особенно Ханны Оббек в роли Акки) и отсутствие лишней сентиментальности. Один зритель пишет: "Довольно таки душевный фильм. История о милой девочке, которая не смотря на свою болезнь смогла любить." Другой добавляет: "Замечательный фильм! Очень трогательный! Я рыдала! Великолепная игра актеров, потрясающий сценарий, удивительная музыка." Английские отзывы на IMDb подчёркивают: "The story is completely believable and well told... one movie where parental guidance really is advised."

- Отрицательные аспекты: Некоторые жалуются на предсказуемость сюжета и тяжёлую тему (онкология у ребёнка), отмечая, что фильм может быть слишком эмоциональным для чувствительных зрителей. Один отзыв: "Снят фильм хорошо. Ничего лишнего. Сюжет развивается не слишком быстро. Не скажу что банально." Другие упоминают, что возраст героев (11 лет) делает романтику "сомнительной", но это не мешает общей оценке.



### Критика



Критики оценивают фильм положительно, хваля за баланс между драмой и юмором, а также за адаптацию книги без излишней слезливости. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг высокий (хотя критических рецензий мало), с фокусом на то, что фильм справляется с серьёзной темой, делая её доступной для детей. Cineuropa отмечает: "When Akkie is diagnosed with Leukemia, she has to fight for her life... Akkie has to allow love to enter her life." В рецензиях подчёркивается сплочённость одноклассников и реализм: "Один из самых чистых и светлых фильмов, несмотря на драму." Критика касается предсказуемости и схожести с другими фильмами о детской онкологии (типа "Моя сестра-хранительница"), но хвалят за искренность и отсутствие клише. Фильм выиграл несколько наград на детских фестивалях, включая European Film Awards.



Хорошие дети не плачут (2012)

Хорошие дети не плачут (2012)

https://uakinogo.online/filmy/48692-hor ... achut.html Хорошие дети не плачут (2012)

После развалившегося брака стал знакомиться с девушками, дабы не вручную снимать напряжение. Девушкам сразу говорю, что серьёзные отношения вряд ли нужны, но кто знает, что будет дальше.







После развалившегося брака стал знакомиться с девушками, дабы не вручную снимать напряжение. Девушкам сразу говорю, что серьёзные отношения вряд ли нужны, но кто знает, что будет дальше.



Заметил тенденцию: молодые до 30 лет особо не выпендриваются по запросам. Ну сводил туда-сюда, приятно провели время — и уже ясно, будет продолжение или нет.



А вот с теми, кому ближе к 40, вообще не пойму. Мне самому скоро 40, я не выбираю сильно помоложе.



Но девушки 35–40 часто вызывают жуткое раздражение.



Одна сразу: «Мужик должен то-то и то-то». Общение закончилось.



Вторая, 38 лет: «Мужик мне особо не должен, но я должна быть за ним как за каменной стеной». Выясняю — а это значит, что всё на нём, а на ней только уют.



Третья, 35 лет, без детей, красивая — решил по максимуму понять, что у неё в голове. А там ... Стандартный набор: мужик должен доказывать, что достоин, должен обеспечивать (ведь если он хочет, чтобы девушка была рядом, он должен вкладываться), должен быть надёжным, чтобы с ним хотелось строить семью.



Я такой: ок, не жалко, но почему ты в своём возрасте не имеешь ничего? Ни нормальной работы с хорошей зарплатой, ни жилья — короче, нихрена за душой, а всё это должен предоставить мужик. Ладно бы в 20 лет родила и не было времени на образование и карьеру. Но детей нет, есть развод и привычка жить за счёт другого.



Короче, не понимаю: почему мужик к 40 годам обязан быть успешным, иметь жильё, бизнес и всё остальное из их списка, а женщины 35–40 могут не иметь ничего и строить из себя королеву











Відповідь :





Вы не ищете отношения, Вы ищете удобство.

И при этом злитесь, что женщины 35–40 не хотят быть временным вариантом для снятия напряжения.🤔

Это не завышенные требования, а взрослая позиция, ценить своё время и сразу обозначать условия. Подменять ответственность словами «мужик никому ничего не должен»- это инфантильно. Проблема не в женщинах и не в возрасте, а в том, что Вы ещё не доросли до партнёрства, но уже хотите его бонусы. 😅 Кстати, к 40 годам от мужчины ожидают устойчивости не из прихоти, а потому что мужская роль -это создавать опору и безопасность. Мужчина- это про ответственность и обеспечение, женщина - про спокойствие, поддержку и атмосферу. Когда мужчина не хочет брать эту роль, но хочет женские бонусы, он называет зрелую позицию женщин завышенными требованиями. Проблема не в женщинах 35–40, а в Вашем нежелании взрослеть и отвечать за выбор.



