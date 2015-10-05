для Ш. Бюлер культурное влияние, условия, в которых разворачивается онтогенез, обладают большим значением. Негативная фаза развития связана с отказом от послушания авторитетам, необузданностью и возбудимостью, повышенной чувствительностью и раздражительностью.



Младшие подростки, по мнению Бюлер, чувствуют себя безрадостно и бесперспективно. Они не могут контролировать ни свое тело, ни свои поступки («дурные» и непредсказуемые). Замечая странность своего поведения, подростки тем не менее продолжают кричать, бушеватьи насмехаться.



Негативизм внутренний ведет к негативизму во всем — и в поведении, и в восприятии, и в чувствах, и в суждениях. Вокруг себя подростки замечают только плохое, относясь ко всему враждебно.



Однако по мере телесного созревания и обретения физиологического равновесия подростки переходят в позитивную фазу развития, открывая новые источники радости, перспективу позитивно окрашенного будущего и положительного самоощущения.



Выход из негативной фазы сопровождается влюбленностью, обретением дополнения (в реальности или в фантазиях) и пробуждением жажды деятельности.



В позитивной фазе личность подростка обогащается новыми эстетическими и этическими переживаниями, связанными с природой, искусством, наукой и отношениями с людьми. С началом позитивной фазы в жизни подростков начинают активно проявлять себя целевые структуры личности, реализующие внутреннюю сущность индивида.



Самоосуществление, по Бюлер, возможно в профессиональной деятельности, в общении, в самопожертвовании ради претворения своих убеждений. Подросток должен учиться ставить перед собой такие цели, которые наиболее адекватны его внутренней сути, что выводит на первый план задачу самоопределения. Осознание своего призвания обеспечивает возможность самоосуществления. Обладание целями и смыслом жизни — показатель психического здоровья личности.



Описывая онтогенетическое развитие, Ш. Бюлер формулирует идею о четырех врожденных базальных тенденциях личности, сочетание которых определяет путь человека к самоосуществлению. Базальные тенденции, включающие стремление к удовлетворению потребностей, адаптацию к окружению, творческую экспансию и тенденцию к установлению внутреннего порядка — это направления, по которым развивается «самость» личности во всех возрастах.



Но если тенденции к удовлетворению потребностей и адаптации к объективным условиям среды доминируют в детстве, то с подросткового периода ведущую роль начинают играть стремление к расширению жизненной активности (творческая экспансия) и тенденция к установлению внутреннего порядка. Кстати, в склонности подростков вести дневники Бюлер усматривает проявление склонности к упорядочиванию жизни.



В работах других представителей гуманистической школы подростковый возраст как таковой описывался незначительно, хотя мы можем найти указания на содержание развития в отрочестве в работах А. Маслоу. Человек, по мнению А. Маслоу, никогда не бывает статичен, — он всегда находится в процессе становления.



Это положение в полной мере относится к отрочеству, когда подросток осуществляет все более осознанный выбор наполнения собственной жизни смыслом и принимает на себя ответственность за этот выбор.



Свобода выбора и ответственности часто становятся пугающими, вызывающими у подростка тревоту, страх, чувства одиночества и отчаяния. Подросток должен принять задачу стать главным архитектором своего жизненного опыта и поведения. Подлинное существование, по А. Маслоу, всегда больше чем удовлетворение биологических потребностей.



Если подросток сосредоточится на сексуальных или агрессивных побуждениях, он перестанет личностно расти и предаст свою человеческую сущность. Отрочеству органичны сущностные вопросы гуманистической психологии: кто я? имеет ли моя жизнь смысл? одинок ли я в этом мире?



Сегодняшний мир склоняет подростка к деперсонализации, отчуждению, ограничивая возможности «быть» и искать пути для лучшей самоактуализации. В отрочестве обнаруживаются новые пути удовлетворения множества потребностей, организованных в иерархическую структуру, сконструированную А. Маслоу.



Потребности в безопасности и защите все больше удовлетворяются не в семье, а в группе сверстников, равно как и потребности в принадлежности и любви. Подростки стремятся найти любовь в двух основных вариантах: в форме уважения сверстников, признания своей самостоятельности и независимости и в форме близких отношений с противоположным полом, в том числе и сексуальных.



Уважение сверстников для подростков выражается разнообразно: и степенью популярности, и широтой круга общения. Ограниченные возможности полноценного общения со сверстниками разрушительны для становления личности подростка.



Потребность в самоактуализации для подростков естественным образом связана с профессиональным выбором, ориентацией на познание себя в способности осуществлять какую-либо деятельность и делать это наилучшим образом.



Однако возможности для самоактуализации личности ограничены и препятствием являются социально-кульгурные стереотипы, незнание себя, а также потребность в безопасности. Возможности для самоактуализации подростков лежат в обогащении и расширении жизненного опыта, наличии безопасного и поддерживающего окружения, принятии на себя ответственности за свою жизнь и ориентации на высокие достижения культуры.