Hotab написав:У мене під боком завжди була лісопосадка для шашлику) Зараз у Києві нема , та і часу нема на це)
) і дядь толею нікада не називали?) Дивись бо возраст опасний. Недавно жарив шашлик в африканській посадці з кенгурятини та запікав слоновий хобот в листях банана під костром, і хоп - ти дядь толя за гаражами Хотя може це путь к счастью? ЧОЛОВІЧОМУ щастю. Помниться тут була ініційована паном психологом розмова про чоловіче щастя... Сам він наврят чи "дядь Толя" він пішов шляхом самоката і покраски чолки в зелене. Но путь то очевидний - за гаражі.
Banderlog написав:він пішов шляхом самоката і покраски чолки в зелене.
побудительной силой фантазии становятся неудовлетворенные потребности. При этом выход в реальность, создание нового конкретного обеспечивается переживаемыми эмоциями, всегда настоящими и действительными, даже если они возникают по поводу фантазий.
так что бандерлог ты спалился, мечтая о мужике с крашеной чёлкой.
Поведение подростка, как и человека любого другого возраста, по мнению этологов, выполняет адаптивную функцию. В поведении подростков подобную интерпретацию получают такие модели поведения, как неформальные объединения и группирование, асоциальное поведение и агрессия. Этологическая интерпретация неформальных объединений чрезвычайно проста. Этологи проводят параллель между подростковыми группами и клубами высших животных, которые собираются вместе в комфортном месте и... ничего не делают.
«Членами» клуба являются животные примерно одного статуса, чаще всего это неполовозрелые самцы или холостые самцы. В клубах общаются, играют, отдыхают или чинно сидят, главное — отсутствие агрессии и иерархии. Отношения животных в клубе лишены конфликтов, связанных с доминантностью, территориальным или репродуктивным поведением. По мнению этологов, биологические основы клубного поведения дают о себе знать и у человека. Тяга подростков собираться вместе бессознательна, но устойчива. Это группы, где нет цели, нет иерархии, но есть свое укрытие, обеспечивающее психологический комфорт
Другая биологическая основа определяет появление деструктивных, иерархизированных подростковых банд — это врожденные программы изгнания обществом подрастающих членов. Начало полового созревания у животных сигнализирует о прекращении родительских программ по отношению к детенышам и запускает программу отделения. Дальше перед молодым животным стоит задача включиться в общество, или создать свою собственную группу. В любом случае оно находится на низшей ступени общественной иерархии и вынуждено всеми способами завоевывать себе новые позиции.
Биологи смело проводят аналогию и видят в асоциальном поведении подростков страх, заставляющий их объединяться, стремление доказать свое право на территорию и «источники питания», защитную агрессию и жесткую иерархию, где каждый пытается отвоевать свое место в обществе. Программа расселения альгернативна программе встраивания в сообщество. Те подростки, которые не находят своего места в обществе, выбирают вариант агрессивного противопоставления себя обществу.
холостые самцы... как будто есть и женатые. пздц и это учебник для ВУЗов.
для Ш. Бюлер культурное влияние, условия, в которых разворачивается онтогенез, обладают большим значением. Негативная фаза развития связана с отказом от послушания авторитетам, необузданностью и возбудимостью, повышенной чувствительностью и раздражительностью.
Младшие подростки, по мнению Бюлер, чувствуют себя безрадостно и бесперспективно. Они не могут контролировать ни свое тело, ни свои поступки («дурные» и непредсказуемые). Замечая странность своего поведения, подростки тем не менее продолжают кричать, бушеватьи насмехаться.
Негативизм внутренний ведет к негативизму во всем — и в поведении, и в восприятии, и в чувствах, и в суждениях. Вокруг себя подростки замечают только плохое, относясь ко всему враждебно.
Однако по мере телесного созревания и обретения физиологического равновесия подростки переходят в позитивную фазу развития, открывая новые источники радости, перспективу позитивно окрашенного будущего и положительного самоощущения.
Выход из негативной фазы сопровождается влюбленностью, обретением дополнения (в реальности или в фантазиях) и пробуждением жажды деятельности.
В позитивной фазе личность подростка обогащается новыми эстетическими и этическими переживаниями, связанными с природой, искусством, наукой и отношениями с людьми. С началом позитивной фазы в жизни подростков начинают активно проявлять себя целевые структуры личности, реализующие внутреннюю сущность индивида.
Самоосуществление, по Бюлер, возможно в профессиональной деятельности, в общении, в самопожертвовании ради претворения своих убеждений. Подросток должен учиться ставить перед собой такие цели, которые наиболее адекватны его внутренней сути, что выводит на первый план задачу самоопределения. Осознание своего призвания обеспечивает возможность самоосуществления. Обладание целями и смыслом жизни — показатель психического здоровья личности.
Описывая онтогенетическое развитие, Ш. Бюлер формулирует идею о четырех врожденных базальных тенденциях личности, сочетание которых определяет путь человека к самоосуществлению. Базальные тенденции, включающие стремление к удовлетворению потребностей, адаптацию к окружению, творческую экспансию и тенденцию к установлению внутреннего порядка — это направления, по которым развивается «самость» личности во всех возрастах.
Но если тенденции к удовлетворению потребностей и адаптации к объективным условиям среды доминируют в детстве, то с подросткового периода ведущую роль начинают играть стремление к расширению жизненной активности (творческая экспансия) и тенденция к установлению внутреннего порядка. Кстати, в склонности подростков вести дневники Бюлер усматривает проявление склонности к упорядочиванию жизни.
В работах других представителей гуманистической школы подростковый возраст как таковой описывался незначительно, хотя мы можем найти указания на содержание развития в отрочестве в работах А. Маслоу. Человек, по мнению А. Маслоу, никогда не бывает статичен, — он всегда находится в процессе становления.
Это положение в полной мере относится к отрочеству, когда подросток осуществляет все более осознанный выбор наполнения собственной жизни смыслом и принимает на себя ответственность за этот выбор.
Свобода выбора и ответственности часто становятся пугающими, вызывающими у подростка тревоту, страх, чувства одиночества и отчаяния. Подросток должен принять задачу стать главным архитектором своего жизненного опыта и поведения. Подлинное существование, по А. Маслоу, всегда больше чем удовлетворение биологических потребностей.
Если подросток сосредоточится на сексуальных или агрессивных побуждениях, он перестанет личностно расти и предаст свою человеческую сущность. Отрочеству органичны сущностные вопросы гуманистической психологии: кто я? имеет ли моя жизнь смысл? одинок ли я в этом мире?
Сегодняшний мир склоняет подростка к деперсонализации, отчуждению, ограничивая возможности «быть» и искать пути для лучшей самоактуализации. В отрочестве обнаруживаются новые пути удовлетворения множества потребностей, организованных в иерархическую структуру, сконструированную А. Маслоу.
Потребности в безопасности и защите все больше удовлетворяются не в семье, а в группе сверстников, равно как и потребности в принадлежности и любви. Подростки стремятся найти любовь в двух основных вариантах: в форме уважения сверстников, признания своей самостоятельности и независимости и в форме близких отношений с противоположным полом, в том числе и сексуальных.
Уважение сверстников для подростков выражается разнообразно: и степенью популярности, и широтой круга общения. Ограниченные возможности полноценного общения со сверстниками разрушительны для становления личности подростка.
Потребность в самоактуализации для подростков естественным образом связана с профессиональным выбором, ориентацией на познание себя в способности осуществлять какую-либо деятельность и делать это наилучшим образом.
Однако возможности для самоактуализации личности ограничены и препятствием являются социально-кульгурные стереотипы, незнание себя, а также потребность в безопасности. Возможности для самоактуализации подростков лежат в обогащении и расширении жизненного опыта, наличии безопасного и поддерживающего окружения, принятии на себя ответственности за свою жизнь и ориентации на высокие достижения культуры.
на сегодня теория Бюлер надуманная и устаревшая. "Младшие подростки, по мнению Бюлер, чувствуют себя безрадостно и бесперспективно" звучит вообще смешно. То есть климат в семье, её финансовые возможности, отношения со сверстниками, успешность, успеваемость не играют для настроения младшего подростка никакой роли. Я не пытаюсь его критиковать, просто показываю как радикально изменились понятия за 50-80 лет. Сейчас только неуспевающий студент после похмелья может такое написать.