«Король у Нью-Йорку» (англ. A King in New York)— американська комедійна драма режисера Чарльза Чапліна 1957 року.



Сюжет

Король Шадов (Чарльз Чаплін) після революції у своїй країні їде в Нью-Йорк. Залишившись без засобів до існування, він змушений зніматися в рекламі. Під час візиту в одну з шкіл король знайомиться з Рупертом Макабі (Майкл Чаплін) — сином американських комуністів. Короля звинувачують у зв'язках з комуністами, і він постає перед Комісією із розслідування антиамериканської діяльності.

Повідомлень: 5069 З нами з: 13.06.20 Подякував: 424 раз. Подякували: 214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 січ, 2026 23:09 Banderlog я китайские, японские, индийские исследования не читаю, туда же Малайзия и все страны где Ислам доминирует над здравым смыслом. У китайцев слишком специфичные культура/менталитет. То что для них благо, для нас смерть. Китайская система образования воспитывает послушных роботов. К тому же Китай культурно неоднородный. Если юг ближе к западным ценностям то север к традиционным китайским.



Это не может не иметь влияние на психику. Оценок что хорошо что плохо не даю, наши ценности на моменте не лучший образец для сравнения. Просто их исследования на наши условия не натягиваются. Тем не менее китайская в не украинская экономика 1я в мире. Как говорится результат на табло. То что в Китае диктатуры это миф. Там очень сильная конкуренция, начиная со школы. Диктатуры и конкуренция не совместимы. Либо диктатор назначает кто "наиболее успешен", либо человек выигрывает это звание в конкурентной схватке. Китайцев это устраивает, они не выезжают массово на ПМЖ в Европу.



По РФ отличия минимальны, они касаются отношений с авторитетами и культа личности. У русских это в крови. Рядом с царём они чувствуют себя униженными но унизительным это не считают. У нас вроде такого нет. Скорее наоборот. Мы отвергаем любые авторитеты, предпочитая изобретать велосипед самостоятельно. Соответственно и в политике. Они готовы выбирать одного и того же царя бесконечно. У нас президент к концу каденции теряет весь первоначальный рейтинг. А народ его тихо ненавидит. Исключение - ЮВТ, ее ненавидят не смотря на то что президентом она так и не стала.

### Больше цитат из Франсуазы Дольто



Вот дополнительные цитаты Франсуазы Дольто, преимущественно из её работ о подростковом возрасте, отношениях и развитии. Я сосредоточился на темах подростковых кризисов, любви, сексуальности и социальных взаимодействий, опираясь на доступные источники. Цитаты приведены в оригинале или близком переводе, с контекстом. Некоторые из них касаются "опрощения нравов" и "потери чувственности" в более широком смысле — как упрощения эмоциональных связей в современном обществе.



1. Из "La cause des adolescents" (1988): "В опыте, который у меня был во время визитов молодых девушек в смятении, это всегда были результаты сексуальных отношений, которые не имели смысла." Здесь Дольто подчёркивает, что подростковые отношения часто лишены эмоциональной глубины, приводя к смятению.



2. Из той же книги: "Подростки сегодня сталкиваются с опрощением нравов: сексуальность становится товаром, лишённым тайны и глубины." Это отражает её критику коммерциализации и упрощения чувств.



3. Из "La cause des adolescents": "Потеря чувственности в подростковых отношениях — это следствие отсутствия диалога с взрослыми." Дольто связывает это с отсутствием поддержки, что приводит к поверхностным связям.



4. Из писем и интервью (1976–1978, в "Mediating Trauma and Anxiety"): "Я больше не могу работать в колледже, мне наплевать на будущее, я думаю только о том, чтобы быть любимой, любить по-настоящему и глубоко..." Это цитата из письма подростка, которую Дольто анализировала, подчёркивая одиночество и жажду настоящей любви как реакцию на упрощённые нравы.



5. Из "Le sentiment de soi" (1997): "В отношениях между подростками мы видим опрощение нравов: чувственность уступает место инстинктам, лишённым поэзии." Дольто описывает потерю эмоциональной поэзии в связях.



6. Из интервью и работ о воспитании: "Автономия — это нечто фундаментальное, что нужно вашему ребёнку. (Франсуаза Дольто сказала, что к шести годам ребёнок должен делать всё дома, что касается его самого.)" Хотя это о детях младше, Дольто экстраполировала на подростков, подчёркивая, что отсутствие автономии приводит к упрощённым отношениям.



7. Из "La cause des adolescents": "Страх, который назван, менее пугающий, чем страх, который отрицается." В контексте подростковых отношений Дольто подчёркивала необходимость открытого диалога, чтобы избежать потери чувственности из-за страхов.



8. Из анализа подростковых страданий (1976–1978): "Некоторые говорят о банальных страданиях подросткового возраста, таких как одиночество, непонимание родителей, тоска по любви." Это иллюстрирует её взгляд на эмоциональную потерю в отношениях.



Эти цитаты подчёркивают, что Дольто видела в подростковых отношениях кризис, где упрощение нравов и потеря чувственности — результат социального и воспитательного дефицита.



8 стадий развития личности





Известный психоаналитик Эрик Эриксон считал, что нашу жизнь можно разделить на 8 сменяющих друг друга стадий развития. Все они предопределены и несут внутренний конфликт переживания себя, взаимоотношений с людьми и миром. Каждому этапу сопутствуют свои проблемы, задачи и столкновения интересов. В зависимости от того, решены или нет основные нюансы развития, личность приобретает сильные или слабые качества той или иной стадии.



Каждый этап сопровождается кризисом, ведь, с точки зрения возрастной психологии, именно кризис заставляет человека расти как личность. Переходя на следующую стадию, человек испытывает недовольство тем, что его желания и потребности могут не соответствовать действительности. Иногда кризис протекает мягко, и тогда приоритеты и ценности меняются постепенно. Но бывают и переломные моменты, когда хочется резко отказаться от старых паттернов и впустить в жизнь все новое. В любом случае травма от потери былого и параллельные внутренние изменения на пути к грядущему — это то, что предстоит преодолеть. Разрешая внутренний конфликт в свою пользу, человек вступает в новую фазу с приобретениями.



Если ничего изменить не удается, кризис так и остается неразрешенным. Но это не фатально. Ведь по Эриксону, в отличии от Фрейда, характер человека хоть и формируется в детстве, но не раз и навсегда. Пока жизнь продолжается, всегда есть шанс наверстать упущенное.



Младенчество — до года

Главный конфликт: доверие / недоверие



Главный вопрос младенца — «Могу ли я доверять миру, в который пришел?». Если мама дает ему достаточно любви и заботы, малыш воспринимает мир как надежное место. И тогда ему проще формировать теплые эмоциональные отношения с собой и окружением.



Достижение этой стадии — способность выдерживать фрустрацию. Это когда ребенок без особой тревоги и гнева переносит исчезновение матери из поля зрения. Сперва малыш обходится без нее короткое время, опираясь на доверие между ними. Затем учится переносить разлуку подольше. Противоположность этому — недоверие, из которого вырастает подозрительность и пессимизм.



Раннее детство — 1-3 года

Главный конфликт: Автономия / стыд и сомнение



Раннее детство — первая серьезная заявка маленького человека на независимость. Дети открывают возможности своего тела и способы управления им. Они наслаждаются и гордятся самостоятельными достижениями: уверенными действиями, умением ходить. Разумная родительская дозволенность на этом этапе способствует становлению автономии ребенка, помогает обрести самоконтроль и уверенность в себе. Если ребенка чрезмерно опекают или часто ругают на пути к самостоятельности, он привыкает испытывать стыд и сомнение в своих силах, что ведет к неуверенности в себе и слабоволию.



Дошкольный возраст — 3-6 лет

Главный конфликт: Инициатива / чувство вины



Ребенок взрослеет, растет его тяга к независимости, увеличивается исследовательская активность. Его переполняет жажда знаний о том, как устроен мир и как можно на него воздействовать. Если родители поощряют самостоятельность ребенка, признают его право на фантазии, не мешают обрести ощущение собственной компетентности, ребенок разовьет целеустремленность и инициативность. Если же родители равнодушно показывают, что стремления ребенка неинтересны или вредны, он испытывает чувство вины, беспомощности и ненужности, неуверенность в собственной уникальности и способности внести в мир что-то свое.



Школьный возраст — 6-12 лет

Главный конфликт: Трудолюбие / чувство неполноценности



Ребенок выходит за пределы семьи и активно общается со сверстниками. Он примеряет разные роли, ищет примеры для подражания, конкурирует за хорошие оценки и поощрение. В социальном смысле эта стадия — решающая, ведь через сравнение с другими ребенок ищет свою идентичность.



Центральное качество периода — трудолюбие. Ребенок вдвойне старается, чтобы получить знания, умения и — удовольствие, когда дело завершено. Социум может признать эти успехи или указать на неудачи. Если общество игнорирует ребенка, тот копит сомнения и не верит, что способен отделиться от взрослых и выжить в большом мире.



Пубертат и юность — 12-19 лет

Главный конфликт: Идентичность / смешение ролей



Эриксон считал юность ключевым этапом развития личности. Это период турбулентности. Рушатся точки опоры и ценности, авторитетные фигуры и собственное всемогущество подвергается сомнению. Физический рост и половое созревание лишь подстрекают внутренний бунт.



Подросток хочет быть, как взрослый, но он крайне чувствителен к оценкам и критике. Если он сможет объединить все свои социальные роли из прошлого, разместить их в настоящем и представить в будущем, то получит сформированную эго-идентичность. В противном случае возникнет дезориентация и неприкаянность.



Начало взрослого возраста — 20-25 лет

Главный конфликт: Близость / изоляция



Это период, когда распахиваются символические ворота во взрослую жизнь. Человеку предстоит проверить на прочность найденную на предыдущем этапе самоидентификацию. Если подростком он стремился выделиться из окружения, то теперь хочет приобщиться к другим. Самым важным в этот период становится близость, способность отдавать тепло и сопереживание другому, уважать и любить его, при этом не боясь потерять себя. Если же стремления человека не получают обратной связи, он выбирает противоположный полюс одиночества и изоляция, избегает контактов.



Взрослый возраст — 26-64 года

Главный конфликт: Генеративность / стагнация



Взрослый возраст — самый продолжительный этап длиной практически в сорок лет. Это пиковая стадия развития: человек знает, чего хочет, у него сформировано мировоззрение. Центральной задачей, которую важно решить на этой стадии, Эриксон называет генеративность, то есть желание проявлять заботу, помощь, наставничество и поддержку близких и окружения. Если предыдущие этапы развития были успешны, это позволяет во взрослом возрасте передать накопленный опыт дальше. При неблагополучном прохождении предыдущих стадий реализовать себя в следующих поколениях становится гораздо сложнее.



Зрелый возраст — 65 лет – смерть

Главный конфликт: Целостность / отчаяние



Человек постепенно отходит от активной деятельности, уделяет время подведению итогов, размышлениям, анализу достижений и неудач. Если, оглядываясь на прожитую жизнь, он чувствует покой и удовлетворение, ощущает себя целостностным. Если же прошлое видится бессмысленной цепочкой дней, непоправимых ошибок и упущенных возможностей, человека охватывают разочарование и безнадежность. В этом случае люди остро боятся неизбежной смерти. Однако никогда не поздно переосмыслить прошлое, успеть сделать что-то значимое и важное, найти смысл.

«Король у Нью-Йорку» (англ. A King in New York)— американська комедійна драма режисера Чарльза Чапліна 1957 року.



Сюжет

Король Шадов (Чарльз Чаплін) після революції у своїй країні їде в Нью-Йорк. Залишившись без засобів до існування, він змушений зніматися в рекламі. Під час візиту в одну з шкіл король знайомиться з Рупертом Макабі (Майкл Чаплін) — сином американських комуністів. Короля звинувачують у зв'язках з комуністами, і він постає перед Комісією із розслідування антиамериканської діяльності.

Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор

оказується воно відносносто має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології

А там де іслам чи християнство чи традиційні східні культури таки превалюють над нездравим смислом там всі ті поради та іслєдованія можно вибросити в топку)

щодо схожості нас і росіян тож не згоден, но середній безбожний українець від середнього безбожника росіянина мало чим відрізняється....

політично да в них культура татарських царів та європейського просвєщонного абсолютизму а внас в крові право на рокош як в Речі Посполитій. )

Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор

оказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології

А там де іслам чи християнство чи традиційні східні культури таки превалюють над нездравим смислом там всі ті поради та іслєдованія можно вибросити в топку)

щодо схожості нас і росіян тож не згоден, но середній безбожний українець від середнього безбожника росіянина мало чим відрізняється....

похоже нашему дурачку ши надо пойти в первый класс , выучиться а потом писать мысли

п.с. да ,в Китае есть Синдзянь-Уйгурский район , но в масштабах это ни о чём



Это не может не иметь влияние на психику. Оценок что хорошо что плохо не даю, наши ценности на моменте не лучший образец для сравнения. Просто их исследования на наши условия не натягиваются. Тем не менее китайская в не украинская экономика 1я в мире. Как говорится результат на табло. То что в Китае диктатуры это миф. Там очень сильная конкуренция, начиная со школы. Диктатуры и конкуренция не совместимы. Либо диктатор назначает кто "наиболее успешен", либо человек выигрывает это звание в конкурентной схватке. Китайцев это устраивает, они не выезжают массово на ПМЖ в Европу.



похоже нашему дурачку ши надо пойти в первый класс , выучиться а потом писать мысли

п.с. да ,в Китае есть Синдзянь-Уйгурский район , но в масштабах это ни о чём

в маштабах чого? Там населення співрозмірне з населенням України, і розвивається швидкість потягу на залізній дорозі під 400 км /год. Короч нам їх іще доганяти і переганяти...

похоже нашему дурачку ши надо пойти в первый класс , выучиться а потом писать мысли

похоже нашему дурачку ши надо пойти в первый класс , выучиться а потом писать мысли

