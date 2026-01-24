RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:52

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Wirująświatła
В будинку відкрився box маркет (київська мережа, думаю ти в курсі) , ну і там власна піцерія на місці . Доволі пристойно доречі печуть, видають прямо з духовки. Так от, в години блекауту попит такий, що замовлення можна забрати лише через 2-3 години. Звичний режим - 15-20 хвилин
У них 2 гени по 9 кВт (на магаз і піцерію разом), і все добре.
Так, в нас теж поряд є. Єдиний мінус- нема застосунку щоб замовити і прийти тільки забрати. Для гурманів може й не підійде, а так пожерти цілком норм
І в нас піцерія нажаль без генератора
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:27

Faceless
Наші замовляють по телефону прямо кухару))
Бачив як він однією рукою відповідає на дзвінок, а іншою в піч доставляє диск)
Але в моменти вечірнього піку він відмовляє, мовляв не встигне до кінця робочого дня виконати
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17706
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 16:42

В Ирпене прорыв. Есть моб. Интернет. Э.э. конечно нету. Дали в 8 утра на 2 часа. До этого с 1 ночи до 8 без э.э. затем с 10 до сих пор (пишут до 20) э.э. не будет. Киев частично запитан. Оболонь и Троя запитаны полностью

Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31352
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 17:36

⚠️ 💡Відсьогодні у Центрі Save Ukraine Irpin з’явилась можливість переночувати під час тривалих відключень електроенергії

Пункт незламності на базі Центру працює цілодобово та без вихідних.

Центр забезпечує:
▪️ тепле та безпечне приміщення;
▪️ стабільний зв’язок і можливість зарядити телефони, зарядні станції та іншу техніку;
▪️ гарячі напої та легкий перекус;
▪️ інформаційну підтримку від співробітників Центру.

🐾 З домашніми улюбленцями — можна (з дотриманням правил безпеки: собаки — в намордниках, коти — в переносках). До 22:00 заряд ещё есть а дальше надо будет что то решать.

📍 Адреса: м. Ірпінь, вул. Василя Стуса, 56 (біля Центрального парку)
📞 Контактний телефон: +38 067 309 32 09

Для ночівлі необхідно заповнити гугл-форму

В Ирпене это 1я круглосуточная точка насколько я знаю. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31352
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 18:46

  Wirująświatła написав:
. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.


А мужиков в ТЦК?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:34

  Andrey2512 написав:
  Wirująświatła написав:
. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.


А мужиков в ТЦК?)

Скамейка в парке
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31352
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 190191192193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.