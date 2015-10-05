В Киеве подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника. Полиция утверждает, что в его телефоне нашли переписку с «враждебными спецслужбами»
Пострадавших госпитализировали с множественными резаными ранами.
Перед нападением 14-летний школьник надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После он закрылся в туалете и нанес себе ножевые раны. Его задержали и также доставили в больницу.
По факту произошедшего полиция Киева открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.
Мотивы преступления пока неизвестны. Как утверждают в полиции, в ходе следственных действий в телефоне подозреваемого была обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».
⚡️Перші кадри зі школи, де сталася різанина.
▪️Зранку у школі нападник заздалегідь підготувався: у вбиральні одягнув маску й каску, після чого зайшов до класу та напав з ножем на вчительку й однокласника.
▪️Внаслідок нападу обидва потерпілі зазнали ножових поранень і були госпіталізовані.
▪️Після цього підліток зачинився у вбиральні та завдав собі поранень, наразі перебуває в лікарні, триває розслідування.