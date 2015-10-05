Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 893894895896 Додано: Пон 12 січ, 2026 15:29 В Киеве подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника. Полиция утверждает, что в его телефоне нашли переписку с «враждебными спецслужбами»



Пострадавших госпитализировали с множественными резаными ранами.



Перед нападением 14-летний школьник надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После он закрылся в туалете и нанес себе ножевые раны. Его задержали и также доставили в больницу.



По факту произошедшего полиция Киева открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.



Мотивы преступления пока неизвестны. Как утверждают в полиции, в ходе следственных действий в телефоне подозреваемого была обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».







⚡️Перші кадри зі школи, де сталася різанина.



▪️Зранку у школі нападник заздалегідь підготувався: у вбиральні одягнув маску й каску, після чого зайшов до класу та напав з ножем на вчительку й однокласника.



▪️Внаслідок нападу обидва потерпілі зазнали ножових поранень і були госпіталізовані.



▪️Після цього підліток зачинився у вбиральні та завдав собі поранень, наразі перебуває в лікарні, триває розслідування.





https://t.me/k_dvizh/69446?single Wirująświatła

Повідомлень: 31185 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 20:43 Wirująświatła написав:

Что ты забыл на этой ветке? Какую последнюю книгу ты прочитал и сколько лет назад? Что ты забыл на этой ветке? Какую последнюю

а вы?



скажу честно, лет 30 назад ,"Парфюмер" кажется.

потом было не до книг ,ложился в 23/24 вставал в 4/5 , почти каждый день.

я много читал в юношестве, разного ...помню "Одесские катакомбы" за сутки а вы?скажу честно, лет 30 назад ,"Парфюмер" кажется.потом было не до книг ,ложился в 23/24 вставал в 4/5 , почти каждый день.я много читал в юношестве, разного ...помню "Одесские катакомбы" за сутки Vadim_

Повідомлень: 4474 З нами з: 23.05.14 Подякував: 639 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 січ, 2026 23:50 Vadim_ написав: Wirująświatła написав:

Что ты забыл на этой ветке? Какую последнюю книгу ты прочитал и сколько лет назад? Что ты забыл на этой ветке? Какую последнюю

а вы?



скажу честно, лет 30 назад ,"Парфюмер" кажется.

потом было не до книг ,ложился в 23/24 вставал в 4/5 , почти каждый день.

я много читал в юношестве, разного ...помню "Одесские катакомбы" за сутки а вы?скажу честно, лет 30 назад ,"Парфюмер" кажется.потом было не до книг ,ложился в 23/24 вставал в 4/5 , почти каждый день.я много читал в юношестве, разного ...помню "Одесские катакомбы" за сутки

ну парфюмер понятно , то гейське. А одеські катакомби чим вас заінтересували? ну парфюмер понятно , то гейське. А одеські катакомби чим вас заінтересували? Banderlog

Повідомлень: 4418 З нами з: 24.06.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 00:36 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор

оказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професороказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології



Исследования отчасти да теряют актуальность. Читаю учебник для вузов по психологии подростка 2000г. издания. Какие то идеи актуальны до сих пор. Другие безнадежно устарели. Со времен древнего Рима никогда общество не влияло на детей так сильно, а влияние родителей не было настолько слабым как сейчас. Родители не могут конкурировать с интернетом и предложить что то более интересное своим детям. Фактически их роль равна банкомату. Типа деньги давай, а в личку не лезь.



Как ты думаешь влияет это обстоятельство на что то? Исследования отчасти да теряют актуальность. Читаю учебник для вузов по психологии подростка 2000г. издания. Какие то идеи актуальны до сих пор. Другие безнадежно устарели. Со времен древнего Рима никогда общество не влияло на детей так сильно, а влияние родителей не было настолько слабым как сейчас. Родители не могут конкурировать с интернетом и предложить что то более интересное своим детям. Фактически их роль равна банкомату. Типа деньги давай, а в личку не лезь.Как ты думаешь влияет это обстоятельство на что то? так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.

Ви ж нібито досліджуєте психіку людини а виходить що через 20 років змінилось суспільство і психіка змінилась? Но і окрім того ви нібито відкидаєте поняття норми. Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно.

Кажете роль батьків рівна банкомату? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав.

Не можуть конкурувати батьки коли постійно зайняті функцією банкомата і безконтрольно відпускають дітей "общєству" в інтернет. Но інтернет теж можно і требп обмежити і обмежити право "общєства" лізти в свою сімю.

Те що вам не підходить ви називаєте не сучасним, но і зараз існують інші варіанти реальності, чому ви вважаєте ваш варіант свідомості передовим а інші тупіковими? Тому що так на "заході"? Ну по перше є і інше людство, а по друге і захід не весь трансгуманістичний. так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.Ви ж нібито досліджуєте психіку людини а виходить що через 20 років змінилось суспільство і психіка змінилась? Но і окрім того ви нібито відкидаєте поняття норми. Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно.Кажете роль батьків рівна банкомату? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав.Не можуть конкурувати батьки коли постійно зайняті функцією банкомата і безконтрольно відпускають дітей "общєству" в інтернет. Но інтернет теж можно і требп обмежити і обмежити право "общєства" лізти в свою сімю.Те що вам не підходить ви називаєте не сучасним, но і зараз існують інші варіанти реальності, чому ви вважаєте ваш варіант свідомості передовим а інші тупіковими? Тому що так на "заході"? Ну по перше є і інше людство, а по друге і захід не весь трансгуманістичний. Banderlog

Повідомлень: 4418 З нами з: 24.06.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 893894895896 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 13942

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34