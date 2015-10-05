В Киеве подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника. Полиция утверждает, что в его телефоне нашли переписку с «враждебными спецслужбами»
Пострадавших госпитализировали с множественными резаными ранами.
Перед нападением 14-летний школьник надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После он закрылся в туалете и нанес себе ножевые раны. Его задержали и также доставили в больницу.
По факту произошедшего полиция Киева открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.
Мотивы преступления пока неизвестны. Как утверждают в полиции, в ходе следственных действий в телефоне подозреваемого была обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».
⚡️Перші кадри зі школи, де сталася різанина.
▪️Зранку у школі нападник заздалегідь підготувався: у вбиральні одягнув маску й каску, після чого зайшов до класу та напав з ножем на вчительку й однокласника.
▪️Внаслідок нападу обидва потерпілі зазнали ножових поранень і були госпіталізовані.
▪️Після цього підліток зачинився у вбиральні та завдав собі поранень, наразі перебуває в лікарні, триває розслідування.
Banderlog написав:Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор оказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології
Исследования отчасти да теряют актуальность. Читаю учебник для вузов по психологии подростка 2000г. издания. Какие то идеи актуальны до сих пор. Другие безнадежно устарели. Со времен древнего Рима никогда общество не влияло на детей так сильно, а влияние родителей не было настолько слабым как сейчас. Родители не могут конкурировать с интернетом и предложить что то более интересное своим детям. Фактически их роль равна банкомату. Типа деньги давай, а в личку не лезь.
Как ты думаешь влияет это обстоятельство на что то?
так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція. Ви ж нібито досліджуєте психіку людини а виходить що через 20 років змінилось суспільство і психіка змінилась? Но і окрім того ви нібито відкидаєте поняття норми. Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно. Кажете роль батьків рівна банкомату? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав. Не можуть конкурувати батьки коли постійно зайняті функцією банкомата і безконтрольно відпускають дітей "общєству" в інтернет. Но інтернет теж можно і требп обмежити і обмежити право "общєства" лізти в свою сімю. Те що вам не підходить ви називаєте не сучасним, но і зараз існують інші варіанти реальності, чому ви вважаєте ваш варіант свідомості передовим а інші тупіковими? Тому що так на "заході"? Ну по перше є і інше людство, а по друге і захід не весь трансгуманістичний.
Banderlog написав:Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.
Вы слишком лихо смешали гражданство с религией Медицина - это не только операции, да и при операции анестезиолог может поинтересоваться подноготной пациента. При терапии все еще сложнее. Представители разных рас по-разному реагируют на некоторые препараты, что одного вылечит, другого убьет. Религия может дать представление об образе жизни пациента. Также хороший врач может поинтересоваться профессией, чтобы понять, под воздействием каких факторов возникло заболевание, а заодно оценить, насколько дорогое лечение может себе позволить пациент. С диагностикой все еще сложнее. Т.о. с точки зрения представителя точных наук, медицина также наукой не является. Кроме, пожалуй, патанатомии. В исполнении редких профессионалов это ближе к искусству. Ну а психология - это, в очень большой степени, способность адаптироваться в обществе. Поэтому в разных обществах состояние оценивается по-разному.
ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.