RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 15:29

В Киеве подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника. Полиция утверждает, что в его телефоне нашли переписку с «враждебными спецслужбами»

Пострадавших госпитализировали с множественными резаными ранами.

Перед нападением 14-летний школьник надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После он закрылся в туалете и нанес себе ножевые раны. Его задержали и также доставили в больницу.

По факту произошедшего полиция Киева открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Мотивы преступления пока неизвестны. Как утверждают в полиции, в ходе следственных действий в телефоне подозреваемого была обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».



⚡️Перші кадри зі школи, де сталася різанина.

▪️Зранку у школі нападник заздалегідь підготувався: у вбиральні одягнув маску й каску, після чого зайшов до класу та напав з ножем на вчительку й однокласника.

▪️Внаслідок нападу обидва потерпілі зазнали ножових поранень і були госпіталізовані.

▪️Після цього підліток зачинився у вбиральні та завдав собі поранень, наразі перебуває в лікарні, триває розслідування.


https://t.me/k_dvizh/69446?single
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31185
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:43

  Wirująświatła написав:
Что ты забыл на этой ветке? Какую последнюю книгу ты прочитал и сколько лет назад?

а вы?

скажу честно, лет 30 назад ,"Парфюмер" кажется.
потом было не до книг ,ложился в 23/24 вставал в 4/5 , почти каждый день.
я много читал в юношестве, разного ...помню "Одесские катакомбы" за сутки
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 23.05.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 23:50

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
Что ты забыл на этой ветке? Какую последнюю книгу ты прочитал и сколько лет назад?

а вы?

скажу честно, лет 30 назад ,"Парфюмер" кажется.
потом было не до книг ,ложился в 23/24 вставал в 4/5 , почти каждый день.
я много читал в юношестве, разного ...помню "Одесские катакомбы" за сутки

ну парфюмер понятно , то гейське. А одеські катакомби чим вас заінтересували?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 00:36

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор
оказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології


Исследования отчасти да теряют актуальность. Читаю учебник для вузов по психологии подростка 2000г. издания. Какие то идеи актуальны до сих пор. Другие безнадежно устарели. Со времен древнего Рима никогда общество не влияло на детей так сильно, а влияние родителей не было настолько слабым как сейчас. Родители не могут конкурировать с интернетом и предложить что то более интересное своим детям. Фактически их роль равна банкомату. Типа деньги давай, а в личку не лезь.

Как ты думаешь влияет это обстоятельство на что то?
так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.
Ви ж нібито досліджуєте психіку людини а виходить що через 20 років змінилось суспільство і психіка змінилась? Но і окрім того ви нібито відкидаєте поняття норми. Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно.
Кажете роль батьків рівна банкомату? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав. :lol:
Не можуть конкурувати батьки коли постійно зайняті функцією банкомата і безконтрольно відпускають дітей "общєству" в інтернет. Но інтернет теж можно і требп обмежити і обмежити право "общєства" лізти в свою сімю.
Те що вам не підходить ви називаєте не сучасним, но і зараз існують інші варіанти реальності, чому ви вважаєте ваш варіант свідомості передовим а інші тупіковими? Тому що так на "заході"? Ну по перше є і інше людство, а по друге і захід не весь трансгуманістичний.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:21

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.

Вы слишком лихо смешали гражданство с религией :)
Медицина - это не только операции, да и при операции анестезиолог может поинтересоваться подноготной пациента. При терапии все еще сложнее. Представители разных рас по-разному реагируют на некоторые препараты, что одного вылечит, другого убьет. Религия может дать представление об образе жизни пациента. Также хороший врач может поинтересоваться профессией, чтобы понять, под воздействием каких факторов возникло заболевание, а заодно оценить, насколько дорогое лечение может себе позволить пациент. С диагностикой все еще сложнее.
Т.о. с точки зрения представителя точных наук, медицина также наукой не является. Кроме, пожалуй, патанатомии. В исполнении редких профессионалов это ближе к искусству.
Ну а психология - это, в очень большой степени, способность адаптироваться в обществе. Поэтому в разных обществах состояние оценивается по-разному.

ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9249
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21720 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
  #<1 ... 893894895896
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 13956
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.