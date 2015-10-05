RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 895896897898>
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:55

Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. .
а як ви умудрились тоді в норму убивство дєдушки ? Чи мож то дєдушка прічінял нєудобство?
З памяттю в мене добре. Тільки в стресовій ситуації коли багато різної інформації дає збой.
Ну продолжаєм разговор, що таке "більшість психологів"? І чому туди не входять ті ж китайські психологи? ) і напомніть мені яка задача стоїть перед психологом? Допомогти людині стати удобною для оточуючих?

Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.

Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31192
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:05

  Дюрі-бачі написав:Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...

С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это миф

При совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31192
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:51

  Wirująświatła написав:

Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Віталіан поправ мене якщо я десь щось забув чи переплутав.
ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.
Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.
Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:20

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.

Але доктори економічних наук таки існують
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37214
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8288 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:51

  Faceless написав:
Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.

Але доктори економічних наук таки існують

А ще існують доктори - кандидати медичних наук (доктори - кандидати в доктори, потім стають докторами-докторами?). Казуістика якась.
alibob
 
Повідомлень: 773
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 15:58

Психологія та саморозвиток

alibob написав:
  Faceless написав:
Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.

Але доктори економічних наук таки існують

А ще існують доктори - кандидати медичних наук (доктори - кандидати в доктори, потім стають докторами-докторами?). Казуістика якась.
Ніби вони просто кандидати. Доктором стають пізніше
А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37214
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8288 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:19

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:

Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Віталіан поправ мене якщо я десь щось забув чи переплутав.
ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.
Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.
Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?

1. Я не за и не против удобных детей. Я здесь не занимаюсь дискриминацией кого либо, даже русских которых много кто ненавидит. У удобных детей в будущем могут возникнуть трудно решаемые (если вообще решаемые) проблемы. Когда родители говорят "ок нас это устраивает лишь бы ребёнок сидел дома" это эгоистичная позиция. Я тут приводил исследования как формируется мозг. Социализация не всегда проходит гладко. Ребёнка могут ждать неприятности, моральные и психологические травмы. Родители здесь не помощники. Вы не будете бегать со своим ребенком, учить его знакомиться, защищать себя и достойно отвечать обидчикам. Но и дома он этому не научится. Выше я писал родители не могут конкурировать с влиянием соц.сетей, СМИ и коллектива. Те кто это осознает принимают более адекватные решения.

  Banderlog написав:Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів
на этом месте чуть не упал с дивана. Если бы за фантазии платили деньги ты был бы богаче Илона Маска. Мнение психолога интересуют когда уже поздно пить боржоми. У психологов нет мест в парламенте, раскрученных СМИ, нефтяных вышек или it гигантов. Так же у них нет ядерного оружия или золотодобычи. Их влияние на общество ничтожно даже в США. Про Украину/ РФ вообще промолчу. У любого священника влияние на свой приход больше.
  Banderlog написав:чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?
а типа раньше агрессии не было? Новеньких "прописывали" в коллективы, разного рода кулачьи бои или просто буллинга. Агрессия появилась только вчера? Школьная агрессия стала экзотикой поэтому когда что то случается тут же все СМИ обсасывают это событие. И да причем тут психологи? Общество развивается по своим законам. Экономически детей скинули на родителей (теперь у родителя должна болеть голова как одеть/обуть ребенка, купить ему айфон и дать денег на Макдональдс) зато воспитывает того же самого ребенка...общество. Причем анонимное. Из тик токов и прочих ютубов. То как я могу влиять на детей за тысячи км я тут много примеров приводил. Такое дикое противоречие. У меня нет ответа что с этим делать. Человечество должно проглотить и выработать иммунитет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 13 січ, 2026 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31192
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:34

  Wirująświatła написав:. Я здесь не занимаюсь дискриминацией кого либо, даже русских которых много кто ненавидит.

Як же ж тоді воювати без дискримінації? :shock:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:54

интересный фильм. США 70е . 8ми классники распускают слух что их учитель гомосек. Кстати комедия. Много смешных моментов.

https://filmix.my/film/drama/23602-v-vo ... -2011.html
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31192
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 895896897898>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 13979
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.