#<1 ... 895896897898 Додано: Вів 13 січ, 2026 17:41 Faceless написав: А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук

Та пісня пригадалася про "что сказали эти кандидаты в доктора?"

Висоцького. Не пам'ятаєте?

Та пісня пригадалася про "что сказали эти кандидаты в доктора?"Висоцького. Не пам'ятаєте?Але написав сурйозно, 😁😉 чим збив Вас з пантелику.

**«Мы, двое мужчин» (1962)** — это советская драма, снятая на киностудии им. Довженко режиссёром Юрием Лысенко. Фильм основан на рассказе Анатолия Кузнецова «Юрка — бесштанная команда», он же написал сценарий. В главной роли — молодой **Василий Шукшин** (Мишка Горлов).



### Сюжет

Колхозный шофёр Мишка Горлов — грубоватый, холостяк, скандалист и не самый приятный в общении человек. Однажды деревенская учительница просит его взять с собой в город её маленького сына-первоклассника Юрку, чтобы купить мальчику школьный костюм (мальчик — без отца, из бедной семьи).



Мишка сначала крайне неохотно соглашается — ему совсем не хочется таскать с собой ребёнка. Но в долгой поездке на грузовике (по украинской глубинке и в Киев) между взрослым грубым мужиком и маленьким серьёзным мальчиком постепенно возникает взаимопонимание. Они проходят разные житейские ситуации, сталкиваются с людьми, и шофёр под влиянием ребёнка меняет своё отношение не только к Юрке, но и к окружающим людям в целом. К финалу из вынужденных попутчиков они становятся настоящими друзьями.



Классическая для того времени «история очеловечивания» через встречу с ребёнком, но снятая довольно искренне и без излишнего слащавания.



### Критика и восприятие

- Фильм типичен для «оттепели» конца 1950-х — начала 1960-х: больше реализма, меньше обязательного оптимизма, внимание к простым людям и их внутренним изменениям.

- Шукшина почти все отмечают как огромное достоинство картины — он играет очень естественно, будто документально.

- С другой стороны, некоторые современные зрители и критики называют сюжет **заезженным** и предсказуемым: «грубый мужик → встреча с ребёнком → исправление». Мотив «вдруг подобрел после общения с безотцовщиной» действительно был очень распространён в советском кино тех лет.

- Название «Мы, двое мужчин» иногда вызывает иронию у зрителей — многие пишут, что «настоящий мужчина» в паре как раз маленький Юрка, а взрослый Мишка скорее ведёт себя по-детски.

- Фильм имел интересную судьбу: после эмиграции Анатолия Кузнецова в 1969 году (он остался в Лондоне) картину надолго «положили на полку», почти перестали показывать. Поэтому она остаётся довольно редкой и малоизвестной даже среди любителей советского кино.



Если коротко: тихая, душевная, немного наивная по сегодняшним меркам история о том, как ребёнок может «перевоспитать» взрослого. Ценится в первую очередь за Шукшина в одной из ранних больших ролей.





Наглядный пример как изменились общественные нормы. Неженатый мужчина весь фильм проводит с чужим ребенком. В наше время такой сюжет жёстко осудили бы. Безответственная мать, как она могла отдать ребенка непонятно кому, а вдруг с ним что то случилось бы. В кадре ребенку наливают водку и ведут не детские разговоры. На его глазах режут тёлку на мясо.

Додано: Вів 13 січ, 2026 20:26 alibob написав: Faceless написав: Сибарит написав: ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.

Але доктори економічних наук таки існують

Але доктори економічних наук таки існують Але доктори економічних наук таки існують

А ще існують доктори - кандидати медичних наук (доктори - кандидати в доктори, потім стають докторами-докторами?). Казуістика якась. А ще існують доктори - кандидати медичних наук (доктори - кандидати в доктори, потім стають докторами-докторами?). Казуістика якась.

а врачей с пониманием професии дуже мало , почти нет

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

