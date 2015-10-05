Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 897898899900 Додано: Пон 19 січ, 2026 11:18 Депрессия у подростков, вызванная FOMO (fear of missing out — страх упустить что-то важное) и социальным сравнением в соцсетях, — это хорошо изученная проблема. FOMO возникает, когда подростки видят посты сверстников о "идеальной" жизни (вечеринки, успехи, внешность), что вызывает чувство исключённости и тревогу. Социальное сравнение усиливает это: подростки сравнивают себя с отфильтрованными образами, что приводит к низкой самооценке, одиночеству и депрессии. Исследования последних лет (2020–2026) подтверждают эту связь, показывая, что проблемное использование соцсетей (SMA) коррелирует с депрессивными симптомами через эти механизмы.



### Ключевые исследования и доказательства

- Мета-анализ 2024 года (32 исследования, 26 166 студентов) выявил положительную корреляцию между SMA и депрессией (r = 0.31), а также с FOMO (r = 0.41) и одиночеством (r = 0.21). FOMO усиливает депрессию через фиксацию на сравнениях, снижая самооценку (отрицательная корреляция r = -0.24). У подростков это особенно заметно, так как они чаще используют соцсети для социального одобрения.



- Обзор 2020 года (PMC) показал, что социальное сравнение и FOMO медиируют связь между SMA и депрессией: подростки, видя "идеальные" жизни, чувствуют себя хуже, что приводит к симптомам тревоги и депрессии.



- Исследование 2023 года (ScienceDirect) подтвердило, что FOMO усиливает связь между SMA и тревогой у подростков: высокие уровни FOMO приводят к большей фиксации на сравнениях, особенно у девушек, вызывая депрессию.



- Опрос Pew Research 2025 года: 34% девушек-подростков и 20% мальчиков чувствуют себя хуже от соцсетей из-за сравнения, что усиливает депрессию. FOMO усугубляет это, делая подростков зависимыми от лайков и постов.



- Адвизор Surgeon General США (2023): Соцсети способствуют депрессии через FOMO и сравнение, особенно у уязвимых подростков, рекомендуя ограничения.



Это приводит к циклу: FOMO заставляет больше времени проводить в соцсетях, сравнение снижает самооценку, что усиливает депрессию. У подростков это особенно опасно из-за развивающегося мозга. Рекомендации: ограничить экранное время, поощрять оффлайн-активности, развивать самоосознание.

Генетика интеллекта в период 2010–2025 годов претерпела значительный прогресс благодаря genome-wide association studies (GWAS), которые идентифицировали сотни генов, ассоциированных с когнитивными способностями и IQ. Эти открытия подтвердили полигенную природу интеллекта — он определяется тысячами генетических вариантов с маленьким эффектом каждый, а не несколькими "генами ума".



Однако heritability (доля variance, объясняемая генетикой) от GWAS ниже ожидаемой: SNP-heritability (на основе common variants) составляет около 10–20%, в то время как twin studies дают 50–80% для взрослых. Это указывает на "missing heritability" — разрыв, объясняемый rare variants, эпистазом или взаимодействием генов со средой. Среда (образование, питание, стресс) действительно доминирует, объясняя до 50% variance в интеллекте, особенно в детстве и подростковом возрасте, где heritability ниже (20–40%) и растёт с возрастом.



Ключевые открытия GWAS (2010–2025)

- **2011 год**: Ранние GWAS (например, Davies et al.) подтвердили high heritability интеллекта (~40–50%), но не нашли значимых loci из-за малого размера samples. Это заложило основу для понимания polygenic nature.



- **2016–2018 годы**: Прорыв с большими samples: GWAS на educational attainment (Okbay et al., 2016) идентифицировали 74 loci, объясняя ~4% variance. Savage et al. (2018, N=269,867) нашли дополнительные variants, polygenic score предсказывал 4.8% variance в IQ. Davies et al. (2018) подтвердили ~20% SNP-heritability, показав генетический overlap с education (~0.78).



- **2020–2025 годы**: Более крупные GWAS (например, Lee et al., 2018, N>1 млн для education) выявили сотни генов, polygenic scores объясняют 9–15% variance в related traits. В 2025 году фокус на extreme intelligence (Zabaneh et al.) показал heritability 0.33 для high IQ, с overlap с normal-range IQ (~0.86). Исследования подтвердили, что генетика объясняет ~20% variance, но среда — ключ к реализации потенциала (например, через gene-environment interactions).



Роль среды

Среда доминирует в 50–80% variance (в зависимости от возраста): heritability растёт от 20% в infancy до 80% в adulthood, показывая, что генетика "активируется" средой (education, SES, nutrition). GWAS подчёркивают GxE interactions: генетические факторы сильнее в благоприятной среде, но среда может компенсировать генетические риски. Это открытие влияет на образование и политику: фокус на среде для повышения IQ.



для меня этот велосипед был изобретен ещё в ВУЗе. Гениальный скрипач никогда бы не стал таким если бы ему не дали скрипку и не показали как играть. Тоже во всех остальных сферах. Но ключевой момент - мотивация, положительное эмоциональное подкрепление. Если ее нет купите хоть все скрипки мира своему ребенку, скрипача не будет. А откуда берется мотивация до сих пор точных исследований нет.



но есть закономерность, любые нарушения в детском возрасте (РАС, СДВГ, УО) снижают мотивацию. Таким образом мотивация это либо сама энергия либо обязательное условие для её проявления. Депрессию тоже можно рассматривать как отсутствие мотивации к каким либо действиям.



Мотивация у детей и подростков — это сложный процесс, включающий внутренние и внешние факторы, которые стимулируют поведение, обучение и развитие. В норме она формируется под влиянием биологических, психологических и социальных механизмов, но при расстройствах, таких как расстройство аутистического спектра (РАС), умственная отсталость (УО) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), мотивация часто снижена из-за нейробиологических и когнитивных особенностей. Ниже разберём это подробно на основе научных данных.



### Откуда берётся мотивация у детей и подростков в норме?

Мотивация делится на **внутреннюю** (интринсик, когда действие приносит удовольствие само по себе) и **внешнюю** (экстринсик, связанную с вознаграждениями или избеганием наказания). Она возникает из комбинации факторов, описанных в теориях, таких как Self-Determination Theory (SDT) Райана и Деси, где ключевыми являются три базовые психологические нужды: автономия (чувство контроля), компетентность (успех) и relatedness (связи с другими). Вот основные источники:



1. **Биологические основы**: Дофаминовая система вознаграждения в мозге (вентральный стриатум, nucleus accumbens) активируется при успехе или новизне, вызывая удовольствие. У детей это проявляется в любопытстве и исследовании (например, через игру), а у подростков — в поиске рисков и новизны, что связано с развитием префронтальной коры и пубертатными гормонами.



2. **Внутренняя мотивация**: Возникает из интереса, любопытства и чувства компетентности. Дети мотивированы играть, потому что это даёт новизну, контроль и социальные связи. У подростков это поиск идентичности, ценностей и страстей — например, через хобби или цели, где успех усиливает мотивацию (success begets success).



3. **Внешняя мотивация**: Похвала, награды, одобрение от родителей или peers. У детей это работает через положительное подкрепление (например, стикеры за усилия), но чрезмерные награды могут подорвать внутреннюю мотивацию (undermining effect). У подростков внешние факторы — одобрение сверстников, академический успех или избегание неудач — часто доминируют из-за социального давления.



4. **Социальные и контекстуальные факторы**: Родительская поддержка автономии (например, поощрение выбора) повышает мотивацию через удовлетворение нужд. Связи с peers и учителями усиливают социальную мотивацию, особенно в подростковом возрасте, где одобрение группы критично. Успех в школе или спорте создаёт цикл мотивации.



5. **Развивающиеся аспекты**: У детей мотивация часто игровая и сенсорная; у подростков — связана с кризисом идентичности (по Эриксону), где риски и отношения мотивируют, но могут привести к проблемам без поддержки.



### Почему мотивация снижена при РАС, УО и СДВГ?

При этих расстройствах мотивация падает из-за нейробиологических нарушений, executive dysfunction (проблем с планированием, вниманием), emotion dysregulation (трудности с регуляцией эмоций) и социальных факторов. Это приводит к снижению как внутренней, так и внешней мотивации, особенно в задачах, требующих усилий или социального взаимодействия. Коморбидности (сочетания) усиливают эффект.



- **При РАС**: Сниженная социальная мотивация — ключевой фактор (social motivation theory). Дети с РАС слабо реагируют на социальные вознаграждения (похвала, улыбки), предпочитая сенсорные или ритуальные стимулы. Это связано с нарушениями в reward-системе (слабая активация на социальные стимулы), ригидностью (трудности с новизной) и emotion dysregulation, что делает задачи менее привлекательными. У подростков это усугубляется социальными трудностями, приводя к избеганию. Мотивация ниже в социальных и новых ситуациях, но может быть высокой в интересах (hyperfocus).



- **При УО**: Мотивация снижена из-за когнитивных ограничений — слабое планирование, низкая компетентность и понимание последствий. Reward-система работает, но executive functions (EF) нарушены, что затрудняет постановку целей и усилия. Социальные и адаптивные проблемы добавляют: дети чувствуют поражение, что снижает мотивацию (learned helplessness). УО часто коморбидна с РАС/СДВГ, усиливая эффект — мотивация ниже в сложных задачах, но может быть сохранной в простых или любимых.



- **При СДВГ**: Снижение мотивации связано с дефицитом дофамина в reward-системе, что делает усилия менее приятными (delay aversion). EF-нарушения (импульсивность, слабое внимание) приводят к избеганию задач, требующих persistence. Emotion dysregulation медирует: раздражительность и тревога снижают мотивацию. У подростков это усугубляется, приводя к прокрастинации и социальным проблемам. Мотивация ниже в скучных задачах, но высока в интересных или с немедленным вознаграждением.



В коморбидностях (например, РАС + СДВГ) мотивация падает сильнее: emotion dysregulation и социальные проблемы усиливают изоляцию, снижая вознаграждения. Интервенции (ABA, CBT) помогают, фокусируясь на интересах и поддержке.



это неполное и упрощенное понимание мотивации, очевидно что её механизмы глубже. Например что мотивирует ребенка на агрессию, побег из дома, суицид и конфликтность? Средой это не объясняется, агрессивные дети растут в той же среде, что и нормотипичные.

