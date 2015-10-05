Banderlog написав:Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментів там вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні.
То что вы описываете- есть явление дереализации, оно бывает даже у здоровых людей или с неврозом от стресса. И ваши дискусии с диванными патриотами есть способ компенсации, как и мое нытье впрочем. Причем мы с вами оба находимся в ситуации- "плохо, но недостаточно", не так ли? Недостаточно, что бы что-то радикально менять. Вы никогда не хотели, что бы стало значительно хуже, что бы можно было с чистой совестью выкопать глечик из-под грушки и просто свалить на*** и никогда не пожалеть о прошлом, так как прошлое окончательно погибло? Но пока не время, так как "недостаточно плохо", есть и свои плюсы, не так ли?
Banderlog написав:обично внукам лишають бо здоровя вже не те щоб правнуками цікавитись. А з дітьми є конфлікт поколінь
а с внуками конфликта поколений нет? достаточно быть вашим дитём для конфликта?
Ну кажуть же, що внуків люблять набагато сильніше чим дітей. По-перше рідше бачать (не так вимотують нерви), по-друге як замахав внук - скинув батькам, нема необхідності терпіти)) Ну і зрілі люди більш терпиміші і спокійніші, не псіхують по дрібязкам
Инфантилизм современных подростков отмечается многими исследователями, которые чаще всего оценивают это явление не как патологию «классического» инфантилизма, за которым стоит отставание в развитии и смещение возрастных особенностей, а как вариант нормативного развития, обусловленный рядом внешних социальных обстоятельств развития.
Основной проблемой личностного инфантилизма считается незрелость эмоционально-волевой сферы, которая выражается в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, а также в пониженной критичности по отношению к себе и повышенной требовательности к заботе.
Инфантилизму часто сопутствуют эгоцентризм и развитие компенсаторных реакций — фантазирование, уход от деятельности и др. Усиливающаяся в обществе объективная историческая тенденция к удлинению детства все больше распространяется на отрочество. В этой ситуации инфантилизм становится непосредственным следствием затягивающегося детства и специфических социальных отношений.
На "подростничество" распространяются особенности социальной ситуации развития, характерные для детства, а отношение взрослых к подростку все больше походит на отношение к ребенку.
Продленное детство, где нет обязанностей и ответственности, где ребенок защищен и его главная задача — «гармонично развиваться», А. В. Толстых представляет как явление неоднозначное. Парадокс детства состоит в том, что количественное его удлинение не ведет автоматически к качественному совершенствованию развития.
Выход, по мнению А. В.Толстых, надо искать в интенсификации развития по всем его параметрам — умственному, нравственному, гражданскому, общественно-политическому и, главное, трудовому [57].
Другой причиной роста инфантилизма подростков является специфическое отношение к детству и отрочеству как периоду подготовки к «настоящей жизни».
Возрастные этапы детства воспринимаются многими взрослыми пренебрежительно, как жизнь не настоящая, а период, который служит обеспечению решения задач взрослой жизни (подготовка, тренировка, получение знаний, которые будут нужны потом).
Тесно связан с инфантилизмом и такой феномен детско-родительских отношений в современных семьях, как гиперопека. Родители считают себя в праве определять не только приоритеты развития ребенка, но и принимать за него большинство решений: что одеть, с кем дружить, что читать, куда поступать и т.д. И хотя многие родители декларируют своей воспитательной целью самостоятельность, активность и успешность ребенка, средством достижения этой цели становится зависимость и пассивность. Инфантилизм современных подростков, как обобщает А. В. Толстых, «процветает благодаря некоторым особенностям времени: объективному процессу расширения временных рамок детства, распространившейся без меры родительской гиперопеки, тенденции к облегченному воспитанию. Это, так сказать, его феноменальное поле, совокупность внешних признаков и причин, вызывающих к жизни инфантильное самосознание» [57].
Тормозом развития является и удовлетворенность своим сегодняшним положением, своим возрастом. Если подросток не выходит за пределы своей личности, не развивается, экстраполируя себя в будущее, удовлетворенность трансформируется в косность и стагнацию. Желание стать взрослым, готовность принимать на себя ответственность современные подростки озвучивают все реже. Им комфортно в своем возрасте, и защищенное, предсказуемое существование вполне удовлетворяет их запросы.
в этом отрывке (оригинал статьи Толстых Инфантилизм подростка я не нашёл) в причинах отсутствует важное связующее звено - кому принадлежат дети родителям или обществу. Если обществу, то уже с 13 лет их потихоньку включают в какую то взрослую деятельность, а в 15-16 открываются все возможности работать или учиться и жить в общежитии отдельно от родителей. И многое другое.
Современное детство затягивается по 2м причинам, обществу не нужна свежая трудовая кровь, которая может потеснить олдов с их рабочих мест и (главнре) принадлежность детей родителям, 13-18 л подростка уже практически не привлекают ни к какой "взрослой" деятельности. Более того нет пространства/обстоятельств где бы подросток мог контактировать со взрослыми людьми (читай с обществом) за пределами школы/спорт секции.
### Инфантилизм подростка по А.В. Толстых (вероятно, Н.Н. Толстых)
На основе результатов поиска и анализа, запрос, вероятно, относится к работам Наталии Николаевны Толстых (Н.Н. Толстых), ведущего российского психолога по возрастной психологии и развитию подростков (директор Института психологии РАН). А.В. Толстых (возможно, опечатка или другой автор) упоминается в контексте редактирования работ Эриксона, но прямых текстов по инфантилизму не найдено. Н.Н. Толстых в 2015 году описывала современное взросление с акцентом на социально-психологический инфантилизм как задержку зрелости, вызванную кризисом семьи, гиперопекой и социальными факторами. Это приводит к снижению самоорганизации, зависимости от родителей и незрелости суждений. Ниже причины, содержание, цитаты и ссылки.
#### Причины инфантилизма По Толстых, инфантилизм — социально-психологический феномен, связанный с кризисом семьи и общества: - **Гиперопека и симбиотичность воспитания**: Излишняя привязанность родителей (особенно матерей) препятствует сепарации, снижая самостоятельность и зрелость. Это приводит к незрелости суждений и выборов. - **Кризис семьи**: Низкая эмоциональная вовлечённость, контроль без принятия, отсутствие социальной поддержки (в многодетных семьях или малых поселениях) усугубляют зависимость. - **Социальные факторы**: Современное взросление характеризуется инфантилизмом из-за снижения способности к самоорганизации; молодежь воспринимается как "невзрослая". - **Влияние среды**: В небольших населенных пунктах гиперопека выше из-за традиционного воспитания; в городах — низкое принятие из-за конкуренции.
#### Содержание инфантилизма Инфантилизм проявляется как задержка личностной зрелости: низкий уровень самоорганизации, зависимость от родителей, псевдозрелость (подавление субъектности), отсутствие четкого представления о жизненном пути. У подростков это приводит к дезадаптации, снижению жизнеспособности и эмоционального интеллекта. Толстых отмечает корреляцию ценностей родителей и детей всего в 10%, где у подростков преобладают мотивационные факторы, а не ценностные.
#### Цитаты - "Взросление молодежи характеризуется социально-психологическим инфантилизмом... что приводит к снижению способности молодежи к самоорганизации, а в обществе — восприятию их как невзрослых." (Толстых, 2015, из анализа в статье о жизнеспособности). - "Однако излишняя привязанность, симбиотичность воспитания может быть причиной незрелости, инфантилизма суждений и выборов." (Из статьи о социальной идентичности, ссылаясь на Толстых). - "Чрезмерная родительская вовлеченность может становиться причиной сложностей сепарационных процессов, так как уменьшает возможности обретения ребенком самостоятельности за счет проб разных форм поведения." (Из статьи о материнском отношении, связывая с инфантилизмом по Толстых). - "У подростков и их родителей коррелируют 10% ценностей, при этом в структуре целей у первых преобладают мотивационные факторы, а у вторых — ценностные." (Толстых, 2012, из анализа ценностей).
#### Ссылки - Толстых Н.Н. (2015) Современное взросление. Консультативная психология и психотерапия, т. 23, № 4, с. 7-24. https://doi.org/10.17759/cpp.2015230402. - Толстых Н.Н. Подростки и их родители: что ценят и чего хотят сегодня? // Психологическая наука и образование. 2012. № 4. С. 70–78. - Малеев А.Л. Особенности становления социальной идентичности в подростковом возрасте. http://elibrary.ru/item.asp?id=20377687. - Новикова М.А., Реан А.А. Особенности материнского отношения в связи с формированием ценностных ориентаций современных подростков. https://psyjournals.ru/social_psy/2021/ ... Rean.shtml. - Прихожан А.М., Толстых А.В. Подросток в учебнике и в жизни. М., 1990.
Сибарит написав:Самое интересное, что цель не оставить денег очень близка к цели накопить деньги. В обоих случаях деньги становятся смыслом жизни.
от вас не ожидал) целей может быть миллион, а смыслов хорошо если хотя бы один есть. Это не тождественные и не равные по калибру понятия. Среди целей естественно присутствуют физ. потребности, для удовлетворения которых нужны деньги, но не бесконечное количество. Вам не надо миллионы долларов чтобы вкусно и с пользой питаться, носить удобную одежду, общаться с людьми и что там ещё в базовых.
Когда деньги становятся смыслом нет такой суммы которая бы сказала "хватит, мне достаточно". Поэтому и становятся олигархами, потому что смысл отрывается от потребностей и начинает жить своей жизнью. Это относится ко всем видам накопительства (в т.ч. коллекционированию которое многие считают "безопасным хобби").
То есть если не отрывать смыслы от текущих потребностей, средства их удовлетворения смыслом не станут.
Як на мене Для того щоб постійно не стартувати з нуля коли 10% стартують з батьківського капіталу - то накопичення капіталу є набагато кращим заняттям ніж спроба витратити все що накопичив + Той хто накопичував працею - в основному не буде витрачати на фігню.... Я наприклад завжди порівнюю не ціну того що купую , а час витрачений на заробляння того що хочу купити....