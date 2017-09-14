Цікаве те, що пітріло Хантер навіть оце повідомлення оскаржує. Може модератори викинуть це непорозуміння звідси, якщо йому тут все не подобається 😅
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:21
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В современных конфликтах информационное воздействие нередко становится самостоятельным инструментом войны, иногда не менее значимым, чем сами ракеты. Демонстрация возможности удара, имитация пуска, тестирование реакции противника и его систем оповещения: всё это элементы психологической и технологической борьбы. В условиях, когда время подлёта баллистических ракет исчисляется минутами, сама неопределённость превращается в оружие.
По всей стране была объявлена воздушная тревога из-за вероятного запуска с полигона «Капустин Яр» ракеты средней дальности «Орешник». Позднее украинские официальные лица сообщили, что речь шла не о реальном пуске, а об имитации. Подобный эпизод может рассматриваться как проверка алгоритмов реагирования, демонстрация технических возможностей и создание атмосферы стратегической неопределённости без фактического нанесения удара. Это способ воздействовать на противника, не переходя порог прямой эскалации.
Важно и то, как подаётся событие: формулировка «русские всех перехитрили» усиливает эффект, превращая технический эпизод в нарратив о тактическом превосходстве. При этом сам факт оперативной отмены тревоги говорит о том, что системы мониторинга и оповещения функционируют, а реакция была быстрой. Таким образом, событие одновременно демонстрирует и уязвимость (из-за необходимости реагировать на любую потенциальную угрозу), и устойчивость благодаря способности оперативно корректировать информацию.
В более широком смысле речь идёт о войне ожиданий. Если одна сторона способна заставить целую страну уйти в укрытия без реального удара, она воздействует не только на инфраструктуру, но и на психологическое состояние общества. Но та же логика работает и в обратную сторону: каждое ложное срабатывание со временем снижает эффект устрашения и формирует адаптацию. Главное в подобных эпизодах не сам факт имитации, а способность сторон управлять неопределённостью и выдерживать её.
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:39
По-перше ніколи не заявляв, що "фламінго не існує в принципі". Але точно не 7 на добу і навіть не 1 на добу. Одна на місяць - можливо, але і то не факт.
Не розумію, навіщо на кожному кроці так відверто і топорно дурити мудрий нарід. Хоча ні, все розумію.
По-друге
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 12 лют, 2026 21:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:49
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За заявою Міноборони, 256-та кіберштурмова дивізія, спільнота InformNapalm та Сергій Стерненко провели спецоперацію, внаслідок якої росіянам вдалося навіяти думку про те, що вони нібито знайшли шлях для обходу блокування Starlink.
"Вдалося зібрати дані про 2420 ворожих терміналів та їх точні місця знаходження. Крім того, росіяни, які скористалися ботом, ще й накидали донатів на 5870 доларів, які Сергій спрямує на закупівлю додаткових дронів. Термінали Starlink заблоковані, а координати передані для опрацювання", - сказано у повідомленні Міноборони.
Додано: Чет 12 лют, 2026 22:37
Списывать мужиков не правильно. Любой вполне может пригодиться в тылу, даже с ампутацией. Идет война.
Тому усі придатні, деякі можливо обмежено. Усі пройдуть через цю війну.
Якщо тут усі вумні, то нехай вчаться на чужому досвіді, а не на власному. Маю на увазі Чечню, коли чеченці не всі послухались Джохара Дудаєва, який вважав, що воювати треба до останнього, до перемоги. Бо в кремлі знаходяться нелюди і вони знову після тимчасового перемир'я будуть здійснювати напади та вбивати твій народ. А коли одержать перемогу, то спочатку пограбуютть а потім будуть використовувати його як гарматне м'ясо у своїх інших війнах, без яких кремль не може. Бо в голові у них таке гівно. І зробити їх іншими нікому ще не вдавалось.
Нагадую, що Кадиров вирішив миритися з кремлем і це закінчилось відправленням чеченців на війну в неньку-Україну. Все як попереджав Джохар Дудаєв, гордість і честь чеченського народу.
Додано: Чет 12 лют, 2026 22:59
Додано: Чет 12 лют, 2026 23:11
понятно, одні будуть дома сидіти а той хто пішов в 22 буде в армії поки останні соки з нього не витиснуть.
Якщоб чеченці не пішли до цього часу на мир їх б вже знищили. В Україні поки воюють лиш добровольці. Вони самі хотять нас вбивати.
Додано: Чет 12 лют, 2026 23:22
