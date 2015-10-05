|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 18 лют, 2026 08:39
Сибарит
в ЗСУ рядовой носит мундир полковника? Почему нет, купил в Военторге и носишь себе. Дискриминация?
если вы думаете что супервайзеры массово покупали себе новую бмв 5й серии вы слегка ошибаетесь. Это негласное правило четко регулировалось ...доходами
Супервайзеры покупали Жигули, ланосы, логаны, Авео, амулеты. Директора филиалов Мазда 3/6, Королла, Киа, хюндай (не премиальной линейки). Региональные директора Кэмри, Прадо, Лексус, Мерсы, БМВ, Инфинити. Речь идёт о новых или б/у до 3х лет авто. Супервайзеры из-за невысокого дохода могли покупать корыта любого возраста. Чтобы супервайзера уволили за авто премиум сегмента кейса не помню, они просто такое авто не покупали.
Один РД купил себе грандис, после чего его пригласил собственник и в приватной беседе сказал, что уровень авто не соответствует его положению в компании, грандис сразу был передан супруге, а РД купил другое авто. Кто считал это дискриминацией мог идти работать в другую компанию, не помню чтобы кого то силой держали. На должность РД было 40 кандидатов - директоров филиалов. На должность директора филиала претендовало от 5 до 10 супервайзеров (в зависимости от размера филиала). Кстати от повышения можно было отказаться, если хотелось и дальше ездить на любимом Авео, за это не увольняли.
Собственник хотел, чтобы его менеджеры ездили на хороших авто. Эту фразу я слышал многократно. Типа нам менеджеры бомжи не нужны. И соответственно им платил. Желаю всем такую дискриминацию
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31644
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:05
Wirująświatła написав: Faceless написав:
всі роки скільки я працював в різних компаніях (і в основному це були вельми великі компанії) я навіть не згадаю ні який телефон ні яка марка авто були у моїх керівників чи всяких СЕО. Нікого не гребли марки чи взагалі наявність авто і тим більше телефонів.
больше того я противник айфонов и авто загрязняющих среду и занимающих пространство вокруг ЖК. И что? Как это влияет на ту организацию, в которой я работал? Был бы я собственником возможно я бы выстраивал мотивацию на других ценностях. Но тут проблема, деньги, авто и статусные вещи понятны всем, а мои ценности были бы многим непонятны. Они непонятны даже на этом форуме, относительно образованных людей.
Faceless написав:
"Зустрічають по одьожкє" загалом дійсно має сенс, проте як на мене дещо інший. Це відповідність очікуванням, в першу чергу, для потенційних клієнтів і партнерів. Саме для цього і існують службові авто, корпоративні вимоги дрес коду і таке інше
те же яйца. У той компании не было конкурентов, а клиентами были продуктовые магазины, которым без разницы на чем вы привезёте им товар, хоть на ослах. На рампах заднего двора вас даже кассиры не увидят.
Служебных авто там тоже не было, но были неписанные правила "дресс кода" и владения статусными вещами, направленными внутрь корпорации, а не наружу
.
Впрочем были и писанные, например региональным директорам в командировках полагались отели бизнес класса и обед в ресторане (за счёт компании конечно), чтобы РД не выглядел бомжом, обедая на помойке и ночуя в хостеле. Так же РД выделялись средства на поход с торговой командой в сауну или боулинг. То есть топ не был божеством. Приезд РД на филиал был ожидаемым событием. После рабочего дня неформальное общение с коллективом, иногда до утра.
Собственник хотел чтобы РД был эталоном личного успеха для подчинённых. Чтобы каждый мелкий сотрудник воочию видел до чего можно дорасти в компании. Соответственно директора филиалов равнялись на РД, супервайзеры равнялись на директоров филиалов, торговые представители на супервайзеров.
А теперь представьте что у супервайзера авто и телефон лучше, чем у РД. То есть получается такая постанова, типа зачем стремиться к успеху РД, если даже супервайзеры ездят на Лексусах. Поскольку супервайзер не мог заработать себе на Лексус, объективно бы это не приветствовалось и ломало бы всю систему мотивации.
Описанное конечно не идеал, но и не так плохо как вы оцениваете. Комплексы комплексовать по этому поводу. Пожеланием собственника было демонстрация личной успешности топов в лице РД и директоров филиалов. Поскольку ни служебных авто ни личных водителей в компании не было, нагрузка "дресс кода" ложилась на их карманы. Соответственно марка и модель авто имели значение.
От тому я й кажу, хвора атмосфера, що була насаджена групою в вищому керівництві з психологічними комплексами. Як я спочатку й писав
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37381
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8297 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:08
Wirująświatła написав:Один РД купил себе грандис, после чего его пригласил собственник и в приватной беседе сказал, что уровень авто не соответствует его положению в компании, грандис сразу был передан супруге, а РД купил другое авто.
Боже яка крінжа. Один закомплексований інший куколд
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37381
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8297 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:11
Wirująświatła написав:Сибарит
в ЗСУ рядовой носит мундир полковника? Почему нет, купил в Военторге и носишь себе. Дискриминация?
........
Региональные директора Кэмри...
Один РД купил себе грандис, после чего его пригласил собственник и в приватной беседе сказал, что уровень авто не соответствует его положению в компании, грандис сразу был передан супруге, а РД купил другое авто.
Погон не носит, а в остальном форма одинакова. Более того, мы все носим вещи из военторга, которые могут сильно отличаться от того, что выдают. Погоны вообще мало кто цепляет.
..............
Очень интересно! А в какую сторону Грандис не соответствует Камри? Машины одинаково утилитарные, но разные по назначению. Сотрудника развели на покупку машины, которая не соответствовала его потребностям.
Также интересно, что делает Тойота среди премиума?
На главный вопрос Вы так и не ответили: предупреждали ли соискателей на собеседовании о царящем в компании мракобесии?
ЗЫ владелец компании в 90-е был бандитом?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9306
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21729 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:54
Faceless написав:
От тому я й кажу, хвора атмосфера, що була насаджена групою в вищому керівництві з психологічними комплексами. Як я спочатку й писав
хвора -не те слово.
мені супер, коли був з візитом на судно казав таку історію, в Глазго всі працівники
офісу їздять на б/у авто (8-10 років), і тут один супер (хорват), колишній капітан(тобто гроші точно мав) купив собі Порш Бокстер (60+к фунтов),(мова про 2004-05рік), чоловік молодий (44) неодружений, гарний (жінкам подобається), і от почались в офісі проблеми (жінки до нього як мухи на мед(в офісі Глазго я не бачив жінок, які мене могли зацікавити, мені було 40р).
Тоді fleet director почав хорвата регулярно відправляти кудись в Африку чи Австралію з інспекцією (тобто з офісу долой), потім натякнули , що на Порше не треба їздити до офісної парковки, тому його червоний Бокстер як бельмо (директор компанії їздив на ягуарі S класу, бо то директор), він купив якусь хрінь дешеву(щоб їздити до офісу) і всі стало краще. мій супер крав з ремонту суден по 50к щорічно і ще стільки з закупок на 4-5 суден, а їздив на 15річному авто за 3к фунтів, вдягався дуже бідно (навіть на Х-мас), бо мав розум (а інвестував у недвігу, тихенько)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13219
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3387 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:12
Сибарит написав:
На главный вопрос Вы так и не ответили: предупреждали ли соискателей на собеседовании о царящем в компании мракобесии?
на должности торг.представителей мракобесия с авто не было. На должности выше (супервайзер, дир.филиала и региональный директор) брали с позиции ниже, к тому времени работник уже успевал вкурить "мракобесие" и волен был отказаться от повышения.
Не помню чтобы кого то уговаривали, но помню что почти всегда решение надо было принимать быстро (в течении 1 часа), пока не предложили другому.
Сибарит написав:
Очень интересно! А в какую сторону Грандис не соответствует Камри? Машины одинаково утилитарные, но разные по назначению. Сотрудника развели на покупку машины, которая не соответствовала его потребностям.
Также интересно, что делает Тойота среди премиума?
это провокация такая? почему вы задаете этот вопрос мне? Я перечислил кто на чём ездил и случай с грандисом который мне рассказал сам РД, а потом подтвердили другие люди. Вот не понравился грандис собственнику, он решил что это какая то куйня. С вами не посоветовался.
Faceless написав:
Wirująświatła написав:Один РД купил себе грандис, после чего его пригласил собственник и в приватной беседе сказал, что уровень авто не соответствует его положению в компании, грандис сразу был передан супруге, а РД купил другое авто.
Боже яка крінжа. Один закомплексований інший куколд
Уж вы то точно приходите в крупную организацию со своими правилами и всех под них подстраиваете, включая собственника. Потому что знаете где кринж и кто куколд. А больше никто не шарит.
Напомню там никого не держали и РД мог сказать идите н..хер со своими правилами я увольняюсь и буду ездить на любимом грандисе всем на зло. Но почему то не уволился. мб тряпка? или всё устраивало?
БЫла и другая дискриминация, лифт по карточкам, карточки только у избранных, остальные пешкарусом. Говорят систему внедрили после того как собственник долго ждал лифт на последнем этаже, в то время как им ездила "всякая мелочь" этажами ниже. Мне карточку выдали через полгода, ген.дир. не мог (не хотел?) решить этот вопрос, пришлось самому просить собственника на одном из мероприятий.
В других крупных организациях были другие приколы. Одну сотрудницу уволили за неявку на корпоратив, у нее вроде ребенок заболел, но это ее не спасло. И такого кринжа у меня навалом. Так что на общем фоне случай с грандисом - детские слёзы.
Сибарит написав:
ЗЫ владелец компании в 90-е был бандитом?
в начале 90х владелец ещё в школе учился, он мой ровестник. Начинал кстати с базара.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31644
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:50
Wirująświatła написав:
провокация такая? почему вы задаете этот вопрос мне?
Помилуйте, а у кого ещё я могу уточнить заинтересовавшие меня детали рассказанной Вами истории?
О провокации даже и мыслей не было.
Ответ "не понравился" меня полностью удовлетворил. А история с лифтом окончательно расставила все точки над ё. Самодур обыкновенный.
Такие компании могут выживать только при полном отсутствии конкуренции.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9306
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21729 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:02
Сибарит написав:
Ответ "не понравился" меня полностью удовлетворил
для вас открытие что подчиненный должен хоть в каком то смысле нравиться своему начальнику?
Даже с психологической точки зрения работать с тем, кто тебе не нравится дискомфортно. Директор одной организации говорил, что не берет на работу людей с лишним весом, потому что испытывает к ним отвращение. Что мне было ему ответить, берите потому что это дискриминация? Человек устроен сложнее.
А на сколько должностей ищут именно девушку привлекательной внешности или с порогом в 30-35 лет? Это невозможно преодолеть, как и то что собственнику не зашёл грандис. Ты либо принимаешь всю сложность и запутанность психики другого, либо идёшь в поисках идеала дальше.
В случае с лифтом не было другого варианта, офис 5 этажей, руководство сидит на 5м. Если лифт ездит без остановки между 1м и 4м (сотрудников много, постоянно кто то ездит) на 5й его вызвать нереально. Получается кто на мелких должностях пользуются лифтом, а руководство должно бегать пешком. Где здесь самодурство?
Сибарит написав:
Такие компании могут выживать только при полном отсутствии конкуренции.
почитайте отзывы работников про атб или глово. Очень редко что то хорошее напишут. Имею знакомых там и там, несправедивости там вагоны. Мы бы жили иначе, если бы каждая несправедливость заканчивалась банкротством. Наказать невиновных, наградить непричастных.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 лют, 2026 11:11, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31644
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:09
Сибарит написав:
Такие компании могут выживать только при полном отсутствии конкуренции.
Ви не праві
Якщо компанія працює десятки років , то так зване самодурство керівника ПЕРЕКРИВАЄТЬСЯ витратами на оплату персоналу....
От і виходить
Якщо для того щоб отримати додаткових 300 баксів в місяць, менеджер повинен пройти раз в день два поверхи вверх і два вниз... то це найдорожчі години які йому оплачували за некваліфіковану і невідповідальну працю
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27944
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:13
budivelnik написав:
ПЕРЕКРИВАЄТЬСЯ витратами на оплату персоналу...
правильно. работа где всё идеально скорее всего за минималку. Всё что выше минималки будет с моральным ущербом и его компенсацией. Иначе все разбегутся. Имею много кейсов когда работали за маленькие деньги, спрашиваю что вас мотивировало, работа не пыльная, добрый начальник, дружный коллектив.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 лют, 2026 11:17, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31644
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|15419
|
|