Faceless написав: Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту.

Давайте простіше1 Чи можна назвати малочислену групу людей, яка становить максимум 2-5% від загальної кількості населення і живе по СВОЇМ правилам - самодурами? простіше НЕНОРМАЛЬНИМИ з точки зору 95-98% ?МожнаСаме так називав мене дейтройт , бандерлог і ще десяток інших.2 А чому мене називали неадекватом РІЗНІ люди?Тому що моя поведінка для них була неприйнятною.Для дейтройта розривом мозку було що я міг собі дозволити стояти за прилавком (з точки зору липового майора бути навіть командиром взводу-це западло , а виконувати функції сержанта - це западло в квадраті)Для інших це те що при наявності достатньо великого капіталу-витрати на споживання сімї-обмежені...3 А тепер висновокКерівник (особливо якщо він ВЕДЕ через буєраки) не має часу розтолковувати чому потрібно виконувати ту чи іншу його вказівку (найтяжче для мене це пояснити підлеглим що вони мають робити в момент коли я сам не вірю в успішність , бо так як пропоную -ніхто не робив) і рішення прийнято на інтуїції....Тому якраз ті хто йшов ПЕРШИМ -виглядають тим більшим самодуром для тих , хто йде протореним шляхом але через десяток років...Я мені пояснити СЬОГОДНІ людині яка народилась після 1990 року , що деякі правила працюють щоб уникнути крадіжоч чи наїздів бандитів?Людина НІКОЛИ не бачила бандитів і не уявляє на що може піти мама в якої дитина голодна.Тому деякі правила можливо застарілі але це самодурство ПОМРЕ зі мною і ні на хвилину швидше.