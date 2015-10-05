RSS
  #<1 ... 913914915916
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту.
Але ні те ні те не є здоровою атмосферою. І те і те є скоріше виключенням ніж звичайним явищем.
Давайте простіше
1 Чи можна назвати малочислену групу людей, яка становить максимум 2-5% від загальної кількості населення і живе по СВОЇМ правилам - самодурами? простіше НЕНОРМАЛЬНИМИ з точки зору 95-98% ?
Можна
Саме так називав мене дейтройт , бандерлог і ще десяток інших.
2 А чому мене називали неадекватом РІЗНІ люди?
Тому що моя поведінка для них була неприйнятною.
Для дейтройта розривом мозку було що я міг собі дозволити стояти за прилавком (з точки зору липового майора бути навіть командиром взводу-це западло , а виконувати функції сержанта - це западло в квадраті)
Для інших це те що при наявності достатньо великого капіталу-витрати на споживання сімї-обмежені...
3 А тепер висновок
Керівник (особливо якщо він ВЕДЕ через буєраки) не має часу розтолковувати чому потрібно виконувати ту чи іншу його вказівку (найтяжче для мене це пояснити підлеглим що вони мають робити в момент коли я сам не вірю в успішність , бо так як пропоную -ніхто не робив) і рішення прийнято на інтуїції....

Тому якраз ті хто йшов ПЕРШИМ -виглядають тим більшим самодуром для тих , хто йде протореним шляхом але через десяток років...
Я мені пояснити СЬОГОДНІ людині яка народилась після 1990 року , що деякі правила працюють щоб уникнути крадіжоч чи наїздів бандитів?
Людина НІКОЛИ не бачила бандитів і не уявляє на що може піти мама в якої дитина голодна.
Тому деякі правила можливо застарілі але це самодурство ПОМРЕ зі мною і ні на хвилину швидше.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:26

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:но когда дело касается личных свобод, очень важно найти границу.
Не памятаю автора
Моя свобода закінчується там, де починається Ваша свобода....
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:38

  Сибарит написав:Если человек ради должности готов жертвовать личной свободой, значит он не чувствует в себе силы добиться такого же положения за счёт собственной квалификации.

И да, собственник компании не является собственником работников компании.
особенно актуально для ЗСУ. Многие из бусифицированных не готовы "жертвовать личной свободой" и добивались даже большего "положения за счёт собственной квалификации" чем то, которое им может предложить военком. Вопрос кто чья собственность тоже открытый, нельзя уйти со службы просто потому что вам это надоело.

С той корпорации люди уходили свободно, по разным причинам. И это ключевое. "Жертвы личной свободы" начинаются тогда, когда выйти/уволиться нельзя без негативных последствий.

Почему то вы с фейслесом постоянно упускаете важный элемент - добровольность. В той компании ни к чему не принуждали. Не хочешь покупать тачку премиум сегмента - не иди в региональные директора. Работай себе кладовщиком или торг.представителем на велосипеде/жигулях.

А вы перекручиваете, как будто у работника не было выбора, его насильно принуждали быть региональным директором, покупать инфинити и дорогой телефон. В этом вся суть спора.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 18:42

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:его насильно принуждали быть региональным директором, покупать инфинити и дорогой телефон.



все наврал, а как интересно

Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:19

  Hotab написав:Wirująświatła


мышление бомжа и склонность к минимализму не способствует высоким результатам в работе.


Десь тихо заплакав маленький лисенький Флайман))

Загалом цікаві речі пишеш. Для мого експіренса взагалі це все нове.
В армії є Ланос - ну норм. Корола/Октавія - молодець. Навіть 10-річний бумер - хм, де це він взяв))
Зараз у пілотів моєї авіакомпанії парк від 10 кує до 100, це нікого не цікавить, бо у власника старої Камрі може бути 10 квартир в Одесі, чи 20 паркомісць в різних ЖК столиці і цього не видно. Тобто яка автівка - в моїй АК не вказує ні на що. Особисто я років до 40 ще хотів щось комусь доводити машиною. Зараз перегоріло). Все має бути своєчасно, а не коли можеться, але вже не хочеться (це про авто.. все інше на щастя хочеться і можеться) 😅

перша моя машина була 21093 , у 1996 ,я спокойно ездил без понтов , просто машина
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:25

⚠️ Креатин отлично бустит мозги — добавка улучшает мышление даже после бессонной ночи, доказали учёные

В эксперименте участвовали 15 взрослых, которые не спали 21 час подряд — им дали разовую дозу 20 г креатина и их когнитивные способности выросли:

• Обработка языка выросла на 29%.
• Работа с числами улучшилась на на 24%.
• Логическое мышление выросло на 16%.
• Запоминание слов на — 10%.
• Группа с плацебо не показала никаких результатов.

Объясняется просто: недосып сажает запасы АТФ — молекул-«батареек», из которых клетки берут энергию для работы, а креатин пополняет эту энергию через систему фосфокреатина.

Оказалось, что креатин — не только про мышцы: 5-10г в день помогут поддерживать ясность мышления, особенно при недосыпе и высокой нагрузке, главное помнить — это не замена сну и не стоит закидываться им как энергетиком.

Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:42

Зображення


Так выглядит ферма из 150 TikTok-аккаунтов — китайцы круглосуточно загружают ИИ-ролики и получают по $7’000 за рекламу.

Часть ботов генерирует и постит нейрослоп, другие — лайкают и комментируют для охватов. Если «залетит» хотя бы 1% видео, рабочий день окупится.

TikTok скоро будет смотреть сам себя 😬
