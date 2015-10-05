### Короткий переказ відео "Sony Ericsson - як легендарний бренд мобільних телефонів перетворився на мем?" Відео на каналі "Besida Pro Brend" розповідає про історію бренду Sony Ericsson — від створення до занепаду. Головні пункти: - **Створення та початок**: У 2001 році Sony та Ericsson об'єдналися, створивши спільне підприємство. Розробили логотип та перші моделі, але ранні роки були складними через конкуренцію. - **Злет (2003–2006)**: Успіх прийшов у 2003 році з першими хітами. Пік — 2004–2006 роки: моделі як K750i з камерою Cyber-shot стали легендами, продано понад 100 млн телефонів. Бренд співпрацював з Dolce & Gabbana, інтегрувався в фільми про Джеймса Бонда. Ключові інновації: якісні камери, музика (Walkman-серія). - **Ключові події**: Пожежа на заводі, що вплинула на виробництво; присутність Стіва Джобса на конференції; блокування Sony ідей ігрових телефонів; поява iPhone у 2007 році як удар по ринку. - **Занепад (2008–2010)**: Помилки топ-менеджменту (ігнорування сенсорних екранів, фокус на старих технологіях) призвели до падіння. У 2010 році партнерство розпалося, бренд перетворився на мем через застарілі моделі. Висновок: Незважаючи на інновації, відсутність адаптації до змін (як iPhone) призвела до втрати лідерства. Спікер Артем Беседа акцентує на ностальгії, глядачі згадують моделі як K750i та W810i. Відео триває близько 20 хвилин, з акцентом на уроки для брендів.

### Порівняння Sony Ericsson K850i з оригінальним Apple iPhone (2007)



Sony Ericsson K850i (випущений у жовтні 2007 року) та оригінальний Apple iPhone (випущений у червні 2007 року) — це два іконічні телефони епохи, коли ринок переходив від фічерфонів до смартфонів. K850i був флагманом серії Cyber-shot з акцентом на камеру, тоді як iPhone революціонізував інтерфейс з мультитач-екраном. Обидва коштували близько 400–500 доларів на старті, але iPhone мав більший екран і кращу екосистему, а K850i — сильнішу камеру. Нижче детальне порівняння за ключовими аспектами, базоване на специфікаціях та відгуках того часу.



#### Дизайн та розміри

- **K850i**: Компактний моноблок (102 x 48 x 17 мм, вага 118 г) з пластиковим корпусом, клавіатурою та сенсорними кнопками для навігації. Стильний, з LED-спалахом для камери. Мінус: громіздкий порівняно з сучасними, але зручний у руці.

- **iPhone**: Тонший (115 x 61 x 11.6 мм, вага 135 г) з алюмінієвим корпусом та великим екраном (52% корпусу). Без фізичної клавіатури, тільки сенсорний інтерфейс. Перевага: елегантний дизайн, але крихкий (скло).

- **Висновок**: iPhone виглядав футуристичніше, K850i — практичніший для кнопкового набору. Користувачі відзначали, що K850i краще лежить у кишені, але iPhone — революція в ергономіці.



#### Екран

- **K850i**: 2.2 дюйма TFT (176x220 пікселів, 256K кольорів), ~30% корпусу. Яскравий, але малий для перегляду.

- **iPhone**: 3.5 дюйма TFT (320x480 пікселів, 16M кольорів), ~52% корпусу. Сенсорний, мультитач, з олеофобним покриттям.

- **Висновок**: iPhone значно кращий для веб-серфінгу та мультимедіа, K850i — базовий, але достатній для свого часу. Відгуки: "Екран iPhone — це майбутнє, K850i — просто дисплей".



#### Камера

- **K850i**: 5 МП з автофокусом, ксеноновим спалахом, стабілізацією та відео (320x240). Одна з найкращих на 2007 рік, з режимами Cyber-shot.

- **iPhone**: 2 МП без спалаху, автофокусу чи відео. Базова, фіксований фокус.

- **Висновок**: K850i перевершує iPhone в якості фото (кращі кольори, менше шуму), особливо вночі. Тести показують: K850i робить чіткіші знімки, ніж iPhone. "K850i — король камерофонів, iPhone — просто камера".



#### Продуктивність та ОС

- **K850i**: Пропріетарна ОС Sony Ericsson (Java MIDP 2.0), процесор не вказаний, але швидкий для дзвінків/музики. Пам'ять: 40 МБ + слот до 4 ГБ.

- **iPhone**: iOS (тоді iPhone OS 1.0), процесор Samsung 412 MHz, 128 МБ RAM. Підтримка multitask (пізніше), App Store (з 2008).

- **Висновок**: iPhone революційний з multitouch і браузером, K850i — базовий фічерфон. Відгуки: K850i стабільніший для простих завдань, iPhone — для інтернету.



#### Батарея та автономність

- **K850i**: Li-Ion 930 мАг — до 9 год розмови, 400 год очікування.

- **iPhone**: Li-Ion 1400 мАг — до 8 год розмови, 250 год очікування.

- **Висновок**: K850i тримає заряд довше в режимі очікування, iPhone — енергоємний через екран. "K850i — тиждень без зарядки, iPhone — щодня".



#### Інші функції

- **K850i**: Bluetooth 2.0, FM-радіо, MP3, 3G, ІЧ-порт. Акцент на музику/фото.

- **iPhone**: Wi-Fi, Bluetooth 2.0, браузер Safari, але без 3G (у першій моделі), FM чи ІЧ.

- **Висновок**: K850i кращий веб, для офлайн-музики та фото, iPhone — для додатків.



Загалом, K850i виграє в камері та автономності, але iPhone переміг ринок завдяки інтерфейсу. Сьогодні K850i — ретро для колекціонерів, а iPhone — еволюціонував у сучасні моделі.