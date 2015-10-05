Faceless написав:Буває, наприклад, що керівництво є прихильниками якоїсь секти, і вона неофіційно насаджується як умова довгої роботи і можливостей росту. Але ні те ні те не є здоровою атмосферою. І те і те є скоріше виключенням ніж звичайним явищем.
Давайте простіше 1 Чи можна назвати малочислену групу людей, яка становить максимум 2-5% від загальної кількості населення і живе по СВОЇМ правилам - самодурами? простіше НЕНОРМАЛЬНИМИ з точки зору 95-98% ? Можна Саме так називав мене дейтройт , бандерлог і ще десяток інших. 2 А чому мене називали неадекватом РІЗНІ люди? Тому що моя поведінка для них була неприйнятною. Для дейтройта розривом мозку було що я міг собі дозволити стояти за прилавком (з точки зору липового майора бути навіть командиром взводу-це западло , а виконувати функції сержанта - це западло в квадраті) Для інших це те що при наявності достатньо великого капіталу-витрати на споживання сімї-обмежені... 3 А тепер висновок Керівник (особливо якщо він ВЕДЕ через буєраки) не має часу розтолковувати чому потрібно виконувати ту чи іншу його вказівку (найтяжче для мене це пояснити підлеглим що вони мають робити в момент коли я сам не вірю в успішність , бо так як пропоную -ніхто не робив) і рішення прийнято на інтуїції....
Тому якраз ті хто йшов ПЕРШИМ -виглядають тим більшим самодуром для тих , хто йде протореним шляхом але через десяток років... Я мені пояснити СЬОГОДНІ людині яка народилась після 1990 року , що деякі правила працюють щоб уникнути крадіжоч чи наїздів бандитів? Людина НІКОЛИ не бачила бандитів і не уявляє на що може піти мама в якої дитина голодна. Тому деякі правила можливо застарілі але це самодурство ПОМРЕ зі мною і ні на хвилину швидше.
Сибарит написав:Если человек ради должности готов жертвовать личной свободой, значит он не чувствует в себе силы добиться такого же положения за счёт собственной квалификации.
И да, собственник компании не является собственником работников компании.
особенно актуально для ЗСУ. Многие из бусифицированных не готовы "жертвовать личной свободой" и добивались даже большего "положения за счёт собственной квалификации" чем то, которое им может предложить военком. Вопрос кто чья собственность тоже открытый, нельзя уйти со службы просто потому что вам это надоело.
С той корпорации люди уходили свободно, по разным причинам. И это ключевое. "Жертвы личной свободы" начинаются тогда, когда выйти/уволиться нельзя без негативных последствий.
Почему то вы с фейслесом постоянно упускаете важный элемент - добровольность. В той компании ни к чему не принуждали. Не хочешь покупать тачку премиум сегмента - не иди в региональные директора. Работай себе кладовщиком или торг.представителем на велосипеде/жигулях.
А вы перекручиваете, как будто у работника не было выбора, его насильно принуждали быть региональным директором, покупать инфинити и дорогой телефон. В этом вся суть спора.
мышление бомжа и склонность к минимализму не способствует высоким результатам в работе.
Десь тихо заплакав маленький лисенький Флайман))
Загалом цікаві речі пишеш. Для мого експіренса взагалі це все нове. В армії є Ланос - ну норм. Корола/Октавія - молодець. Навіть 10-річний бумер - хм, де це він взяв)) Зараз у пілотів моєї авіакомпанії парк від 10 кує до 100, це нікого не цікавить, бо у власника старої Камрі може бути 10 квартир в Одесі, чи 20 паркомісць в різних ЖК столиці і цього не видно. Тобто яка автівка - в моїй АК не вказує ні на що. Особисто я років до 40 ще хотів щось комусь доводити машиною. Зараз перегоріло). Все має бути своєчасно, а не коли можеться, але вже не хочеться (це про авто.. все інше на щастя хочеться і можеться) 😅
перша моя машина була 21093 , у 1996 ,я спокойно ездил без понтов , просто машина
хочу розмістити кілька відео про крах великих успішних компаній
### Короткий переказ відео "Sony Ericsson - як легендарний бренд мобільних телефонів перетворився на мем?"
Відео на каналі "Besida Pro Brend" розповідає про історію бренду Sony Ericsson — від створення до занепаду. Головні пункти:
- **Створення та початок**: У 2001 році Sony та Ericsson об'єдналися, створивши спільне підприємство. Розробили логотип та перші моделі, але ранні роки були складними через конкуренцію.
- **Злет (2003–2006)**: Успіх прийшов у 2003 році з першими хітами. Пік — 2004–2006 роки: моделі як K750i з камерою Cyber-shot стали легендами, продано понад 100 млн телефонів. Бренд співпрацював з Dolce & Gabbana, інтегрувався в фільми про Джеймса Бонда. Ключові інновації: якісні камери, музика (Walkman-серія).
- **Ключові події**: Пожежа на заводі, що вплинула на виробництво; присутність Стіва Джобса на конференції; блокування Sony ідей ігрових телефонів; поява iPhone у 2007 році як удар по ринку.
- **Занепад (2008–2010)**: Помилки топ-менеджменту (ігнорування сенсорних екранів, фокус на старих технологіях) призвели до падіння. У 2010 році партнерство розпалося, бренд перетворився на мем через застарілі моделі.
Висновок: Незважаючи на інновації, відсутність адаптації до змін (як iPhone) призвела до втрати лідерства. Спікер Артем Беседа акцентує на ностальгії, глядачі згадують моделі як K750i та W810i. Відео триває близько 20 хвилин, з акцентом на уроки для брендів.
вважається, що компанію SE вбила компанія Apple. але в 2007 ще можна було виправити все. давайте порівняємо 2 флагмани на той момент
### Порівняння Sony Ericsson K850i з оригінальним Apple iPhone (2007)
Sony Ericsson K850i (випущений у жовтні 2007 року) та оригінальний Apple iPhone (випущений у червні 2007 року) — це два іконічні телефони епохи, коли ринок переходив від фічерфонів до смартфонів. K850i був флагманом серії Cyber-shot з акцентом на камеру, тоді як iPhone революціонізував інтерфейс з мультитач-екраном. Обидва коштували близько 400–500 доларів на старті, але iPhone мав більший екран і кращу екосистему, а K850i — сильнішу камеру. Нижче детальне порівняння за ключовими аспектами, базоване на специфікаціях та відгуках того часу.
#### Дизайн та розміри - **K850i**: Компактний моноблок (102 x 48 x 17 мм, вага 118 г) з пластиковим корпусом, клавіатурою та сенсорними кнопками для навігації. Стильний, з LED-спалахом для камери. Мінус: громіздкий порівняно з сучасними, але зручний у руці. - **iPhone**: Тонший (115 x 61 x 11.6 мм, вага 135 г) з алюмінієвим корпусом та великим екраном (52% корпусу). Без фізичної клавіатури, тільки сенсорний інтерфейс. Перевага: елегантний дизайн, але крихкий (скло). - **Висновок**: iPhone виглядав футуристичніше, K850i — практичніший для кнопкового набору. Користувачі відзначали, що K850i краще лежить у кишені, але iPhone — революція в ергономіці.
#### Екран - **K850i**: 2.2 дюйма TFT (176x220 пікселів, 256K кольорів), ~30% корпусу. Яскравий, але малий для перегляду. - **iPhone**: 3.5 дюйма TFT (320x480 пікселів, 16M кольорів), ~52% корпусу. Сенсорний, мультитач, з олеофобним покриттям. - **Висновок**: iPhone значно кращий для веб-серфінгу та мультимедіа, K850i — базовий, але достатній для свого часу. Відгуки: "Екран iPhone — це майбутнє, K850i — просто дисплей".
#### Камера - **K850i**: 5 МП з автофокусом, ксеноновим спалахом, стабілізацією та відео (320x240). Одна з найкращих на 2007 рік, з режимами Cyber-shot. - **iPhone**: 2 МП без спалаху, автофокусу чи відео. Базова, фіксований фокус. - **Висновок**: K850i перевершує iPhone в якості фото (кращі кольори, менше шуму), особливо вночі. Тести показують: K850i робить чіткіші знімки, ніж iPhone. "K850i — король камерофонів, iPhone — просто камера".
#### Продуктивність та ОС - **K850i**: Пропріетарна ОС Sony Ericsson (Java MIDP 2.0), процесор не вказаний, але швидкий для дзвінків/музики. Пам'ять: 40 МБ + слот до 4 ГБ. - **iPhone**: iOS (тоді iPhone OS 1.0), процесор Samsung 412 MHz, 128 МБ RAM. Підтримка multitask (пізніше), App Store (з 2008). - **Висновок**: iPhone революційний з multitouch і браузером, K850i — базовий фічерфон. Відгуки: K850i стабільніший для простих завдань, iPhone — для інтернету.
#### Батарея та автономність - **K850i**: Li-Ion 930 мАг — до 9 год розмови, 400 год очікування. - **iPhone**: Li-Ion 1400 мАг — до 8 год розмови, 250 год очікування. - **Висновок**: K850i тримає заряд довше в режимі очікування, iPhone — енергоємний через екран. "K850i — тиждень без зарядки, iPhone — щодня".
#### Інші функції - **K850i**: Bluetooth 2.0, FM-радіо, MP3, 3G, ІЧ-порт. Акцент на музику/фото. - **iPhone**: Wi-Fi, Bluetooth 2.0, браузер Safari, але без 3G (у першій моделі), FM чи ІЧ. - **Висновок**: K850i кращий веб, для офлайн-музики та фото, iPhone — для додатків.
Загалом, K850i виграє в камері та автономності, але iPhone переміг ринок завдяки інтерфейсу. Сьогодні K850i — ретро для колекціонерів, а iPhone — еволюціонував у сучасні моделі.
Wirująświatła написав:не было там больной атмосферы. Вы ее додумали
Тобто міряння тіліпонами і авто, що тобі положено а що ні, це здорова атмосфера? І ви це як психолог стверджуєте?
А давайте немного продолжим мысль. Ну, то что нельзя порой оказаться умнее начальства, это я уже в США понял. Но в той ситуации. Про машины, телефоны - обговорили. Кстати, у меня примерно на полгода раньше появился мобильный телефон чем у владельца бизнеса. У меня был хоть какой-то корч, а у него не было вообще. На такси ездил. Но, там было еще и про корпоративы, которые я терпеть не могу. Но бывало, присутствовал. И порой были мероприятия с женами. А теперь представьте, что жена подчиненного красивее, а порой и намного и моложе жены руководителя. ЧТо тогда? Увольнение или подчиненный обязан уволиться? И наверняка это найдет понимание у нашего психолога.
вы у меня на приёме? если нет, забудьте что я психолог. В общении с психологом есть правила, одно из которых не спорить. Потому что перед психологами не стоит задача вас переспорить, либо в чём либо переубедить. Желающим поспорить психолог покажет пальцем на дверь. Я с вами и остальными общаюсь как обычный человек.
По вашему вопросу. В корпорации ни к чему не принуждали. Это здоровая атмосфера. Не хотите карьерного роста? работайте всю жизнь торг.представителем. Но если вы решили вырасти до регионального директора, вы просто обязаны знать какие ожидания у собственника относительно вас. Потому что вы у него работаете, а не он у вас.
Если вы не готовы соответствовать данным ожиданиям, найдите другую работу или создайте свою корпорацию, в чём проблема? То что лично вам что то не нравится/не устраивает не делает атмосферу не здоровой. Всех на должности от директора филиала и выше устраивали ожидания, что они не будут ездить на дырявой копейке и ходить в галошах/телогрейке с самой дешевой моделью телефона.
С чего вывод что атмосфера не здоровая? Собственник считал что мышление бомжа и склонность к минимализму не способствует высоким результатам в работе. Кому по жизни достаточно велосипеда нет места в его компании. Это его мнение, это его модель бизнеса. Я не дорос до его уровня, поэтому не даю оценок правильно это или ошибка. С его уровня многое видится иначе. Особенно что касается партнёров. Наверное надоели ему бомжи которым достаточно булочки с маслом для счастья, и которых ни на что другое мотивировать невозможно.
Мерянье телефонами/авто уже следствие. На олимпиадах вы тоже чем то мерялись и вас это не кринжевало. Все люди чем то меряются кроме отшельников и аутистов. Это нормально.
У вас явно комплексы. "Хотите поговорить об этом?"(с)