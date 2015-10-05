Послушал курс истории 12 века Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?
fox767676 написав:Послушал курс истории 12 века Яффский мирный договор 1189 между отморозками крестоносцем Балдуином и Салладином. Грамотно разрулили юрисдикцию Иерусалима и Ливана. Никакого "ни капитуляции". Точно человечество движется по пути гумманизма ?
Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ? Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга. А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам
Вот такая штука бывает у многих 1-2 раза в жизни вещества, алкоголь или истощение тут ни причем
Ощущение или зрительный образ «черта» рядом со спящим человеком чаще всего объясняется сонным параличом или гипнагогическими галлюцинациями. Это безвредные, но пугающие сбои в работе мозга, когда фаза сна накладывается на бодрствование.Ключевые факты о таком явлении:Сонный паралич: Состояние, при котором вы просыпаетесь, но не можете пошевелиться. В этот момент мозг продолжает видеть сны, из-за чего в комнате могут мерещиться пугающие силуэты, «черти» или чувствуется тяжесть на груди.Гипнагогические галлюцинации: Яркие, пугающие образы (зрительные, слуховые или тактильные), которые возникают прямо на грани засыпания или пробуждения.
Похоже на гностическую концепцию про демиургов, архонтов и сотворенные миры Я сам, грешен, балуюсь ворлдибилдингом - выдумываю новые континенты с государствами с их собственными конфликтами, ересями, революциями, кровопролитными войнами. Ну чисто разминка для ума )) А может Украина такая многострадальная из-за таких вот мамкиных демиургов, притягивающих несчастья из параллельных миров ? Шутки шутками, теории посмертного опыта могут быть списаны на глюки коллапсирующего мозга. А вот реинкарнация штука действительно верифицированная - достаточно много подтвержденных и по-другому необьясненных случаев. Укладываются они в общую канву - воспоминания у детей 3-8 лет , предыдущая жизнь насильственно прервана, переселение в течении 6 месяцев - 3 лет. Был видос у любарского, но и ИИ может разложить по полочкам