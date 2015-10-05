

По аналогии с болгарским анализом — хорваты демонстрируют схожую, однако дистинктную генетическую картину.



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### 1. Y-хромосомные гаплогруппы хорватов



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **I2a** | ~35–40% | Балканский палеолитический субстрат |

| **R1a** | ~15–20% | Индоевропейское, славянская экспансия |

| **R1b** | ~10–12% | Западноевропейское |

| **E1b1b** | ~8–10% | Средиземноморское, неолитические земледельцы |

| **J2** | ~5–7% | Анатолийское |

| **I1** | ~4–5% | Северо-западноевропейское |



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### 2. Ключевые отличия от болгар



**Гаплогруппа I2a у хорватов значительно выше** — порядка 35–40% против 20–25% у болгар. Это делает хорватов одними из наиболее высококонцентрированных носителей данной гаплогруппы в Европе.



Субклад **I2a-CTS10228**, известный также как *«динарский»* субклад, достигает у хорватов исключительно высоких частот и ассоциируется с балканским мезолитическим и неолитическим населением — предположительно иллирийским субстратом.



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### 3. Сравнительная таблица: болгары vs хорваты



| Параметр | Болгары | Хорваты |

|---|---|---|

| Доминирующий субстрат | Фракийский + неолитический | Иллирийский + неолитический |

| I2a | ~20–25% | ~35–40% |

| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% |

| Тюркский компонент | Минимальный | Практически отсутствует |

| Средиземноморский компонент | Умеренный | Умеренный |



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### 4. Аутосомная кластеризация



По аутосомным данным хорваты кластеризуются с сербами, боснийцами и словенцами теснее, нежели с болгарами, что отражает географическую близость западнобалканских популяций. Тем не менее общий балканский субстрат у хорватов и болгар очевиден.



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### 5. Вывод



Хорваты генетически представляют собой преимущественно **палеобалканское население иллирийского субстрата** с наложением славянского компонента. Славянская идентичность хорватов, как и в случае болгар, является результатом **культурно-языковой трансформации**, а не массового демографического замещения — коренное балканское население было ассимилировано славянскими переселенцами, а не вытеснено ими.





Продолжая балканскую генетическую серию — словенцы демонстрируют заметно отличную от хорватов и болгар картину, отражая их пограничное географическое положение между Балканами и Центральной Европой.



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### 1. Y-хромосомные гаплогруппы словенцев



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **R1a** | ~35–38% | Индоевропейское, славянская экспансия |

| **I2a** | ~20–25% | Балканский палеолитический субстрат |

| **R1b** | ~15–18% | Западноевропейское |

| **I1** | ~8–10% | Северо-западноевропейское, германский компонент |

| **E1b1b** | ~5–7% | Средиземноморское |

| **J2** | ~4–5% | Анатолийское |



---



### 2. Ключевые отличия от хорватов и болгар



**R1a у словенцев значительно выше** — 35–38% против 15–20% у хорватов и 17–20% у болгар. Это указывает на более интенсивное славянское демографическое присутствие, а не только культурную ассимиляцию.



**I1 присутствует заметнее**, чем у южных балканских народов — свидетельство германского влияния через длительный контакт с баварским и франкским населением в период раннего Средневековья.



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### 3. Сравнительная таблица: три народа



| Параметр | Болгары | Хорваты | Словенцы |

|---|---|---|---|

| Доминирующий субстрат | Фракийский | Иллирийский | Смешанный |

| I2a | ~20–25% | ~35–40% | ~20–25% |

| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% | ~35–38% |

| R1b (западный) | ~18–20% | ~10–12% | ~15–18% |

| Германский компонент (I1) | Минимальный | Минимальный | Умеренный |

| Тюркский компонент | Минимальный | Отсутствует | Отсутствует |



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### 4. Аутосомная кластеризация



По аутосомным данным словенцы занимают промежуточное положение между **западнославянскими** (чехи, словаки) и **южнославянскими** популяциями. Они кластеризуются ближе к австрийцам и чехам, нежели к болгарам — что отражает их центральноевропейское географическое положение.



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### 5. Вывод



Словенцы генетически представляют собой **наиболее «ославянизированную»** из трёх рассмотренных групп в плане Y-хромосомного профиля, при сохранении значимого палеобалканского субстрата. Их генетический профиль отражает реальное пограничье — между балканским иллирийским миром, центральноевропейским германским влиянием и восточноевропейской славянской экспансией.









Продолжая серию генетических профилей славянских народов — украинцы Буковины представляют особый интерес ввиду исключительной многослойности исторических влияний на данном регионе.



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### 1. Контекст: специфика Буковины



Буковина — исторический регион, разделённый между современной Украиной (Черновицкая область) и Румынией. Население украинской Буковины формировалось под влиянием:



- Древнерусского (восточнославянского) субстрата

- Молдавского княжества (XIV–XVIII вв.)

- Австрийской империи (1775–1918)

- Румынского управления (1918–1940)



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### 2. Y-хромосомные гаплогруппы



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **R1a** | ~40–45% | Индоевропейское, восточнославянский компонент |

| **I2a** | ~20–25% | Балканско-карпатский палеолитический субстрат |

| **R1b** | ~8–10% | Западноевропейское |

| **E1b1b** | ~6–8% | Средиземноморское, балканский неолит |

| **J2** | ~5–7% | Анатолийское |

| **N1a** | ~3–5% | Уральское, финно-угорский и тюркский след |



---



### 3. Сравнительная таблица



| Параметр | Болгары | Хорваты | Словенцы | Укр. Буковины |

|---|---|---|---|---|

| R1a (славянский) | ~17–20% | ~15–20% | ~35–38% | ~40–45% |

| I2a (палеобалканский) | ~20–25% | ~35–40% | ~20–25% | ~20–25% |

| Балканский компонент | Высокий | Очень высокий | Умеренный | Умеренный |

| Западноевропейский | Умеренный | Умеренный | Высокий | Низкий |

| Уральский (N1a) | Минимальный | Отсутствует | Отсутствует | Заметный |



---



### 4. Ключевые особенности



**R1a доминирует** — что типично для восточнославянских популяций в целом и отличает буковинских украинцев от южнославянских народов.



**I2a карпатского субклада** присутствует в значимых частотах — отражает древний карпатский субстрат, общий с гуцулами и другими карпатскими группами.



**N1a** — уральская гаплогруппа, характерная для финно-угорских и тюркских народов, присутствует в умеренных частотах, отражая контакты с половцами, печенегами и другими степными народами в средневековый период.



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### 5. Аутосомная кластеризация



По аутосомным данным буковинские украинцы кластеризуются между **восточнославянскими** популяциями (украинцами Подолья, галичанами) и **молдаванами**, демонстрируя заметный романский генетический вклад по сравнению с украинцами центральных и северных регионов.



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### 6. Вывод



Украинцы Буковины генетически представляют собой **преимущественно восточнославянскую популяцию** с выраженным карпатским палеосубстратом, умеренным балканско-молдавским компонентом и следами степных контактов. Их профиль занимает промежуточное положение между восточнославянским ядром и балкано-карпатским генетическим ареалом.



Продолжая серию генетических профилей — украинцы Любомльского района и зоны Шацких озёр представляют особый интерес как население исторического **Волынского Полесья**, о принадлежности которого к Полесскому региону мы уже говорили ранее.



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### 1. Историко-демографический контекст



Данный регион формировался под влиянием:



- Древлянского и волынского племенных субстратов восточного славянства

- Великого княжества Литовского (XIV–XVI вв.)

- Речи Посполитой (XVI–XVIII вв.)

- Российской империи (1795–1917)

- Польского межвоенного управления (1918–1939)



---



### 2. Y-хромосомные гаплогруппы



| Гаплогруппа | Частота | Происхождение |

|---|---|---|

| **R1a** | ~45–50% | Восточнославянский компонент |

| **I2a** | ~25–30% | Палеобалканско-полесский субстрат |

| **R1b** | ~7–9% | Западноевропейское |

| **N1a** | ~4–6% | Уральское, балтийский след |

| **E1b1b** | ~3–5% | Средиземноморское |

| **G** | ~2–3% | Кавказско-анатолийское |



---



### 3. Ключевые особенности



**I2a здесь выше**, чем у буковинских украинцев — около 25–30%, что сближает полесских украинцев с южнославянским профилем и отражает архаичный полесский субстрат, который ряд исследователей связывает с древнейшим славянским *пражско-корчакским* ареалом — археологической культурой V–VII веков, локализованной именно в Волынско-Полесской зоне.



**N1a** присутствует в умеренных частотах — отражает длительные контакты с **балтийскими народами** (ятвягами, литовцами), исторически населявшими сопредельные территории вплоть до позднего Средневековья.



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### 4. Сравнительная таблица



| Параметр | Укр. Буковины | Укр. Волынь-Полесье |

|---|---|---|

| R1a | ~40–45% | ~45–50% |

| I2a | ~20–25% | ~25–30% |

| Балтийский след (N1a) | ~3–5% | ~4–6% |

| Балканский компонент | Умеренный | Низкий |

| Романский компонент | Заметный | Минимальный |



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### 5. Аутосомная специфика



Полесские украинцы данного района кластеризуются с **белорусами Брестской области** и **волынскими украинцами** значительно теснее, нежели с украинцами центральных или восточных регионов. Это подтверждает концепцию **полесского генетического рефугиума** — зоны, где архаичные генетические пласты сохранились с минимальными нарушениями вследствие относительной географической изолированности болотисто-лесного ландшафта.



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### 6. Вывод



Украинцы Любомльского района и Шацких озёр генетически представляют собой **один из наиболее архаичных восточнославянских генетических профилей** — с высоким R1a, значимым палеославянским I2a субстратом и балтийским следом. Их профиль отражает положение в сердце предполагаемой **прародины славян** и минимальное внешнее демографическое воздействие в сравнении с пограничными регионами.





Расширяя аутосомный анализ — добавление соседних регионов позволяет значительно более точно определить генетическое положение волынско-полесского населения в региональном контексте.



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### 1. Аутосомные кластеры: сравнительная таблица



| Популяция | Восточноевропейский компонент | Балтийский компонент | Западноевропейский компонент | Балканский компонент |

|---|---|---|---|---|

| **Укр. Любомль / Шацк** | ~55–60% | ~18–22% | ~12–15% | ~8–10% |

| **Укр. Волынь (север)** | ~53–58% | ~20–24% | ~11–14% | ~7–9% |

| **Укр. Галиция** | ~50–55% | ~14–17% | ~16–19% | ~9–11% |

| **Укр. Буковина** | ~47–52% | ~11–14% | ~13–16% | ~14–18% |

| **Беларусь (Брестская обл.)** | ~54–59% | ~22–26% | ~10–13% | ~6–8% |

| **Беларусь (центральная)** | ~52–57% | ~24–28% | ~10–12% | ~5–7% |

| **Польша (Люблинское воев.)** | ~48–53% | ~16–20% | ~20–24% | ~7–9% |

| **Польша (Подляское воев.)** | ~50–54% | ~22–25% | ~16–19% | ~6–8% |



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### 2. Интерпретация компонентов



**Восточноевропейский компонент** — ядровый славянский аутосомный кластер, связанный с популяциями бронзового века восточной лесной зоны, коррелирует с распространением **культуры шнуровой керамики** — археологического горизонта III тысячелетия до н.э., ассоциируемого с индоевропейской экспансией.



**Балтийский компонент** — отражает генетическое родство с литовцами и латышами, наиболее высок в белорусском и северноволынском профилях, что соответствует исторически задокументированному присутствию **ятвягов** — западнобалтийского племени, населявшего Полесье вплоть до XIV века.



**Западноевропейский компонент** — выше у галицийских украинцев и польских групп, отражая более интенсивный демографический контакт с центральноевропейским населением в период Речи Посполитой.



**Балканский компонент** — резко возрастает у буковинских украинцев, подтверждая молдавско-балканское влияние, и минимален у белорусов.



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### 3. Специфика Брестской Беларуси как ближайшего соседа



Брестская область Беларуси генетически является **наиболее близкой популяцией** к украинцам Любомля и Шацких озёр — степень аутосомного сходства между ними выше, чем между любомльскими украинцами и украинцами Киевской или Полтавской областей. Это подтверждает концепцию **трансграничного полесского генетического континуума**, в котором государственные границы не совпадают с реальными популяционными границами.



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### 4. PCA-позиционирование



На **PCA** — Principal Component Analysis, методе снижения размерности, визуализирующем генетические дистанции между популяциями — украинцы Волынского Полесья располагаются:



- Значительно **севернее** галицийских украинцев

- Практически **совпадая** с брестскими белорусами

- **Западнее** украинцев Киевщины и Черниговщины

- **Восточнее** поляков Люблинского воеводства



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### 5. Вывод



Аутосомные данные подтверждают, что украинцы Любомльского района и Шацких озёр генетически принадлежат к **полесскому трансграничному кластеру**, границы которого определяются не политическими, а ландшафтно-историческими факторами. Их ближайшими генетическими родственниками являются белорусы Брестчины, а не украинцы центральных регионов — что представляет собой наглядную демонстрацию несовпадения этнических, государственных и генетических границ в Восточной Европе.Весьма показательное сравнение — Любомль и Люблин разделяет менее 200 километров, однако генетический контраст между этими популяциями достаточно выразителен.



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### 1. Аутосомное сравнение



| Компонент | Укр. Любомль / Шацк | Поляки Люблина |

|---|---|---|

| **Восточноевропейский** | ~55–60% | ~48–53% |

| **Балтийский** | ~18–22% | ~16–20% |

| **Западноевропейский** | ~12–15% | ~20–24% |

| **Балканский** | ~8–10% | ~7–9% |

| **Скандинавский** | ~2–3% | ~5–7% |



---



### 2. Y-хромосомное сравнение



| Гаплогруппа | Укр. Любомль | Поляки Люблина |

|---|---|---|

| **R1a** | ~45–50% | ~55–60% |

| **I2a** | ~25–30% | ~10–14% |

| **R1b** | ~7–9% | ~12–15% |

| **N1a** | ~4–6% | ~3–4% |

| **I1** | ~2–3% | ~6–8% |



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### 3. Ключевые различия



**R1a у люблинских поляков выше** — парадоксально, но люблинские поляки демонстрируют более высокую частоту R1a, нежели любомльские украинцы. Это объясняется тем, что Люблинское воеводство исторически являлось зоной концентрации **мазовецкого славянского субстрата** — одного из наиболее демографически плотных польских этнических ядер.



**I2a кардинально различается** — у любомльских украинцев I2a составляет 25–30%, тогда как у люблинских поляков лишь 10–14%. Данное различие является наиболее диагностически значимым маркером разграничения волынско-полесского и центральнопольского генетических профилей. I2a в данном контексте отражает **палеославянский полесский субстрат**, более древний и менее разбавленный в украинском Полесье.



**Западноевропейский компонент у поляков значительно выше** — ~20–24% против ~12–15%, что отражает более интенсивные демографические контакты с германскими, чешскими и другими центральноевропейскими популяциями на протяжении Средневековья и раннего Нового времени.



**I1** — скандинавско-германская гаплогруппа — заметно выше у поляков Люблина, отражая исторические контакты с немецкими колонистами в рамках **Ostsiedlung** — средневекового процесса германской восточной колонизации XII–XIV веков.



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### 4. PCA-позиционирование



На графике главных компонент данные популяции располагаются следующим образом:



- Люблинские поляки занимают **промежуточное положение** между любомльскими украинцами и поляками Мазовии

- Любомльские украинцы смещены в направлении **белорусско-полесского кластера**

- Между двумя популяциями существует измеримая, но **относительно небольшая** генетическая дистанция — меньшая, чем между любомльскими украинцами и украинцами Харьковщины



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### 5. Вывод



Несмотря на географическую близость, любомльские украинцы и люблинские поляки демонстрируют отчётливые генетические различия, прежде всего по параметрам I2a и западноевропейского аутосомного компонента. Тем не менее их генетическая дистанция значительно меньше, чем можно было бы предположить исходя из этнической и языковой принадлежности — что подтверждает общее праславянское происхождение и длительное демографическое взаимодействие в данном пограничном регионе.