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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 929930931932
Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 20:44

вони давно вже бабушки

  fox767676 писал(а):Крул самма 1983


вони давно вже бабушки

Futurama:
L: - You can't just sit here in the dark listening to classical music.

F: - I could if you hadn't turned on the lights and shut off the stereo!
flyman
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Сообщение Добавлено: Сб 04 июл, 2026 10:19

Да прийде Спаситель

  flyman писал(а):про конфуціанство і бездуховність капіталізму


Salvation is near
Типаж схожий на Мелоні
Ядерна зброя є, загрозу голоду подолано через шалений попит на продукцію ОПК
Ця харизматична тітонька може гейм ченджнути всю світову політику

fox767676
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Сообщение Добавлено: Вс 05 июл, 2026 14:11

думаю, краще все ж "хотел-мотел"

  fox767676 писал(а):

"чим так" (с)
краще все ж "хотел-мотел":
Cristana, Karolina, Sofia, Stefany та інші незгадані філіпінки,
flyman
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Сообщение Добавлено: Вс 05 июл, 2026 19:04

Welcome to the Hostel California

flyman
Якась бездуховна свістопляска
Ось тут духовні(внатурє Давід Духовний на гітарє) хлопці
fox767676
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 09:39

24+ хв саундрека з духовністю

  fox767676 писал(а):flyman
Якась бездуховна свістопляска
Ось тут духовні(внатурє Давід Духовний на гітарє) хлопці

24 хв саундрека з духовністю
flyman
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 09:09

Re: Психологія та саморозвиток

https://vm.tiktok.com/ZSC7gThfT
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:07

Щодо загадкової російської душі

Щодо загадкової російської душі
flyman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 08:27

База від Арсена

База від Арсена
flyman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 08:36

Re: Психологія та саморозвиток

fox767676
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  #<1 ... 929930931932
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Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пн 05 окт, 2015 21:06
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Чт 29 окт, 2015 19:34
pensionerija

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