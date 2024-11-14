У 2024 році фізичні особи-підприємці, які перебувають на 3 групі спрощеної системи оподаткування, у середньому заробляли 95,04 тис. грн на місяць.
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Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи за 4 роки
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:46
Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи...
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Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи за 4 роки
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:46
З урахуванням навіть офіційного рівня інфляції за 2022-2024 рік маємо 63,5*1,266*1,051*1,12=94,6 тобто в прівнянні з 95,3 бачимо шалений зріст аж на 0,7% )))) Бариги прям. )))
А порівнюючи з офіційним курсом долару 63,5/27,2782=2,33 проти 95,3/42,0390=2,27 тобто минус (ще раз МИНУС!!!) -3,6%
Слава зеленському та віному йому гетманцеву.
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