За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.
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За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
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Додано: Вів 08 кві, 2025 13:13
За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
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За останній рік айтівці закрили рекордну кількість ФОПів
Додано: Вів 08 кві, 2025 13:13
Все вірно, переходять на гіг-контракти і ще, якщо є можливість забезпечити бронювання, дуже невелика частина в штат. А є ще такі, кого мобілізували. Розробників і тестувальників мобілізовують з великим задоволенням. Але є ще немаленька частина людей, які знаходяться за кордоном і досі працювали як ФОПи і платили податки в український бюджет. Таких все менше - вони, на жаль, все більше розуміють, що повертатися не будуть і тому просто легалізують свою діяльність в країнах перебування. Як, власне, і великі компанії виводять проекти іноді з двадцятирічної історією за кордон, поступово змінюючи персонал на них з українського на словацький чи румунський. І тут нічого дивного - такі пріоритети у нашої держави...
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