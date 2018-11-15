Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

Додано: П'ят 21 бер, 2025 02:10

kvnkrp написав: Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше. Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.

Ничего себе "трохи". Только 1.5% последний минимум год и то кредиткой, которую не всем дают. Дебеткой в два раза меньше. Но по крайней мере стабильно в категориях и надёжно работает. В Глобусе только пару месяцев, как появилось и не понятно надолго ли. А заводить реквизыты тьмы коммунальщиков ещё и в его приложении так лениво... Приват вообще 10% недавно насыпал, но не всем, не навсегда и платить для этого нужно на сторонних ресурсах, где по отзывам с прохождением платежей бывает не очень.В целом статья странная. Под таким мощным заголовком я ожидал увидеть разбор у кого больше кэшбек и как правильно платить, чтобы его получить, а тут под выгодой подразумевается доплатить 5 грн комиссии вместо 20. Или наоборот? Выгода кому подразумевалась?