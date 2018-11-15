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Finance.ua: П’ять найлегших
та найвигідніших способів...

Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:06

Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

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Обирайте оптимальний для вас
Оплата комунальних послуг – це одна з важливих статей витрат кожної української родини. Та окрім загальної вартості та способів заощадити на цьому, є ще й інша важлива задача – зробити процес оплати зручним та регулярним.

Дивися повний текст П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:06

Шановні читачі!

Який спосіб оплати комунальних послуг Ви вважаєте найбільш зручним для себе?

Який банк або платіжний сервіс, на Вашу думку, пропонує найвигідніші умови для оплати комунальних рахунків?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 17:38

Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.
Банк Глобус зараз дає 3%. Користуйтеся.
kvnkrp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 02:10

  kvnkrp написав:Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.

Ничего себе "трохи". Только 1.5% последний минимум год и то кредиткой, которую не всем дают. Дебеткой в два раза меньше. Но по крайней мере стабильно в категориях и надёжно работает. В Глобусе только пару месяцев, как появилось и не понятно надолго ли. А заводить реквизыты тьмы коммунальщиков ещё и в его приложении так лениво... Приват вообще 10% недавно насыпал, но не всем, не навсегда и платить для этого нужно на сторонних ресурсах, где по отзывам с прохождением платежей бывает не очень.

В целом статья странная. Под таким мощным заголовком я ожидал увидеть разбор у кого больше кэшбек и как правильно платить, чтобы его получить, а тут под выгодой подразумевается доплатить 5 грн комиссии вместо 20. Или наоборот? Выгода кому подразумевалась? :roll:
moveton
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