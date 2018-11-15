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Finance.ua: П’ять найлегших
та найвигідніших способів...

Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:06

Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

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Оплата комунальних послуг – це одна з важливих статей витрат кожної української родини. Та окрім загальної вартості та способів заощадити на цьому, є ще й інша важлива задача – зробити процес оплати зручним та регулярним.

Дивися повний текст П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
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Шановні читачі!

Який спосіб оплати комунальних послуг Ви вважаєте найбільш зручним для себе?

Який банк або платіжний сервіс, на Вашу думку, пропонує найвигідніші умови для оплати комунальних рахунків?
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 17:38

Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.
Банк Глобус зараз дає 3%. Користуйтеся.
kvnkrp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 02:10

  kvnkrp написав:Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.

Ничего себе "трохи". Только 1.5% последний минимум год и то кредиткой, которую не всем дают. Дебеткой в два раза меньше. Но по крайней мере стабильно в категориях и надёжно работает. В Глобусе только пару месяцев, как появилось и не понятно надолго ли. А заводить реквизыты тьмы коммунальщиков ещё и в его приложении так лениво... Приват вообще 10% недавно насыпал, но не всем, не навсегда и платить для этого нужно на сторонних ресурсах, где по отзывам с прохождением платежей бывает не очень.

В целом статья странная. Под таким мощным заголовком я ожидал увидеть разбор у кого больше кэшбек и как правильно платить, чтобы его получить, а тут под выгодой подразумевается доплатить 5 грн комиссии вместо 20. Или наоборот? Выгода кому подразумевалась? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:53

Платила коммуналку в Райфайзен банк бесплатно! Но в один день толстосумы, зарабатывающие по несколько миллионов в день решили, что в самой бедной стране, где остались в основном старики, ВСЕ должны иметь айфоны. И поскольку Украина колония, то приложение на англицком языке! Короче, дурдом продолжается. Почему, например в Польше, оплату коммуналки бесплатно в любом банке можно сделать через интернет????
Ни в одной стране ЕС нет терминалов самообслуживания!!! А здесь коммисии, кешбеки и вообще какая-то хрень. Девушка, вы обьясните, как платить коммуналку бесплатно пенсионеру. Хотя новая пенсионная система позволяет выбросить миллионы людей, которые не заработают на эту злощастную пенсию, так как только ничтожное количество впишется в рамки системы.
Отвечаю на ваш вопрос - выгодно бесплатно заплатить коммуналку на сайте банка, записывая шаблоны один раз! Остальное - это способы как побольше содрать денег!!!! Да и еще вместо одной платежки - за мусор, обслуживание, вода, водовидведення, выписываются несколько платежек - это же так удобно - одна квитанция - 5 гривень, 2 квитанции - 10 гривень (за воду), три квитанции за мусор и обслуживание, - 15 гривен, две квитанции за отопление и подогрев воды - ну просто рай - с миру по нитке - богатому на самолет, а лучше - на космическую ракету!!!!
Magiczna
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 08:57

Re: Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

  Magiczna написав:Отвечаю на ваш вопрос - выгодно бесплатно заплатить коммуналку на сайте банка, записывая шаблоны один раз! Остальное - это способы как побольше содрать денег!!!!

Не понял в чём выгода. Сейчас в Украине можно получить кэшбек в 1.5% практически гарантированно, а если повезёт с организациями, то и 2.5% и больше. Да, нужен кое-какой смартфон, но совсем не обязательно айфон. Не шибко суровое требование по нынешним временам. Во всяком случае пенсионеров с вживленным модулем для оплаты на сайте банка я встречал гораздо меньше, чем пенсионеров без смартфона. Есть совсем отставшие от технической революции, те без кэшбека, но и без комисов могут оплатить в терминале Ощада. Причём у них обычно есть более продвинутый сосед, который может провести оплату через себя и кэшбек разделить пополам. Сколько процентов доплачивают в Польше в "любом банке"?

Что до необходимости платить отдельно каждой организации, то это как бы неизбежность, если все услуги в доме не предоставляет одна и та же компания. Не знаю, может в Польше и одна универсальная. У нас тоже можно жить в новом человековейнике, где оплачиваешь УК один раз в месяц, а она уже раскидывает по организациям. Это если уж так раздражает расписывать числа по нескольким окошкам. Отдавать при этом 5 грн за квитанцию дело добровольное. Если хочется, то можно, но где тут сдирание денег? Всего лишь есть способ немножко банк поспонсировать, если нужно кому.
moveton
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