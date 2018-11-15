Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

Додано: Сер 09 кві, 2025 08:57

Magiczna написав: Отвечаю на ваш вопрос - выгодно бесплатно заплатить коммуналку на сайте банка, записывая шаблоны один раз! Остальное - это способы как побольше содрать денег!!!! Отвечаю на ваш вопрос - выгодно бесплатно заплатить коммуналку на сайте банка, записывая шаблоны один раз! Остальное - это способы как побольше содрать денег!!!!

Не понял в чём выгода. Сейчас в Украине можно получить кэшбек в 1.5% практически гарантированно, а если повезёт с организациями, то и 2.5% и больше. Да, нужен кое-какой смартфон, но совсем не обязательно айфон. Не шибко суровое требование по нынешним временам. Во всяком случае пенсионеров с вживленным модулем для оплаты на сайте банка я встречал гораздо меньше, чем пенсионеров без смартфона. Есть совсем отставшие от технической революции, те без кэшбека, но и без комисов могут оплатить в терминале Ощада. Причём у них обычно есть более продвинутый сосед, который может провести оплату через себя и кэшбек разделить пополам. Сколько процентов доплачивают в Польше в "любом банке"?Что до необходимости платить отдельно каждой организации, то это как бы неизбежность, если все услуги в доме не предоставляет одна и та же компания. Не знаю, может в Польше и одна универсальная. У нас тоже можно жить в новом человековейнике, где оплачиваешь УК один раз в месяц, а она уже раскидывает по организациям. Это если уж так раздражает расписывать числа по нескольким окошкам. Отдавать при этом 5 грн за квитанцию дело добровольное. Если хочется, то можно, но где тут сдирание денег? Всего лишь есть способ немножко банк поспонсировать, если нужно кому.