Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:17

Magiczna написав: Был онлайн банкинг с ПУМБ - удалили, перешла в Райфайзен - тоже удалили. ЗАЧЕМ? Был онлайн банкинг с ПУМБ - удалили, перешла в Райфайзен - тоже удалили. ЗАЧЕМ?

Magiczna написав: Но ЖАДНОСТЬ украинских банков превыше всего -положить деньги на карту - плати, снять деньги - плати, взять в кассе деньги - плати, снять в кассе - плати, оплата коммуналки - плати, любой перевод - плати. А уж если сумма больше тысячи - плати дополнительно. Но ЖАДНОСТЬ украинских банков превыше всего -положить деньги на карту - плати, снять деньги - плати, взять в кассе деньги - плати, снять в кассе - плати, оплата коммуналки - плати, любой перевод - плати. А уж если сумма больше тысячи - плати дополнительно.

Magiczna написав: На Украине все эти кеш-беки - как обмануть - то есть мы здесь тебе оплату прибавим (за карту или еще что-то) а здесь дадим тебе кешбек - радуйся, мы и так получим свое На Украине все эти кеш-беки - как обмануть - то есть мы здесь тебе оплату прибавим (за карту или еще что-то) а здесь дадим тебе кешбек - радуйся, мы и так получим свое

Magiczna написав: И уж извините, где вы живете - в новом доме, новостройке, среди богатеньких буратин, поэтому не видите одиноких персионеров и инвалидов с пенсией в 3 тыс. И уж извините, где вы живете - в новом доме, новостройке, среди богатеньких буратин, поэтому не видите одиноких персионеров и инвалидов с пенсией в 3 тыс.

Magiczna написав: по вашим словам ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь смартфоны и айфоны с интернетом - то есть как минимум, чтобы оплатить коммуналку, нужно иметь айфон за 2-3 тыс. каждый месяц платить за телефон 200 гр, чтобы дополнительно заплатить банку % за оплату самой коммуналки и дополнительно % за превышение 1000 гр. по вашим словам ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь смартфоны и айфоны с интернетом - то есть как минимум, чтобы оплатить коммуналку, нужно иметь айфон за 2-3 тыс. каждый месяц платить за телефон 200 гр, чтобы дополнительно заплатить банку % за оплату самой коммуналки и дополнительно % за превышение 1000 гр.

Вполне понятно зачем: потому, что за эти фичи никто платить не хочет, а их поддержка денег таки стоит. Не думаю, что и в Польше для банка оно бесплатно. Именно, что добирает на чём-то другом. Согласен, что не приятно для клиента, но в общем по нынешним временам смартфонов у каждого школьника не критично.Та ну. В каком-нить Сенсе всё это бесплатно. И он не один такой. Конечно, есть и более жадные банки, но зачем их выбирать? Чтобы жаловаться на их жадность? А вот в Польше получается, что выбора как раз нет: раз везде одинаково бесплатноУ меня зрение плохое. Как мне ПУМБ кэшбек за комуналку выплачивает вижу, а чтобы он с меня за что-то денег брал - не вижу. Может это и называется обманом, но мне больше нравится, чем, когда с меня денег не берут и не дают. Так какой же всё таки кэшбек за комуналку в "любом польском банке"?Я разных вижу. Прежде всего своих родителей-пенсионеров. Богатенькими их не назовёшь. А это тут при чём?Форум всё помнит. Где я такую глупость сказал? Я сказал, что наоборот, даже если никакой техники нет, терминалы Ощада всё ещё позволяют оплатить бесплатно и даже за превышение 1000 грн не доплачивать (где это такие страсти, кстати?). А вот, как в Польше через онлайн-банкинг оплачивает роющийся в мусорке пенсионер у которого нет денег на компьютер и интернет - это я бы с интересом посмотрел. Киборг ведь, не иначе.А вот если ещё и со смартфоном сложится, то можно и кэшбек получить. Он даже бюджетнее, чем свой компьютер и оплата Интернета для него. Смартфон и сам в разы дешевле и никаких 200 грн в месяц платить не нужно. В любом смартфоне есть WiFi модуль и валом мест, где по WiFi Интернет раздают всем желающим. Хоть в тех же отделениях Сенса. Вот это я говорил. И главное, что это все НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Таки есть выбор, раз уж так требуется. Можно и 200 грн месяц платить. Наверное, можно и с 1000+ грн больше платить.