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Finance.ua: П’ять найлегших
та найвигідніших способів...

Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:06

Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

Пропонуємо до обговорення:
Обирайте оптимальний для вас
Оплата комунальних послуг – це одна з важливих статей витрат кожної української родини. Та окрім загальної вартості та способів заощадити на цьому, є ще й інша важлива задача – зробити процес оплати зручним та регулярним.

Дивися повний текст П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:06

Шановні читачі!

Який спосіб оплати комунальних послуг Ви вважаєте найбільш зручним для себе?

Який банк або платіжний сервіс, на Вашу думку, пропонує найвигідніші умови для оплати комунальних рахунків?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 17:38

Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.
Банк Глобус зараз дає 3%. Користуйтеся.
kvnkrp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 02:10

  kvnkrp написав:Банк ПУМБ уже багато років при оплаті комуналки в додатку не тільки не бере комісію, а ще й повертає частину суми у вигляді кешбеку, який становив колись 5%, зараз трохи менше.

Ничего себе "трохи". Только 1.5% последний минимум год и то кредиткой, которую не всем дают. Дебеткой в два раза меньше. Но по крайней мере стабильно в категориях и надёжно работает. В Глобусе только пару месяцев, как появилось и не понятно надолго ли. А заводить реквизыты тьмы коммунальщиков ещё и в его приложении так лениво... Приват вообще 10% недавно насыпал, но не всем, не навсегда и платить для этого нужно на сторонних ресурсах, где по отзывам с прохождением платежей бывает не очень.

В целом статья странная. Под таким мощным заголовком я ожидал увидеть разбор у кого больше кэшбек и как правильно платить, чтобы его получить, а тут под выгодой подразумевается доплатить 5 грн комиссии вместо 20. Или наоборот? Выгода кому подразумевалась? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:53

Платила коммуналку в Райфайзен банк бесплатно! Но в один день толстосумы, зарабатывающие по несколько миллионов в день решили, что в самой бедной стране, где остались в основном старики, ВСЕ должны иметь айфоны. И поскольку Украина колония, то приложение на англицком языке! Короче, дурдом продолжается. Почему, например в Польше, оплату коммуналки бесплатно в любом банке можно сделать через интернет????
Ни в одной стране ЕС нет терминалов самообслуживания!!! А здесь коммисии, кешбеки и вообще какая-то хрень. Девушка, вы обьясните, как платить коммуналку бесплатно пенсионеру. Хотя новая пенсионная система позволяет выбросить миллионы людей, которые не заработают на эту злощастную пенсию, так как только ничтожное количество впишется в рамки системы.
Отвечаю на ваш вопрос - выгодно бесплатно заплатить коммуналку на сайте банка, записывая шаблоны один раз! Остальное - это способы как побольше содрать денег!!!! Да и еще вместо одной платежки - за мусор, обслуживание, вода, водовидведення, выписываются несколько платежек - это же так удобно - одна квитанция - 5 гривень, 2 квитанции - 10 гривень (за воду), три квитанции за мусор и обслуживание, - 15 гривен, две квитанции за отопление и подогрев воды - ну просто рай - с миру по нитке - богатому на самолет, а лучше - на космическую ракету!!!!
Magiczna
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 08:57

Re: Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

  Magiczna написав:Отвечаю на ваш вопрос - выгодно бесплатно заплатить коммуналку на сайте банка, записывая шаблоны один раз! Остальное - это способы как побольше содрать денег!!!!

Не понял в чём выгода. Сейчас в Украине можно получить кэшбек в 1.5% практически гарантированно, а если повезёт с организациями, то и 2.5% и больше. Да, нужен кое-какой смартфон, но совсем не обязательно айфон. Не шибко суровое требование по нынешним временам. Во всяком случае пенсионеров с вживленным модулем для оплаты на сайте банка я встречал гораздо меньше, чем пенсионеров без смартфона. Есть совсем отставшие от технической революции, те без кэшбека, но и без комисов могут оплатить в терминале Ощада. Причём у них обычно есть более продвинутый сосед, который может провести оплату через себя и кэшбек разделить пополам. Сколько процентов доплачивают в Польше в "любом банке"?

Что до необходимости платить отдельно каждой организации, то это как бы неизбежность, если все услуги в доме не предоставляет одна и та же компания. Не знаю, может в Польше и одна универсальная. У нас тоже можно жить в новом человековейнике, где оплачиваешь УК один раз в месяц, а она уже раскидывает по организациям. Это если уж так раздражает расписывать числа по нескольким окошкам. Отдавать при этом 5 грн за квитанцию дело добровольное. Если хочется, то можно, но где тут сдирание денег? Всего лишь есть способ немножко банк поспонсировать, если нужно кому.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:17

Банки в Польше

В Польше ЛЮБОЙ банк имеет онлайн банкинг - ВСЕ банки без исключения. Дополнительно, повторяю - дополнительно, банки имеют приложения для смартфонов, айфонов. То есть - есть ВЫБОР. Где в Украине выбор? Его просто уничтожают. Получается техническая революция - это когда у тебя ЗАБИРАЮТ выбор. Был онлайн банкинг с ПУМБ - удалили, перешла в Райфайзен - тоже удалили. ЗАЧЕМ? В Польше любая оплата с карты или через онлайн-банкинг или приложение - БЕСПТЛАТНО, неважно - платишь за коммуналку или в магазине или за покупки в Allegro, или делаешь перевод знакомому НЕЗАВИСИМО от суммы. Или вы хотите сказать, что в Польше меньше прогресса, чем в Украине? Но ЖАДНОСТЬ украинских банков превыше всего -положить деньги на карту - плати, снять деньги - плати, взять в кассе деньги - плати, снять в кассе - плати, оплата коммуналки - плати, любой перевод - плати. А уж если сумма больше тысячи - плати дополнительно. Украина впереди планеты всей. Это ФАКТ. На Украине все эти кеш-беки - как обмануть - то есть мы здесь тебе оплату прибавим (за карту или еще что-то) а здесь дадим тебе кешбек - радуйся, мы и так получим свое. И уж извините, где вы живете - в новом доме, новостройке, среди богатеньких буратин, поэтому не видите одиноких персионеров и инвалидов с пенсией в 3 тыс. А вот вам статистика - Более 2,5 миллиона украинцев получают пенсию менее 3 тысяч гривен на январь 2025 года. Более половины пенсионеров — 51% — получают выплаты менее 4000 грн. На 1 октября 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,340 млн.Численность населения Украины в возрасте от 0 до 17 лет составляет 11 838 598 человек. Всего численность населения 25-30 миллионов. Значит, 5-10 млн должны зарабатывать как минимум 30 000 гривен. А какова реальность? Работник на почте, в магазине 14 тыс. Мужики на фронте, я вижу больше больных инвалидов и стариков, роющихся в мусорке, которые, по вашим словам ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь смартфоны и айфоны с интернетом - то есть как минимум, чтобы оплатить коммуналку, нужно иметь айфон за 2-3 тыс. каждый месяц платить за телефон 200 гр, чтобы дополнительно заплатить банку % за оплату самой коммуналки и дополнительно % за превышение 1000 гр. ПОТРЯСАЮЩЕ!
Magiczna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:17

Re: Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...

  Magiczna написав:Был онлайн банкинг с ПУМБ - удалили, перешла в Райфайзен - тоже удалили. ЗАЧЕМ?

Вполне понятно зачем: потому, что за эти фичи никто платить не хочет, а их поддержка денег таки стоит. Не думаю, что и в Польше для банка оно бесплатно. Именно, что добирает на чём-то другом. Согласен, что не приятно для клиента, но в общем по нынешним временам смартфонов у каждого школьника не критично.

  Magiczna написав:Но ЖАДНОСТЬ украинских банков превыше всего -положить деньги на карту - плати, снять деньги - плати, взять в кассе деньги - плати, снять в кассе - плати, оплата коммуналки - плати, любой перевод - плати. А уж если сумма больше тысячи - плати дополнительно.

Та ну. В каком-нить Сенсе всё это бесплатно. И он не один такой. Конечно, есть и более жадные банки, но зачем их выбирать? Чтобы жаловаться на их жадность? А вот в Польше получается, что выбора как раз нет: раз везде одинаково бесплатно :D

  Magiczna написав:На Украине все эти кеш-беки - как обмануть - то есть мы здесь тебе оплату прибавим (за карту или еще что-то) а здесь дадим тебе кешбек - радуйся, мы и так получим свое

У меня зрение плохое. Как мне ПУМБ кэшбек за комуналку выплачивает вижу, а чтобы он с меня за что-то денег брал - не вижу. Может это и называется обманом, но мне больше нравится, чем, когда с меня денег не берут и не дают. Так какой же всё таки кэшбек за комуналку в "любом польском банке"?

  Magiczna написав:И уж извините, где вы живете - в новом доме, новостройке, среди богатеньких буратин, поэтому не видите одиноких персионеров и инвалидов с пенсией в 3 тыс.

Я разных вижу. Прежде всего своих родителей-пенсионеров. Богатенькими их не назовёшь. А это тут при чём?

  Magiczna написав:по вашим словам ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь смартфоны и айфоны с интернетом - то есть как минимум, чтобы оплатить коммуналку, нужно иметь айфон за 2-3 тыс. каждый месяц платить за телефон 200 гр, чтобы дополнительно заплатить банку % за оплату самой коммуналки и дополнительно % за превышение 1000 гр.

Форум всё помнит. Где я такую глупость сказал? Я сказал, что наоборот, даже если никакой техники нет, терминалы Ощада всё ещё позволяют оплатить бесплатно и даже за превышение 1000 грн не доплачивать (где это такие страсти, кстати?). А вот, как в Польше через онлайн-банкинг оплачивает роющийся в мусорке пенсионер у которого нет денег на компьютер и интернет - это я бы с интересом посмотрел. Киборг ведь, не иначе.

А вот если ещё и со смартфоном сложится, то можно и кэшбек получить. Он даже бюджетнее, чем свой компьютер и оплата Интернета для него. Смартфон и сам в разы дешевле и никаких 200 грн в месяц платить не нужно. В любом смартфоне есть WiFi модуль и валом мест, где по WiFi Интернет раздают всем желающим. Хоть в тех же отделениях Сенса. Вот это я говорил. И главное, что это все НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Таки есть выбор, раз уж так требуется. Можно и 200 грн месяц платить. Наверное, можно и с 1000+ грн больше платить.
moveton
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