Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Banderlog написав:Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
краще б ти пив нормальне молдавське домашне віно(сухе), воно корисне для здоров"я а не оте пойло "по спецнаказу"
в Португалії (це країна походження портвейну, чарівне місто Порто, в якому я більше десятка раз) портвейн, мадера ці вина вживають не до, а після їжи(на десерт) в якості лікеру
ніякого спецнаказу немає, мадерізація вина (в Португалії, в Криму)
Докладніше: Мадеризація Існує багато типів мадери, що відрізняються за вмістом спирту і цукру, кольором, характером, якістю. Це вино може бути сухим або солодким, з умістом цукру від 0,13-3,3 до 24 %, а спирту — від 17 до 21 %. Кислотність мадери становить 5 г/л. Витримуватись мадера може понад 20 років.
Після розчавлювання винограду мезгу повністю зброджують, а отримане вино спиртують до 18-20 % виноградним спиртом. Вина, що перебродили, зціджують і класифікують, а після цього зберігають у діжках максимум пів року в приміщеннях з температурою повітря 70 ºC.
Інший спосіб мадеризації полягає у витримуванні заброджених і спиртованих виноматеріалів улітку в неповних дубових діжках на сонячних майданчиках за температури 35-40 ºC упродовж 2-4 років.
Banderlog написав:Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.
друже, краще б щось почитав у житті (окрім УКС, гадаю ти навіть це на читав)
Виноробство у Німеччині зосереджено у 13 виноробних зонах, які розташовані на півдні та південному заході країни( ніхто не вирощує віноград на півночі-Гамбург, Кіль, Бремерхафен)
Виноробство є досить давньою галуззю сільського господарства, перші виноград тут вирощували вже 2000 років тому, ще за часів Римської Імперії. У наш час Німеччина займає 6 місце у світі за обсягами виробництва вина
У Німеччині сортів винограду більше 50, з них 80% займають білі сорти, які краще дозрівають у цьому кліматі. Найпопулярнішим німецьким сортом є Рислінг, який культивується тут не одну сотню років.
вражаєш своїми познаннями, не тільки про виноробство
Banderlog написав:Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.
друже, краще б щось почитав у житті (окрім УКС, гадаю ти навіть це на читав)
Виноробство у Німеччині зосереджено у 13 виноробних зонах, які розташовані на півдні та південному заході країни( ніхто не вирощує віноград на півночі-Гамбург, Кіль, Бремерхафен)
Виноробство є досить давньою галуззю сільського господарства, перші виноград тут вирощували вже 2000 років тому, ще за часів Римської Імперії. У наш час Німеччина займає 6 місце у світі за обсягами виробництва вина
У Німеччині сортів винограду більше 50, з них 80% займають білі сорти, які краще дозрівають у цьому кліматі. Найпопулярнішим німецьким сортом є Рислінг, який культивується тут не одну сотню років.
вражаєш своїми познаннями, не тільки про виноробство
Не друг ти мені. Сам би щось почитав окрім рекламних буклетів та пропаганди про розсекречені архіви. Або хоть би зробив б власноруч вино) Но тобі повезло нєуч, наш Бог тебе жаліє,і послав тобі мене на старість Будем ліквідіровать безграмотність в церковно приходській школі. Якщо молдова вступить в єс її виноробству кінець, роздушать від заборони вина з ізабельних сортів винограду до обмежень по додаванню цукру. Спочатку гуглим шапталізація. А потім, вже повір мені на слово шо кляті нацисти до другої світової активно додавали цукор щоб не купляти вино на зовнішніх ринках. Або не повір, сам трохи почитай про економіку німеччини між першою і другою світовою... Но поки вернемся до бухла. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%8Fhttps://vinograd.info/stati/nemeckie-vi ... -bylo.htmlhttps://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B ... /a-2801968
Banderlog написав:Або хоть би зробив б власноруч вино)
минулої осені почав цікавитись віноробством-зробив 45л віна з винограду Каберне Совіньйон (до того мій батько робив вино майже 30 років), війшло доволі смачне віно 7% міцності (дав на тест всім родичам-кажуть що ніколи такої смакоти не пробували) -не додавав води (100% соку) -цукор два рази по 60грм на лтр(для страховки)
стосовно бухла, ніколи не вживав бухло
на судні мав алкоголя і сигарет на суму вище 5тис евро і не користувався: -вискі джони вокер ред -пиво амстердам, пиво хайнікен
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 бер, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:А потім, вже повір мені на слово шо кляті нацисти до другої світової активно додавали цукор щоб не купляти вино на зовнішніх ринках.
Німцям хотілося смачно їсти та пити. Але грошей вистачало тільки на мілітарізацію. То були часи розквіту "ерзац" продуктів, заміни харчових інгридієнтів та технолгій задля здешевлення та кількості.
два профани
додаванням цукру до віна виробник регулює міцність напою, інколи (коли винограду не набрав достатньо цукру) без додавання цукру вино банально прокисне під час бродіння (тому віниградорі виміють рівень цукру ягоди, щоб бачити чи навстав час сбору врожаю) інколи деякі сорти тримають на лозі до кінця жовтня
я цього року збирав 26 вересня і 10 жовтня (рештки), останній по рівню цукра був 22%, перший 20%
Починаючи з моменту дозрівання ягід, рівень цукру і кислоти у винограді потрібно вимірювати, щоб спрогнозувати день настання ідеального ступеня його зрілості.
Поняття ідеального ступеня зрілості є досить розмитим. Деякі вважають, що ідеально дозрілі ягоди червоного винограду мають такі показники: 22 % цукру, 7,5 г/л кислот і рН близько 3,4. Для білого – відповідно 20, 8,5 і 3,2.
Навіть якщо значення титрованої кислотності знаходиться в межах норми, необхідно обов’язково перевірити рівень рН, оскільки він може бути зависоким – більш ніж 3,3 для білих сортів винограду і 3,5 – для червоних. У вині, виготовленому із соку з підвищеним рівнем рН, незважаючи на мінімально необхідну сульфітацію, можуть розмножитись шкідливі мікроорганізми, а якщо планується витримка – то розмножаться точно, що призведе до його псування. Якщо рівень рН підвищений, це може бути наслідком того, що виноград перезрілий або в ґрунті міститься занадто багато калію. Тому не зловживайте калійними добривами!
Для столового винограду високий цукор при низькій кислотності – добре, для технічного – ні. У такий сік у процесі виготовлення вина необхідно додавати додатково винну кислоту. Рівень рН готового вина також буде вище, ніж рівень рН соку, оскільки основна частина кислот перетворюється в менш кислотні субстанції в процесі бродіння.
Емпіричне правило: додавання 1 г/л винної кислоти коригує рН сусла на 0,1. Коли мені доводиться це робити, то я знижую рН білого сусла до 3,2 одиниць, а червоного – до 3,3. Значення перевіряю рН-метром.
Якщо вам вдалося отримати точні значення рівня цукру і рН, значить, тепер вам відомі, як мінімум, два основних фактори, що будуть потрібні для визначення моменту, коли потрібно збирати урожай, а якщо ще й титрованої кислотності – то всі три. Ну і не забуваємо перевірити зрілість насіння винограду! А якщо рішення про збір винограду приймаєте не ви, то знання цих параметрів допоможе «витягнути за вуха» ваше сусло до потрібних кондицій.
Banderlog написав:Або хоть би зробив б власноруч вино)
минулої осені почав цікавитись віноробством-зробив 45л віна з винограду Каберне Совіньйон (до того мій батько робив вино майже 30 років), війшло доволі смачне віно 7% міцності (дав на тест всім родичам-кажуть що ніколи такої смакоти не пробували) -не додавав води (100% соку) -цукор два рази по 60грм на лтр(для страховки)
стосовно бухла, ніколи не вживав бухло
на судні мав алкоголя і сигарет на суму вище 5тис евро і не користувався: -вискі джони вокер ред -пиво амстердам, пиво хайнікен
Колись на Більбеку прямо біля аеродрому збирав по зібраному , кілька відер. Приморожені вже були. Солодка ягода , триндець. Вино вийшло пречудове, домашні такого в житті не пробували .
Сибарит Так, про виробництво вина з саме приморожених ягід я читав (вже після свого експерименту), проте в вашій статті нове також здобув. Може мене не дарма манять теплі приморські країни, ідея виноробства (на рівні для себе та друзів) досі періодично відвідує мене.