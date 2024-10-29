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Окупасам в Іспанії будуть
відключати світло і воду

Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:37

Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду

Пропонуємо до обговорення:
Суди в Барселоні дозволили відключати окупам воду і світло.

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Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:37

А яка справа в Україні з такими "окупасами" чужого житла, скільки щорічно таких випадків і як з ними борються?
opryshoklv
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Модератори: Ірина_, Модератор

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