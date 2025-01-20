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Опалювальний сезон добігає
кінця: в яких областях...

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40

Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях...

Пропонуємо до обговорення:
Погода за вікном стає все теплішою, і регіони поступово готуються до завершення опалювального сезону.

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Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40

Шановні читачі!

Чи були у Вас проблеми з опаленням цієї зими?
Як Ви вважаєте, чи вчасно завершується опалювальний сезон у Вашому регіоні?
Чи відчуваєте Ви, що температура повітря вже достатньо висока для цього?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:03

Навіщось жарять батареї як по морозу
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