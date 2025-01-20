Погода за вікном стає все теплішою, і регіони поступово готуються до завершення опалювального сезону.
Дивися повний текст
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях відключили та обмежили подачу тепла
Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:40
Шановні читачі!
Чи були у Вас проблеми з опаленням цієї зими?
Як Ви вважаєте, чи вчасно завершується опалювальний сезон у Вашому регіоні?
Чи відчуваєте Ви, що температура повітря вже достатньо висока для цього?
|