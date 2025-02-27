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В Україні хочуть запровадити новий податок — законопроєкт
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 бер, 2025 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Репетитори, продавці, орендодавці, кур’єри, таксисти та інші громадяни, що надають послуги й отримують доходи через онлайн-платформи, повинні будуть сплачувати податок в розмірі 10% від доходу.
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R2
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:39
Щодо продавців на ОЛХ цікаво. З якої суми цей податок? Бо продаж товарів це ж не прибуток а дохід. Там часто невелика маржа.
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vovka2008
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Додано: Вів 25 бер, 2025 09:08
vovka2008 написав:
Щодо продавців на ОЛХ цікаво. З якої суми цей податок? Бо продаж товарів це ж не прибуток а дохід. Там часто невелика маржа.
Ограничено только сверху - пятью лямами. А снизу... Явно не сказано. Нужно курить существующие статьи НКУ более общего назначения. Наверное, если ниже налогонеоблагаемого минимума (17 грн), то приставать не будут.
Другое дело, что заголовок кликбейтный и лукавый. Налог-то конечно, новый, но вместо старого. Смысл в том, что в указанных сферах предлагается разрешить платить более, чем в два раза МЕНЬШЕ обычных 23% налогов физика. И на мелких суммах (не знаю почему там ляпнули про 5 лям. Порог гораздо ниже: если по третьей группе, то 1760 / 0.04 = 44000 всего-то) даже меньше, чем ФОП. При этом пытаются улучшить собираемость путём обязывания онлайновых платформ быть налоговыми агентами и штрафовать их за неуплату, но это никак с новым налогом не связано.
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moveton
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