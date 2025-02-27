Офіс генпрокурора не звільнив жодного із 74 прокурорів, у яких виявили та скасували фейкову інвалідність.
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В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність — ЦПК
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Додано: Вів 25 бер, 2025 13:13
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого...
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Дивися повний текст
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність — ЦПК
Додано: Вів 25 бер, 2025 13:13
У Хмельницький області 211 прокурорів, 210 з них мали інвалідність (писали в пресі, що інвалідності не було тільки у однієї особи). Скасували фейкових 13. Значить 93% прокурорів в Хмельницький області є законними інвалідами. Схоже, що інвалідність це необхідна умова призначення на посаду...
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