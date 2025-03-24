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Україні буде потрібно завозити
понад 400 тисяч трудових...

Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21

Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.

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Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21

Эксперт вообще себе представляет, как это "завозить трудовых мигрантов"? Или он не тактик, а стратег?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:10

в столыпинских вагонах
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:26

  fox767676 написав:в столыпинских вагонах

Якби в столипінських вагонах не виїхали звідси експерти, разом з олігархією а на їх місця не приїхали нові управителі.
Banderlog
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