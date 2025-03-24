|
|
|
Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.
Дивися повний текст Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100319
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21
Эксперт вообще себе представляет, как это "завозить трудовых мигрантов"? Или он не тактик, а стратег?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5310
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 26 бер, 2025 14:10
в столыпинских вагонах
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3262
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 14:26
fox767676 написав:
в столыпинских вагонах
Якби в столипінських вагонах не виїхали звідси експерти, разом з олігархією а на їх місця не приїхали нові управителі.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2376
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|