RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україні буде потрібно завозити
понад 400 тисяч трудових...

Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21

Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.

Дивися повний текст
Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100336
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21

Эксперт вообще себе представляет, как это "завозить трудовых мигрантов"? Или он не тактик, а стратег?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:10

в столыпинских вагонах
fox767676
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:26

  fox767676 написав:в столыпинских вагонах

Якби в столипінських вагонах не виїхали звідси експерти, разом з олігархією а на їх місця не приїхали нові управителі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:10

Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6378
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:23

  andrijk777 написав:Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.

Так про это же и статья. Сами не приезжают, а свои, если и появляются, то норовят свалить в Польшу. Поэтому нужно завозить принудительно и сажать на цепь. Мигрантов, да, не будет, а 400к зэков - запросто. Если, конечно, "эксперт" сам их хотя бы наловит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5446
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:29

  andrijk777 написав:Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.

С мест докладывают, что, к примеру, во Львове уже встречаются водители в общественном транспорте - загорелые парни из тёплых стран. По телефону трындят непонятно, но явно не по-славянски.
Логичные вопросы можете задавать им лично.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 18.10.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні змінили правила зупинки авто на блокпостах:...
R2 » Суб 29 бер, 2025 13:28
8 2152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 кві, 2025 16:13
unicdima
Безробіття в Україні лише посилиться: експерти...
R2 » Сер 02 кві, 2025 08:34
1 352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 кві, 2025 08:34
kiev_tayl
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого...
R2 » Вів 25 бер, 2025 13:13
2 539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 бер, 2025 01:01
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.