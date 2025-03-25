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Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.
Дивися повний текст Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
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R2
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Додано: Сер 26 бер, 2025 13:21
Эксперт вообще себе представляет, как это "завозить трудовых мигрантов"? Или он не тактик, а стратег?
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moveton
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Додано: Сер 26 бер, 2025 14:10
в столыпинских вагонах
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fox767676
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Додано: Сер 26 бер, 2025 14:26
fox767676 написав:
в столыпинских вагонах
Якби в столипінських вагонах не виїхали звідси експерти, разом з олігархією а на їх місця не приїхали нові управителі.
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Banderlog
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:10
Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
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andrijk777
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:23
andrijk777 написав:
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
Так про это же и статья. Сами не приезжают, а свои, если и появляются, то норовят свалить в Польшу. Поэтому нужно завозить принудительно и сажать на цепь. Мигрантов, да, не будет, а 400к зэков - запросто. Если, конечно, "эксперт" сам их хотя бы наловит.
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moveton
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:29
andrijk777 написав:
Брєд.
Навіщо "водію вантажних автомобілів" емігрувати в Україну, якщо можна емігрувати наприклад в Польщу на зарплату в 2-3 рази вищу?
Просте логічне питання на яке "експерти" відповіді не дають.
Відповідно ніяких сто-тисяч мігрантів не буде.
С мест докладывают, что, к примеру, во Львове уже встречаются водители в общественном транспорте - загорелые парни из тёплых стран. По телефону трындят непонятно, но явно не по-славянски.
Логичные вопросы можете задавать им лично.
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anduzenko
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