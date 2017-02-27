Додано: Сер 22 кві, 2026 21:24

budivelnik написав: M-Audio написав: І тут виникає держава і каже: ти можеш не ставити паркан і спати ночами, а в разі крадіжки ми знайдемо крадія і покараємо

Точно таку саму функцію охорони може виконувати і приватна структура

Що НАЙСМІШНІШЕ - чиновник САМОСТІЙНО виставляє рахунок за СВОЮ роботу- без погодження зі мною....

І чим менше функцій буде залишино в руках Держави і чим більше передано в прямі угоди (де обговорюється як сума так і результат) - тим швидше ми отримаємо те що нам ПОТРІБНО , а не те ( і в такому вигляді) як нам хоче надати чиновник..

велодоріжки у Львові займають 10% шляхопроводів... а користуються ними 1% населення, в той час коли автотранспортом користується 80% населення...

Питання на засипку

Куди пішли МОЇ гроші якщо я автомобіліст?

і чому витрати на велосипедистів в 8 разів більші ніж витрати на автомобілістів, якщо всі сплачують в бюджет міста однакові сумми?

Ні, не може. Приватна структура може поставити охоронця, що вже надто дорого, або навіть декількох. А напасти може хтось сильніший від вашої охорони (а таких знайдеться багато). Захист від держави працює за іншим принципом: значного зменшення ймовірності самого факту нападу або крадіжки, саме внаслідок правоохоронної системи, ускладненої можливості розпорядитися награбованим, і перспективи покарання. Це я й називаю "створення умов" в даній конкретній області (безпеки). Якщо приватна структура взмозі забезпечити такий рівень захисту, то вона і є держава в даному конкретному місці. Ключова відмінність тут -- держава забезпечує такий порядок речей на певній території, а не для тих замовників, що платять гроші. Бо якщо на території будуть умовні фермери, яких не можна грабувати, і ті, яких можна, то грабувати неминуче будуть усіх, і ніяких особливих умов не виникне.Так, це зворотній бік того, що держава настільки сильніша за вас і будь-яку вашу охорону, що може вимагати від вас будь-якої оплати за свої послуги, і не нести ніякої відповідальності за їх якість.І це вірно, і це теж зворотній бік і наслідок непропорційної сили, зосередженої в державі. Всі держави зараз мають тенденцію "брати на себе" все більше і більше обов'язків, не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб через них здійснювати контроль і мати потужніше джерело для персонального збагачення осіб, що мають з держави вигоду. А у нас, як у громадян, не так багато можливостей сказати, що більшість послуг держави нам не потрібні.Це майже зразкове поєднання процесів "держава створює умови" і "держава надає ті послуги, які хоче, не питаючі". Бо само по собі створення велодоріжок -- це створення умов для чогось, можна не вирішувати складне питання визначення для чого саме, бо це не так важливо. Припустимо, для того, щоб місто стало більш привабливим для життя, і туди потягнулись більш високооплачувані громадяни, збільшилась економічна активність і люди в цілому стали жити краще, а держава отримала можливість забрати собі більшу частку від загального добробуту. Ви можете бути з цим не згодні, і вважати, що ці умови розвитку працювати не будуть, і вам особисто не потрібні, але держава так вирішила, і буде продавати вам ці "умови" незалежно від вашого бажання, і за тією ціною, що забажає. Теоретично якщо держава дійсно весь час буде витрачати ресурси на те, що не покращує рівень життя і не призводить до економічного зростання, така держава втратить силу і можливості диктувати свої правила.