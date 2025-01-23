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Finance.ua: Скільки сьогодні потрібно грошей на дитину
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:54
Пропонуємо до обговорення:
І які витрати покривають батьки у різному віці
У кожної пари шлях до омріяного батьківства свій – у когось він легкий та пологий, а у когось складний та тернистий. Але всі батьки погодяться з тим, що народження дитини – це лише початок шляху. Далі на них чекають найрізноманітніші випробування. Серед яких однозначно є і фінансові.
Дивися повний текст Скільки сьогодні потрібно грошей на дитину
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Додано: Чет 03 кві, 2025 16:09
Если вам не всё равно и вы не отмороженный родитель то ребёнок это от дорого до бесконечно дорого
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