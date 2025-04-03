|
|
|
Finance.ua: PayPal, Apple Pay, Google Wallet: що обрати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Розглянемо усі плюси та мінуси
Finance.ua в цьому матеріалі детально розповідає про популярні електронні гаманці, без яких уже важко уявити сучасний світ. Їхнє використання стало невіддільною частиною повсякденного життя, особливо в контексті онлайн-споживання та здійснення мобільних платежів.
Дивися повний текст PayPal, Apple Pay, Google Wallet: що обрати та які умови
-
D2
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:30
PayPal в Украине не работает
-
alex7k
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 02.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|