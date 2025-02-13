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Пишний назвав ймовірний
тираж нової монети

Пишний назвав ймовірний тираж нової монети
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 12:41

Пишний назвав ймовірний тираж нової монети

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку сподіваються, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Старі монети також залишаться в обігу.

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Пишний назвав ймовірний тираж нової монети
R2
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********* тут був нецензурний комент.
Tat_888
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