У Національному банку сподіваються, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Старі монети також залишаться в обігу.
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Пишний назвав ймовірний тираж нової монети
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 12:41
Пишний назвав ймовірний тираж нової монети
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Дивися повний текст
Пишний назвав ймовірний тираж нової монети
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