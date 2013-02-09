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Вопрос по карточным лимитам на заграничные траты
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 08 кві, 2025 18:09
есть на сегодня какие-либо варианты вывода денег с укр карт? мне не хватает месячного лимита в 100к грн по картам. гривны не хочу держать. крипто биржы может какие, или еще что. благодарю
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Додано: Вів 08 кві, 2025 18:16
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Ірина_
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